Probamos la Xiaomi Smart Band 8: la pulsera inteligente con la que acertarás gastando menos de 40 euros

Hace unos meses Xiaomi presentó en China su nueva pulsera inteligente, la Xiaomi Smart Band 8. Este modelo sería la entrada en el catálogo de los wearables de la empresa, y en el evento de septiembre celebrado en Berlín la compañía anunció su llegada a España, junto con los Xiaomi 13T y Xiaomi 13T Pro.

Esta pulsera es la sucesora de la Xiaomi Smart Band 7, y no tiene grandes cambios, pero eso es porque, en esta ocasión, la empresa se ha centrado en ofrecer un dispositivo contenido en precio (39,99 euros) y con especial énfasis en el diseño. Esto lo pudimos ver en el evento, donde estaban todas las correas que se pueden comprar para la pulsera.

Al contrario de lo que pasaba antes, el núcleo de este dispositivo, la parte tecnológica, se puede llevar en la pulsera, pero también en otros sitios. Además de las correas de silicona normales tenemos otras metálicas con eslabones, que encajan muy bien en el nuevo diseño con marco metálico que tiene este dispositivo. Pero las opciones más llamativas fueron la que permite llevarla al cuello como un colgante y la que permite ponerla en las zapatillas.

Esta última además es especialmente interesante para los que hacen ejercicio, porque permite que los ejercicios se registren con mucha más precisión, al estar más cerca de los pies. En el análisis que hemos realizado hemos podido usar sólo la correa convencional, que es la negra de silicona que Xiaomi siempre incluye en la caja de venta.

Puliendo el diseño

Esta pulsera es visualmente muy similar a las de años anteriores, pero es cierto que al contar con un marco de metal la sensación es algo más premium. Además, al cambiar la correa de serie por cualquier otra, algo más elegante, pasamos de tener una correa algo sosa a una pulsera más elegante. Estas nuevas correas usan un tipo de anclaje similar al que han puesto marcas como Apple o Samsung, y ya no es obligatorio que el perímetro de la misma quede cubierto por la correa.

Análisis de la Xiaomi Smart Band 8 Alvarez del Vayo

En la parte trasera se posicionan los pines de carga para el cargador magnético, que ahora es blanco y tiene una forma diferente de la que tenían los modelos de otras generaciones. En esa zona también tenemos los sensores de control de pulso cardíaco, medición de la saturación de oxígeno en sangre, etc.

Muy buena pantalla

El panel usado en la Xiaomi Smart Band 8 es AMOLED con una diagonal de 1,62 pulgadas de y una resolución de 192 x 490 píxeles. El brillo máximo es de 600 nits y se puede controlar de forma automática, algo que se agradece. La frecuencia de la tasa de refresco es de 60 Hz, correcta para este tipo de dispositivos.

Xiaomi Smart Band 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como se aprecia, esta pantalla es prácticamente idéntica a la de modelos anteriores. De hecho, fue el gran cambio en el modelo de 2022 y parece que Xiaomi no ha querido cambiar de nuevo. Una pena que la Xiaomi Smart Band 8 Pro no llegue a nuestro país ya que esa sí que dispone de una pantalla mucho mayor.

La autonomía esperada

La autonomía ha sido siempre el fuerte de este tipo de productos, sobre todo si los comparamos con los relojes. Personalmente, me he acostumbrado a poner el modo Siempre Activo en los wearables que uso, pero en la prueba de esta pulsera no he querido hacerlo para poder compararla con los modelos anteriores.

La batería de la Xiaomi Smart Band 8 dura hasta dos semanas Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el caso de no poner este modo, tenemos unas dos semanas de autonomía, una cifra realmente elevada, que es la que esperaríamos. Si lo activamos la autonomía se reduce considerablemente, más o menos a la mitad. ya queda en el criterio de cada uno el elegir un modo u otro, pero incluso en el segundo caso tenemos un dispositivo con más batería que casi cualquier reloj avanzado del mercado.

El deporte lo es todo

Como en el resto de wearable la medición del ejercicio es la función principal de esta pulsera. Es capaz de medir más de 150 deportes diferentes, aunque hay algunas carencias. Además, con el modo cápsula, podemos poner la pulsera en la zapatilla y obtener métricas avanzadas para los ejercicios que implicar correr.

Xiaomi Smart Band 8 10

Eso sí, ese accesorio habrá que comprarlo aparte, pero no es una inversión cara para lo que puede suponer, sobre todo si hacemos ejercicio a diario. Obviamente, además del deporte es capaz de medir parámetros de salud como el estrés, la saturación de oxígeno en sangre, el pulso cardiaco o, en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual.

¿Me la compro?

La Xiaomi Smart Band 8 se ha vuelto a posicionar como la pulsera inteligente de referencia en España. Por ofrecer buenas prestaciones, por tener un diseño conservador pero que permite gran personalización y, sobre todo, porque el precio de lanzamiento es más que decente, sobre todo en la época en la que estamos.

Xiaomi Smart Band 8 y Xiaomi 13T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los competidores cada vez son más, pero Xiaomi tiene en su ecosistema un elemento que juega a su favor. Si a algún usuario le parece que esta pulsera se queda algo corta siempre podrá optar por el nuevo Xiaomi Watch 2 Pro, un reloj con sistema operativo Wear OS que también se venderá en España, pero que cuenta con un precio mucho más alto, como es lógico.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan