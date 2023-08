Probamos el primer teclado OnePlus, una gran ayuda para el trabajo y los estudios

OnePlus es una marca que, hasta no hace mucho, estaba absolutamente dedicada a la producción de móviles, como el OnePlus Nord 3; más que su prioridad absoluta, era lo único que hacía. Por eso, es comprensible el escepticismo del lector cuando compruebe que la marca ha lanzado un teclado de ordenador, el Keyboard 81 Pro, por 249 euros. ¿Estamos ante un simple intento de ganar dinero fácil con una marca reconocida?

Reconoceré que ese fue mi primer instinto cuando OnePlus anunció que iba a expandir su marca a diferentes tipos de dispositivos. La excusa era que sus propios aficionados le habían pedido más productos aparte de los smartphones. Como parte de este cambio de dirección también nació la primera tablet de la compañía, la OnePlus Pad, y se esperan más productos en el futuro próximo.

Para estos nuevos dispositivos, para los que OnePlus no tiene ni la experiencia ni la capacidad de producción, lo más fácil para la compañía hubiera sido adquirir los derechos de una 'marca blanca' china y ponerle una pegatina con su logotipo. Eso era lo que me temía, y de ahí mi recelo de emocionarme con este primer teclado. Pero eso cambió muy rápidamente, sólo con ver una palabra en la nota de prensa que anunciaba el lanzamiento: "Keychron".

De lo mejor en teclados

Keychron no es una marca cualquiera. Es el fabricante de algunos de los mejores teclados mecánicos prefabricados que existen en el mercado; al menos, en mi opinión. Por ofrecer algo de transparencia, diría que soy algo así como un 'fan' de la marca, con dos modelos ya en mi posesión y con la intención de comprar un tercero cuando se anunció este modelo de OnePlus. ¿Necesito tres teclados? Probablemente no, pero eso demuestra hasta qué punto me enamoré de su calidad de fabricación, su tacto y sus posibilidades.

Keychron ofrece teclados mecánicos premontados en diferentes configuraciones y estilos; por lo tanto, supone una puerta de entrada al complicado mundo de los teclados mecánicos, que no requiere conocimientos de montaje. Representan un enorme salto de calidad si sólo hemos usado teclados de membrana convencionales como los de los ordenadores portátiles o los que vienen incluidos con las torres. Baste decir que mi opinión sobre esta iniciativa de OnePlus dio un giro de 180 grados.

El OnePlus Keyboard 81 está fabricado por Keychron, una marca popular en el sector Adrián Raya El Androide Libre

En la práctica, el Keyboard 81 Pro en realidad es un teclado que Keychron ya vende, el Keychron Q1, con algunas modificaciones en el diseño y los materiales usados. Pero lejos de ser una crítica, este es el mejor elogio que podría darle, porque eso significa que este teclado, por defecto, ya está por encima de muchas de las alternativas del mercado.

Por ejemplo, la calidad de fabricación alcanza unos niveles sorprendentes, lo que se traduce en un tacto y una sensación 'premium' que es difícil encontrar. El chasis es una pieza única de aluminio fresado por CNC que se traduce en un gran peso de 1887 gramos; eso se traduce en una gran estabilidad, incluso si somos de los que 'maltratamos' el teclado.

Propio de OnePlus

Ahora bien, eso no significa que OnePlus simplemente haya cogido un Keychron Q1 y lo haya pintado. Se han realizado más cambios de los que esperaba, tanto en el diseño como en la propia sensación que aporta el teclado al ser usado. De hecho, el mayor cambio es un aspecto que no encontramos en otros teclados de Keychron, y que puede ser el principal motivo para comprarse este teclado: las nuevas teclas e interruptores desarrollados en exclusiva entre OnePlus y Keychron.

Los compradores de un teclado mecánico normalmente tienen que elegir entre diferentes interruptores (distinguibles por el color), que ofrecen diferentes sensaciones a la hora de pulsarlos. Los hay que hacen ruido, los silenciosos, los que ofrecen una resistencia al ser pulsados y los lineales que se hunden hasta el final.

OnePlus y Keychron han desarrollado nuevas teclas e interruptores Adrián Raya El Androide Libre

OnePlus ofrece el Keyboard 81 con dos interruptores diferentes. La unidad probada usa los "Winter Bonfire", de color rojo, que ofrecen una sensación táctil y relativamente silenciosa (suficiente para no molestar); pero también están disponibles los "Summer Breeze", que ofrecen una sensación lineal y absolutamente silenciosa.

En mis pruebas, he comprobado que los interruptores Winter Bonfire son más parecidos a los interruptores marrones de Keychron y otras marcas (de manera confusa, no tienen nada que ver con los interruptores rojos de Keychron), aunque no son exactamente iguales. Una vez que alcanzamos la resistencia al pulsar, que se encuentra un poco más tarde, la tecla se hunde más. El resultado es una gran experiencia para escribir documentos, aunque la sensación táctil también permite usarlo para jugar sin problemas.

Las teclas desarrolladas por OnePlus ofrecen una sensación muy diferente Adrián Raya El Androide Libre

El elemento más llamativo de este teclado está en las teclas en sí. OnePlus las llama 'Marble-Mallow' (mármol y malva) y están fabricadas en el mismo material usado en productos como pulseras y cables. Son las teclas más extrañas que he visto, porque cuando coges una y aprietas, se doblan.

El material es mucho más blando de lo habitual, y eso se traduce en una sensación muy diferente cuando estás escribiendo; es algo más agradable para los dedos y la respuesta táctil me gusta más, pero puede que te cueste acostumbrarte si estás acostumbrado a las teclas convencionales. OnePlus también afirma que tienen una mayor vida útil gracias a la mayor resistencia de desgaste.

El teclado de OnePlus tiene un estilo original Adrián Raya El Androide Libre

El diseño del teclado también se ha adaptado a un 'estilo OnePlus'; curiosamente, aunque no me recuerda a ninguno de sus móviles, sí que puedo ver que encaja con la imagen de marca. El detalle más llamativo está en la barra metálica que sale de la parte superior; en realidad, sirve para subir o bajar la altura del teclado, en vez de las típicas pestañas usadas en el Keychron Q1. También llama mucho la atención la rueda de control de volumen, que da una sensación lujosa en plástico transparente. No podía faltar la iluminación RGB, aunque es mucho más sutil que en otros teclados, en parte porque las teclas son opacas.

¿Me lo compro?

La alianza con Keychron es la mejor decisión que podría haber tomado OnePlus para lanzar un teclado mecánico, como demuestra el Keyboard 81. Parte de una buena base y realiza los cambios necesarios para ofrecer una experiencia excelente, especialmente si vamos a escribir documentos durante largas horas; su rendimiento en juegos también ha sido bueno, aunque eso dependerá del interruptor que elijas durante la compra.

El Keyboard 81 es un gran ejemplo de cómo una marca puede expandirse, sin perder lo que la hace única y apelando tanto a sus aficionados como a gente que simplemente quiere un buen producto. Sin embargo, eso no lo hace perfecto. Esperaba algo que lo hiciese más propio de OnePlus, como alguna opción exclusiva al conectarlo a uno de sus móviles o tablets.

La sensación premium del teclado de OnePlus es evidente a simple vista Adrián Raya El Androide Libre

El peso es un punto a favor y un punto en contra al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo quieras usar. Pero no es que no sea versátil: el Keyboard 81 se puede usar tanto de manera inalámbrica gracias a su batería integrada, como con cables, con un selector en la parte superior que activa el Bluetooth. Se puede usar con móviles y tablets Android por Bluetooth, así como en Windows y en Mac, por cable y por Bluetooth. Se incluyen las teclas y las herramientas necesarias para hacer el cambio.

El teclado de OnePlus viene con muchos accesorios y herramientas Adrián Raya El Androide Libre

Al OnePlus Keyboard 81 no le faltan alternativas, y algunas están muy cerca. Como ya hemos establecido, este teclado está basado en el Keychron Q1, que es mucho más barato; pero hay que importarlo desde los Estados Unidos, y no tiene algunas de las características que hacen especial a este teclado.

Tampoco faltan marcas que ofrecen teclados mecánicos; recientemente, hasta Razer se metió en el sector con el nuevo BlackWidow V4 75%, un competidor directo por 219,99 euros. Aún así, si te lo puedes permitir, el OnePlus Keyboard 81 es una gran opción para dar el salto a los teclados mecánicos de la mejor manera posible.

