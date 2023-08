Un fallo grave en Android Auto impide el uso de los comandos de voz: así se puede solucionar

Android Auto no funciona con un error grave con los comandos de voz Manuel Ramírez iStock El Androide libre

Android Auto ha ido recibiendo distintas novedades a lo largo del año, y la última ha sido una relacionado con la reproducción de música cuando uno va con las manos puestas al volante. Los comandos de voz son de gran importancia cuando se va conduciendo por la carretera, y que no funcionen pueden convertir a Android Auto en una experiencia bastante negativa. Y es que ahora los comandos de voz no funcionan correctamente para bastantes usuarios.

La concentración cuando se va al volante es crucial y cualquier despiste puede generar incidencias importantes para el conductor y los acompañantes, así que los comandos de voz de Android Auto, que permiten acceder a sus mejores características con la vista puesta siempre en la vía, son de vital importancia para la seguridad.

En estos días pasados bastantes usuarios de Android Auto han compartido que los comandos de voz simplemente no funcionan. Ya sea a través del botón en el vehículo o la pantalla que se inicia cuando se reconoce un comando, Google Assistant no es capaz de reaccionar. De hecho, Android Auto muestra un mensaje de error en pantalla que dice lo siguiente: "los comandos de voz no están disponibles en este momento".

Este es el problema que se están encontrando por una gran parte de usuarios y está ocurriendo dando igual el modelo del vehículo, tipo de dispositivo o versión de Android Auto. Este error que se está generando comenzó a aparecer de forma general justamente hace dos días y se ha multiplicado su incidencia en las últimas horas. En los foros de la comunidad de Google hay varios reportes avisando de esta incidencia.

Lo mejor de todo es que se puede solucionar este error de una forma bastante sencilla: pasar a una versión anterior la app de Google. Según 9to5Google, se ha observado que el problema se soluciona con la versión 14.34.19.29 de la app de Google a través del programa beta, y al desinstalar las actualizaciones a través de la Play Store parece que se corrige el error de forma temporal.

Si uno se lía con la desinstalación de la última actualización de la app de Google, se puede descargar la versión 14.34.19.29 desde apkmirror. Al final de la lista de las versiones disponibles se pueden encontrar las dos variantes de esta versión para así pasar a su descarga e instalación. De esta manera, se corrige el fallo dado y así se pueden volver a usar los comandos de voz de Google Assistant.

De momento Google no ha comunicado nada y se espera que a lo largo del día ofrezca algún tipo de información sobre este grave problema de Android Auto que impide un funcionamiento normal de la app, y más si cabe cuando es crucial para que el conductor esté siempre atento a la vía.

