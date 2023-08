Android Auto 10.3 ya está aquí para tu coche: estas son las novedades que prepara Google

Continúa la evolución de Android Auto. El sistema para las pantallas multimedia de los coches modernos ha cambiado mucho a lo largo de este 2023, con una nueva interfaz que ha abierto más posibilidades. Es evidente que Google está apostando mucho por la plataforma, porque cada mes aproximadamente sale una nueva versión.

Hoy le toca el turno a Android Auto 10.3, que ya fue lanzada en versión beta hace dos semanas; sin embargo, eso significa que no estaba disponible para todos los usuarios, sólo los que se atreviesen a dar el salto a una versión más inestable.

Por lo tanto, que hoy Android Auto 10.3 ya esté disponible en su versión final es una buena noticia. Significa que todos los usuarios podrán recibir la actualización de la app en sus móviles, un proceso que, como siempre, puede ser algo largo y durar varios días o incluso semanas.

Android Auto 10.3

También como es habitual, Google ha decidido no explicar las novedades que trae Android Auto 10.3. En ocasiones anteriores, es porque realmente no había ninguna novedad como tal, y la nueva versión sólo traía soluciones a errores conocidos; en otras, es simplemente porque Google tiene una extraña política de secretismo con Android Auto que hace que, en muchas ocasiones, se niegue a explicar qué es lo que hace la nueva versión.

Eso puede significar dos cosas: que Android Auto 10.3 sólo trae parches para problemas presentes en Android Auto 10.2, o que las novedades ya están presentes en el código, pero no se activarán hasta dentro de un par de versiones. Ambas cosas han pasado en varias ocasiones, así que, hasta que no tengamos más transparencia de parte de Google, no sabemos más.

Lo que sí podemos decir es que es muy probable que Android Auto 10.3 solucione algunos de los problemas que están dando quebraderos de cabeza a los usuarios. Por ejemplo, hace poco se reveló un fallo en Android Auto con los comandos de voz, muy útiles mientras estamos conduciendo. El fallo hace que aparezca un mensaje indicando que "los comandos de voz no están disponibles ahora mismo". Puede que Google esté trabajando ya en solucionar eso, o que lo haya solucionado en Android Auto 10.3.

Otra novedad muy probable es que Android Auto 10.3 haya puesto las bases para un nuevo buscador de canciones, que sustituirá a la versión actual basada en el Asistente de Google. El nuevo buscador será capaz de encontrar canciones en los servicios que tengamos instalados, como Spotify o YouTube Music, de la misma manera que Google TV es capaz de encontrar una serie en Netflix, Amazon Prime Video y otros servicios que tengamos en nuestro televisor.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan