La OnePlus 'de siempre' vuelve a España: análisis del nuevo OnePlus Nord 3

La historia de OnePlus es tal vez una de las más extrañas de la historia de Android. En su día era la auténtica referencia para los entusiastas que querían un móvil sin florituras ni añadidos innecesarios, pero en los últimos años se ha convertido en "una marca más", a la que le cuesta destacar del resto. El nuevo OnePlus Nord 3, por 449 euros, tiene todas las papeletas para cambiar eso con su llegada a España.

Que la marca Nord no te engañe. De hecho, precisamente por llevar ese nombre, este móvil debería interesarte más; porque lejos de ser simplemente otro móvil barato más que sumar al montón, el Nord 3 es el móvil de OnePlus que más me ha gustado en un par de años, y sí, también lo estoy comparando con los modelos de gama alta como el OnePlus 10 o el OnePlus 10T.

Porque mientras que aquellos móviles me decepcionaron por el cambio de dirección de la marca, este modelo se siente como una vuelta al buen camino. Un retorno a lo correcto, a la manera en la que deberían ser las cosas. No es perfecto, aún sufre de decisiones tomadas hace años, pero es un comienzo. Y eso es justo lo que necesitaba OnePlus.

Características OnePlus Nord 3

Procesador y memoria Mediatek Dimensity 9000

Memoria RAM: 8 / 16 GB LPDDR5X.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,74 pulgadas.

Resolución: - x - píxeles, 450 PPI

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Protección: Dragontail Glass.

Camara trasera Principal: Sony IMX 890 50 Mpx, OIS.

Gran Angular: Sony IMX355 8 Mpx, 112º.

Macro: 2 Mpx.

Grabación de vídeo: 4K a 60 fps, 1080p 60 fps con modo "ultra stready".

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.3

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Cargador SUPERVOOC incluido en la caja.

Otros IP54

Protección Gorilla Glass 5 en la trasera

Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162 x 75,1 x 8,1 mm.

Peso: 193,5 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: OxygenOS 13.1.

Así es el OnePlus Nord 3

El OnePlus Nord 3 es un móvil de gama media que parte de los 449 euros. Está basado en una pantalla de 6,74 pulgadas, con un procesador Dimensity 9000 de MediaTek acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM. La cámara principal es de 50 Mpx y el sistema operativo está basado en Android 13 de serie. Hasta ahí, todo normal. Nada que realmente destaque ni nada que realmente suponga un problema. Y ahí está la gracia.

Este es un móvil tremendamente equilibrado, con características técnicas que están a la altura, y en parte superan, a las principales alternativas del mercado; y cuando te estás enfrentando con poderíos como el Pixel 7a, eso es decir mucho. Pongamos como primer ejemplo la pantalla, basada en un panel AMOLED con refresco dinámico entre 40 y 120 Hz; así que es una pantalla que obtiene una gran calidad de imagen, tiene soporte de HDR10+ y una profundidad de color de 10 bits, pero al mismo tiempo es capaz de consumir menos batería de lo que sería habitual en una pantalla rápida.

Pantalla del OnePlus Nord 3 Adrián Raya

En mis pruebas, el contenido HDR se ha mostrado muy bien, con un elevado contraste y unos buenos niveles de brillo, aunque esto último sólo en el caso de que lo aumentemos manualmente al máximo. El tratamiento de los colores me ha gustado, aunque el rojo tal vez tiene una mayor predominancia que puede no ser del agrado de todo el mundo. Aun así, es evidente que todo se ve de fábula, desde series de Netflix a vídeos de YouTube. Pero tal vez lo mejor de la pantalla sea la parte que no muestra nada: los bordes. Son muy reducidos, hasta el punto de que el móvil no es tan grande como el tamaño de la pantalla podría dar a entender. Se ahorra espacio al llevar el panel prácticamente a los bordes físicos del dispositivo, aunque las líneas negras de los bordes no desaparezcan completamente.

El OnePlus Nord 3 ofrece un buen rendimiento en HDR Adrián Raya

Este es un móvil no muy grande, con el tamaño justo y muy fácil de coger gracias a sus bordes completamente planos, una decisión estética que tiene consecuencias positivas en la usabilidad. El diseño es bonito, sin llegar a destacar demasiado, especialmente en el color gris oscuro de la unidad probada.

El Alert Slider vuelve con el OnePlus Nord 3 Adrián Raya

Pero si hablamos de diseño, tenemos que hablar de la parte que realmente diferencia a OnePlus del resto de los fabricantes: el 'Alert Slider', el interruptor en la parte lateral del móvil que permite poner el móvil en silencio o en vibración de manera rápida y sencilla. Que OnePlus haya decidido recuperarlo es probablemente la mejor noticia que puedo dar en este análisis, porque demuestra que la compañía se ha dado cuenta del gran error que fue quitarlo en el OnePlus 10T (aunque lo recuperó con el OnePlus 11). Más allá de su evidente utilidad, el 'Alert Slider' es una seña de identidad de la marca, que debería abrazar en vez de eliminar.

Potente pero limitado en software

El procesador es otro ejemplo de cómo OnePlus ha elegido el hardware correcto para este móvil. El Dimensity 9000 no ganará ningún premio de potencia bruta, pero es un procesador muy adecuado para esta gama; y como mínimo vence sobradamente al Tensor G2 usado en el Pixel 7a, por ejemplo. Para un uso casual, es decir, la inmensa mayoría de los usuarios, es un procesador que se basta y se sobra, y he podido usar todas mis apps sin ningún tipo de problema. También es de agradecer la inclusión del cargador en la caja, algo que cada vez es menos común en la industria; especialmente porque el Nord 3 es compatible con la carga rápida SUPERVOOC de 80W.

En cuestión de juegos, el 'hardware' del Nord 3 está a la altura para obtener una experiencia razonable, nada más y nada menos. En la mayoría de los títulos, el rendimiento debería ser bueno, y en los más exigentes puede incluso dar la nota. Por ejemplo, en Honkai: Star Rail, uno de los lanzamientos más importantes del año, el rendimiento ronda los 30 frames por segundo mientras avanzamos por las áreas, con caídas puntuales cuando se juntan efectos gráficos; aún así, es perfectamente jugable. En Geekbench, por su parte, ha conseguido una puntuación de 1578 puntos en un núcleo y de 4334 puntos en multinúcleo, aunque eso sí, sólo si activamos de alto rendimiento en la configuración. Lo mejor es que el móvil apenas se ha calentado, y en ningún momento ha resultado una molesta; de hecho, considero que es algo mejor en ese sentido que la competencia.

El modo juego del OnePlus Nord 3 ayuda a obtener una experiencia estable Adrián Raya

Al rendimiento ayuda un poco el 'modo juego' que OnePlus ha integrado, y que es idéntico al que está presente en móviles de marcas 'hermanas' como OPPO; en este modo, el móvil consume más batería y se calienta algo más, pero el rendimiento aumenta. En mis pruebas, he comprobado que más que mejorar la tasa de frames por segundo, este modo ayuda a la estabilidad, y no se producen tantas caídas, por lo que la experiencia es más suave y jugable en los momentos de acción.

Eso nos lleva al otro aspecto por el que OnePlus era conocida, el 'software'. Lamentablemente, aquí es donde la marca aún está sufriendo las consecuencias de la fusión del equipo de OnePlus con el de OPPO. Así que OxygenOS 13.1 sigue siendo poco más que una capa de pintura sobre ColorOS, y las modificaciones son estéticas y limitadas, como los colores elegidos, y poco más. La mayor novedad es el OnePlus Shelf, que se abre si deslizamos hacia abajo en la pantalla de inicio y que consiste básicamente en una recopilación de widgets, como el de la hora, el del tiempo, el de Spotify, una app de notas, y el podómetro, además de una búsqueda global. Es un buen añadido para tener una pantalla de inicio más limpia, manteniendo los widgets apartados del resto de la interfaz, pero no es revolucionario.

El Shelf es uno de los pocos añadidos originales de la capa de OnePlus Adrián Raya

Que OxygenOS 13.1 no tenga nada destacable no significa necesariamente que sea malo; de hecho, me ha gustado su rapidez y su ligereza, aunque algunas animaciones sean lentas para mi gusto. Pero aparte de eso, no se me ocurren nada realmente molesto ni que me haya molestado durante el uso; es una experiencia espartana, pero eso es precisamente lo que buscan muchos usuarios hartos de las distracciones que meten otros fabricantes. La gran novedad respecto a la versión de OxygenOS 13 usada en el OnePlus 11 está en Zen Space, una nueva app preinstalada que inicia una 'sesión zen'; básicamente, esta app desconecta el móvil de todas las funciones superfluas, permitiendo sólo las llamadas y las emergencias. Así que no recibiremos notificaciones ni otras molestias; la app cuenta con un modo Zen para relajarnos, además de modos de trabajo y estudio con temporizador.

Al menos, la alianza con OPPO permitirá a OnePlus alargar el soporte de su sistema operativo: la compañía ha prometido el mayor soporte de un móvil Nord hasta ahora, y traerá las tres próximas versiones de Android, además de cuatro años de actualizaciones de seguridad. Como guinda, el móvil ha recibido certificación TÜV SÜD que garantiza que el móvil será igual de rápido cuando termine ese soporte.

Competente en la fotografía

El OnePlus Nord 3 tiene un conjunto de cámaras familiar, pero de eficiencia demostrada. El sensor principal es un ya conocido por estos lares, el Sony IMX890 de 50 Mpx con estabilización óptica de imagen. Se comporta tan bien como siempre, y los algoritmos y la cámara de OnePlus (que es la misma usada en los OPPO) están a la altura; las fotos resultantes ofrecen un nivel de calidad más que aceptable, con un buen contraste entre las zonas iluminadas y las que están en sombra. Me ha agradado encontrarme con muy pocos artefactos visuales provocados por el exceso de aliasing que solemos ver en otros móviles. Como opción, es posible tomar fotos de 50 Mpx, y como era de esperar las fotos son mucho más nítidas, pero también encontramos más fallos, especialmente en los bordes de los objetos a contraluz. También he notado que los algoritmos son más agresivos en este modo, haciendo que algunas partes lejanas parezcan 'pintadas'.

El gran angular, por su parte, es sólo apropiado teniendo en cuenta su sensor de sólo 8 Mpx; aunque las fotografías producidas me han sorprendido teniendo en cuenta ese detalle. La lente cubre un ángulo de hasta 112 grados, aunque se aprecia claramente cómo la imagen se distorsiona en los laterales. Pese a eso, el tratamiento de los colores es bueno y el resultado es mejor que el de muchos otros móviles con gran angular. En cambio, el sensor macro de 2 Mpx está ahí de adorno. Aunque sea posible tomar fotos interesantes si te lo trabajas, la resolución es demasiado baja como para capturar detalles apreciables, y se notan muchos artefactos visuales alrededor del sujeto. Este sensor no molesta, pero tampoco ayuda.

En cambio, la cámara selfie de 16 Mpx es tal vez el verdadero punto débil de este móvil comparado con la competencia. No es que sea malo, pero las fotos tienen demasiado 'grano', algo apreciable al fijarse en el cielo, y las arrugas y otras imperfecciones tal vez se notan demasiado. El modo retrato es bueno, en el sentido de que no ha cometido los errores habituales como recortar demasiado el pelo o las gafas, aunque curiosamente el efecto borroso del fondo no es capaz de eliminar el 'grano'.

OnePlus encuentra su sitio

El OnePlus Nord 3 es un móvil de gama media muy recomendable, por haber encontrado un gran equilibrio en su 'hardware'; y aunque el 'software' aún sea incompleto, ofrece una experiencia básica muy buena y de calidad conocida. Dicho de esta manera, podría ser un lanzamiento más; pero bien puede ser el más importante de la historia reciente de OnePlus.

El OnePlus Nord 3 viene con el cargador necesario para aprovechar la carga rápida de 80 W Adrián Raya

Realmente parece que Nord ha cogido el relevo, y ahora lleva la antorcha de la OnePlus "de antes"; la OnePlus que ofrecía justo lo que necesitaba el usuario, ni más ni menos, sin aspavientos ni insanos intentos de competir contra los grandes. No es de extrañar que la marca Nord se esté expandiendo, aunque espero que no repita los mismos errores de OnePlus.

Por 449 euros, el OnePlus Nord 3 tiene muchas alternativas, como el mencionado Pixel 7a, o el Samsung Galaxy A54, pero está la altura en prácticamente todos los aspectos, menos en el software.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan