Xiaomi Smart Band 7, análisis: la pulsera inteligente de Xiaomi sube de nivel

Los relojes inteligentes cada vez son más populares, pero el precio de los mismos los limita a un público concreto, aunque haya algunos especialmente baratos, como el Poco Watch. Para los que valoran mucho el coste de los wearables las pulseras de cuantificación son una mejor opción, y entre ellas la Xiaomi Mi Band es la estrella. Este popular accesorio se actualizó a su séptima versión, la Xiaomi Smart Band 7, hace unas semanas, y nosotros hemos podido probarla durante 15 días para comprobar si la actualización ha merecido la pena.

Características Xiaomi Smart Band 7

Colores Negro.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,62" 162 x 490.

Brillo: 500 nits.

Tecnología Acelerómetro de 3 ejes.

Sensor de frecuencia cardíaca.

Giroscopio.

IP68 resistencia al agua.

Conectividad Hay una versión con NFC.

Bluetooth 5.2.

Peso y tamaño Dimensiones: 46,5 x 20,7 x 12,25 mm

Peso: 13.5 gramos.

Otros Más de 100 modos deportivos.

Autonomía Batería: 180 mAh.

Carga magnética en 2 horas.

Mismo diseño pero con mayor pantalla

El diseño de la Xiaomi Mi Smart Band no ha cambiado mucho desde su origen, lo que tiene sentido dado que funciona y es bastante reconocible. En la caja de venta solo tenemos la pulsera junto con el cable de carga, con pines magnéticos en un lado y el conector USB A en el otro, para que lo enchufemos a un cargador o al ordenador.

La correa sigue siendo de silicona, agradable al tacto, y con posibilidad de cambiarla por otra si se nos rompe. Será cuestión de tiempo que haya miles de opciones en cualquier tienda online.

Si habéis usado cualquier pulsera de Xiaomi sabéis lo que esperar, con la única diferencia de la pantalla es ahora mayor, pero no tanto como para dar la sensación que de estamos ante un producto diferente.

Como es lógico, podemos sumergir la pulsera hasta 50 metros de profundidad, al tener resistencia al agua de 5 ATM.

La pantalla sigue siendo táctil, y permite navegar con ciertos gestos o pulsar en las opciones que queramos activar.

La pantalla es su mayor novedad

Dicha pantalla crece a lo alto y lo ancho, alcanzando las 1.62". Aún no tiene dimensiones de reloj, pero se nota mucho en el uso diario. También se nota la mejora en el brillo, que alcanza los 500 nits, algo muy necesario en dispositivos que miraremos mucho en exteriores.

Toda la interfaz se ha rediseñado para mejorar la experiencia de uso en una pantalla más ancha, lo cual se agradece.

Incluso el procesador de a bordo es diferente, más potente, capaz de crear animaciones de más calidad, lo que supone un salto con respecto a modelos anteriores.

La Xiaomi Mi Smart Band 7 estrena una función muy esperada, la pantalla siempre activa, que cambia en función de la carátula que tengamos elegida. Podemos programar su uso para que solo esté funcionando unas horas, o dejarla siempre visible.

Eso sí, como os contaremos en el apartado de autonomía, tener esto encendido reduce drásticamente la duración de la batería.

Mejorando las funciones existentes

Las funciones de esta pulsera son muy similares a las que teníamos en modelos anteriores, con cálculo de las pulsaciones de nuestro corazón, de la saturación de oxígeno en sangre, del estrés o de los pasos y calorías que hacemos y gastamos a lo largo del día.

Es más, podemos tener un seguimiento de nuestras pulsaciones durante todo el día y obtener un aviso si el sistema detecta que el rango de las mismas no está dentro de los parámetros normales.

Monitorizacón en tiempo real

El sueño también es algo que podemos evaluar, y no solo de noche. Una de las novedades de esta pulsera es que es capaz de registrar las breves siestas que podamos hacer a lo largo del día, si es que esa es nuestra rutina. Del mismo modo, es capaz de comprobar si la respiración en el sueño es peligrosa.

En cuanto a la cantidad de deportes que podemos monitorizar, pasamos de los 30 del modelo anterior a más de 120 en este.

Es decir, no tenemos mediciones nuevas, pero sí posibilidad de realizar seguimientos 24/7 de estas tres características: pulsaciones, estrés y saturación de oxígeno.

Destacar que en esta versión no tenemos posicionamiento GPS propio, teniendo que usar el del teléfono, con lo que eso supone de precisión y velocidad a la hora de usarlo.

Eso sí, cuanto más usemos estas funciones, menor será la autonomía.

Consultando el calendario

Una función nueva es la que nos permite consultar las tareas que tengamos apuntadas en el calendario, algo que con esta pantalla es algo más cómodo, aunque sigue sin ser algo que recomendemos hacer varias veces al día. Pero para una consulta rápida es útil.

Calendario

Solo podemos entrar en la lista de eventos, que están ordenados cronológicamente y con el día y la fecha marcado, y pulsar en cada uno para leer al detalle lo que tengamos apuntado.

Lo más útil es que cada entrada creará una vibración en la pulsera, como si fuera una alarma, lo que es genial para que no se nos olvide nada.

Respondiendo desde la pulsera

Una de las mayores novedades para mi de esta pulsera ha sido el poder responder desde la misma a llamadas perdidas y notificaciones usando textos predeterminados. Sé que esto ya estaba disponible en la Xiaomi Mi Smart Band 6, pero no tuve la ocasión de analizar ese modelo.

Este este artículo os explicamos en detalle cómo podéis responder y configurar los textos para que se adapten a vuestras circunstancias.

Esta no es la aplicación que buscas

Cuando nos llegó la Xiaomi Mi Smart Band 7 descargamos la aplicación Mi Fitness para emparejarla con el teléfono. Cual no fue nuestra sorpresa al ver que no estaba soportada. Bueno, era posible, aún no estaba a la venta en España.

Descargamos la versión china de la aplicación, más actual... con el mismo resultado. Si cambiamos la región a China sí que podemos usar esta app, pero sin el idioma en español.

Dos días después tuvimos la idea feliz de intentar vincularla usando la aplicación Zepp Life, que es la que usa Huami para sus dispositivos Amazfit. Y bingo. Ha sido esta aplicación la que nos ha permitido usarla durante este tiempo. No obstante, lo lógico será que cuando se ponga a la venta en España podamos vincularla con Mi Fitness.

Zepp permite incluso actualizar el firmware de la pulsera, lo que no será un proceso rápido ya que la transferencia de datos ha de realizarse por bluetooth.

Más batería para la misma autonomía... más o menos

La batería ha crecido con respecto al modelo anterior, hasta los 180 mAh. Eso sí, la autonomía no cambia mucho, prometiendo hasta 15 días por carga. Nuestra experiencia ha sido menor, de unos 10 días con un uso normal.

Esta cifra es mucho menor si activamos la medición en tiempo real de los parámetros de salud como la monitorización 24/7 de los latidos del corazón o de la saturación de oxígeno. En este caso nos ha durado solo 3 días, teniendo en cuenta que también hemos activado la pantalla ambiente, que nos mostraba la hora en todo momento.

Una pulsera muy recomendada

La unidad analizada nos la ha cedido la tienda Mi Global Zone Store, donde podéis comprar esta pulsera por unos 50 euros.

¿Y merece la pena comprarla? Totalmente. Xiaomi ha avanzado tanto en el software de su pulsera que ahora se acerca a lo que ofrecen los fabricantes de relojes inteligentes sin sistema operativo completo. Es decir, esta pulsera hace lo mismo o más que propuestas como el OnePlus Watch o ciertos relojes de Amazfit o Huawei.

El único inconveniente a nivel de hardware es la ausencia de NFC, de GPS y tener un diseño bastante enfocado al día a día, no muy apropiado para ciertos eventos, salvo que le cambiemos la correa.

Eso sí, para el precio que Xiaomi pide no podemos tener muchas quejas.

