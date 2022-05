Poco Watch, análisis: un reloj sencillo con una pantalla de primer nivel

Los relojes inteligentes van permeando cada vez en más capas de la sociedad. Al igual que los teléfonos móviles hace tres décadas, han pasado de ser algo que usaba un conjunto mínimo de personas a ser algo normal en el día a día. Eso sí, aún no se ha popularizado pagar cientos de euros por uno de ellos, por lo que las pulseras de cuantificación siguen teniendo una gran cuota de mercado. Ahí entran los relojes tipo pulsera, como el Poco Watch, que imita el diseño de un reloj pero se acerca más al precio y funciones de una smartband.

Características del POCO Watch

Poco Watch

Colores Negro.

Pantalla Pantalla AMOLED de 1,6" 320 x 360.

Tecnología Acelerómetro.

Giroscopio.

Sensores: geomagnético, presión barométrica, óptico de pulso cardíaco, capacitación y fotolumínico.

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad Bluetooth 5.0.

GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO .

Peso y tamaño 39,1 x 34,4 x 9,98 mm .

. Peso: 31 gramos.

Otros Más de 110 modos deportivos.

Autonomía Batería: 225 mAh. 14 días de uso según la marca.

Un diseño muy poco llamativo

En este reloj POCO no ha querido ser demasiado arriesgada en diseño y ha apostado por una corona de forma cuadrada con unos materiales plásticos. Son de buena calidad, y al tacto son agradables, pero hay mucha diferencia con lo que proponen otros fabricantes por algo más de dinero.

Lo mismo pasa con la correa, de silicona, que no molesta la piel y que no parece débil, pero que no da una sensación especialmente buena en cuanto a calidad. Pero el mayor problema es que podemos reemplazar la correa, pero no usan un anclaje genérico, sino uno propio.

Poco Watch

El peso es excepcionalmente bajo, lo que se explica por los materiales. Solo 31 gramos que harán que nos olvidemos que lo llevamos puesto.

No olvidemos la resistencia al agua de este modelo, que como en la mayoría de casos es de 5 ATM, es decir, podemos sumergirlo hasta 50 metros de profundidad.

Poco Watch

Destacar el sistema de vibración, realmente potente, que evita que nos perdamos cualquier notificación.

El perímetro de la caja sólo tiene un botón físico, que nos permite entrar en la sección de funciones y aplicaciones, o volver a la pantalla principal. Si lo dejamos pulsado unos segundos aparecerá el menú de encendido.

La pantalla es de primer nivel para el precio que tiene

Poco Watch

El Poco Watch usa un panel AMOLED de 1.6" con forma bastante cuadrada y unos biseles no demasiado grandes para la categoría de este smartwatch. La resolución es de 320x360 px, nada mal para lo que vale.

En esta ocasión podemos dejar la pantalla siempre activa, con varios diseños disponibles, aunque esto afecta a la batería del dispositivo de forma notable.

Pantalla del Poco Watch a plena luz

Pero lo mejor es la legibilidad de la misma incluso en exteriores, donde ayuda su brillo y la tecnología OLED. Además, la respuesta de la misma es muy elevada al usar un sistema operativo muy ligero que no permite instalar aplicaciones.

En la pantalla principal podemos cambiar el diseño de la esfera mediante una pulsación prolongada, pudiendo dar un diseño más o menos serio a nuestra pulsera.

Poco Watch

Esta, junto con la inclusión del GPS, es posiblemente la mayor diferencia de este producto con respecto a alternativas más baratas como la Xiaomi Mi Smart Band 7.

Orientado al deporte

Como es normal en este tipo de aparatos, POCO ha querido centrar este reloj en el apartado deportivo.

Poco Watch

Para ello dispone de dos sensores en la parte trasera, uno con luz verde que mide las pulsaciones por minuto de nuestro corazón, y otro rojo que hace lo propio pero con la saturación de oxígeno en sangre.

Además, tenemos hasta 100 modos de deporte compatibles con el reloj, alguno de ellos de detección automática según la empresa.

El GPS integrado es genial

Poco Watch

El GPS integrado lo aleja de lo que son capaces de hacer las pulseras de cuantificación, que valen menos que este reloj. Esta es la principal razón por la que este reloj puede tener sentido, intentar ofrecer esta prestación a esas personas que hacen rutas corriendo, o paseando, y quieres posicionamiento GPS pagando lo mínimo posible.

Algunos usuarios apuntan a que el GPS tarda mucho en posicionar pero en las pruebas que nosotros hemos hecho hemos visto que no es así y en pocos segundos teníamos el reloj listo para empezar.

Además, la interfaz de monitorización estaba muy bien pensada, con las cifras del ejercicio en la pantalla principal, el control de la música en la zona derecha si deslizábamos el dedo y las opciones de pausa del ejercicio si deslizábamos en la otra dirección.

Mi Fitness sigue siendo la app para todo

Para poder sincronizar el teléfono con este reloj deberemos descargar la nueva aplicación de deporte de Xiaomi, Mi Fitness, que probamos hace unas semanas.

También permite cambiar las carátulas que tenemos en el reloj. Una vez las carguemos en el mismo podemos cambiarlas simplemente dejando pulsado el dedo en la pantalla del dispositivo en la zona principal, como pasa en todos los relojes inteligentes.

El funcionamiento es el mismo que el que tenemos en otros productos como las Mi Band. Podemos consultar el histórico de mediciones como las pulsaciones, el sueño, etc.

Esto es muy positivo porque Xiaomi tiene una de las aplicaciones más sencillas de usar y con más opciones de las que ofrecen los fabricantes de wearables. Además, las mediciones son bastante consistentes. No podemos esperar la precisión de aparatos médicos o de sensores profesionales, pero para un uso amateur son más que suficientes.

Tiene la autonomía que esperábamos

En la parte trasera donde están los dos sensores lumínicos también hay dos pines metálicos, que es lo que se usa para cargar el dispositivo con el cable que viene en la caja. Este cable tiene una salida USB A para que lo conectemos a cualquier cargador, pero la longitud del mismo es escasa, y parece pensado para conectar en un hub o en un ordenador.

Poco Watch

La autonomía prometida es de unos 14 días, aunque en el uso real nosotros hemos llegado a los 10 días. Esto va en la línea de lo visto en otros relojes del estilo. Obviamente, en cuanto usemos el reloj mucho a pleno sol o con GPS, la autonomía se resentirá.

¿Recomendamos el Poco Watch?

Este es un segmento del mercado tan competitivo como el de los móviles, si no más. Por eso creemos que la apuesta de Poco tiene sentido desde el punto de vista de la calidad precio.

Poco Watch

El precio, de 89.99 euros, es algo alto, pero en parte está provocado por el aumento de la demanda de procesadores y demás componentes, lo que ha encarecido prácticamente toda la electrónica de consumo. Además, no podemos olvidar la calidad de la pantalla y la presencia de GPS.

El problema es que hay marcas como Huawei que tienen relojes de pasadas generaciones con funciones muy parecidas a las de este modelo, con un diseño muy superior y un precio sólo ligeramente más alto.

