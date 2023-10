Enésimo fallo en Android Auto: Google sufre otro nuevo error que deja la aplicación casi inutilizable

Google va lanzando novedades a Android Auto con algunas importantes funcionalidades, pero con estas inyecciones de nuevas experiencias, siempre trae consigo errores que generan todo tipo de situaciones extrañas. Ahora algunos usuarios se están encontrando con una barra de navegación que prácticamente desaparece ante sus ojos.

Una app que tiene su importancia debido a que se convierte en un asistente ideal para conducir el vehículo, así que cualquier pequeño error puede generar confusión y yendo con las manos en el volante hay que procurar que las nuevas actualizaciones estén lo suficientemente probadas antes de su lanzamiento final. Y es que en los últimos meses los errores de Android Auto han sido dispares, desde la pérdida del sonido o que los comandos de voz simplemente no funcionen.

En los dos últimos días Android Auto no está funcionando debidamente con una importante característica que simplemente desaparece: la barra de navegación. No es que esté afectando a la mayor parte de usuarios, pero desde los foros de Google y en Reddit se pueden encontrar las quejas de una experiencia que se convierte en ingrata en muchas ocasiones. Se puede ver en la imagen a continuación.

Android Auto sin la barra de navegación 9to5Google El Androide libre

La barra de navegación, que ha de aparecer en la parte inferior de la pantalla y se adapta al tamaño y la relación de aspecto de la pantalla, permite al usuario cambiar entre las apps al igual que acceder a Google Assistant o simplemente cambiar entre las distintas vistas disponibles. Es decir, que es uno de los elementos de la interfaz más importantes que ahora está desapareciendo para algunos usuarios.

Lo mejor de este grave problema es que no deja a Android Auto totalmente inservible, ya que sin la barra de navegación se puede acceder a Maps o los controles de la música. El gran problema es que si se abre una app, como la mencionada, sin la barra de navegación es imposible pasar a otra, por lo que uno se queda limitado a una.

Se ha de reiterar la necesidad de que las pruebas llevadas a cabo sean las suficientes para Android Auto para que cuando se lance la versión final para que se actualice la app, según 9to5Google, no se generen errores y más en un ámbito como es la conducción de un vehículo en el que no deben existir ningún tipo de despiste por parte del conductor cuando encuentra que la barra de navegación no va, Google Assistant no atiende a los comandos o simplemente se pierde el sonido.

No es una app cualquiera, ya que va vinculada a una experiencia en la que el conductor ha de centrarse en la carretera y no estar mirando cada dos por tres que le pasa a su sistema de navegación basado en Android Auto. Aquí Google debería de darse un poco más de tiempo antes de lanzar actualizaciones para mejorar su experiencia, cuando ésta siempre ha de estar avalada por la seguridad en la vía cuando uno conduce su vehículo a su destino.

