Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, análisis: un smartwatch más que correcto en precio, prestaciones y batería

A primeros de diciembre de 2021 llegó a España el Xiaomi Redmi Watch 2 Lite que pasamos ahora por el análisis y que nos ha dejado la sensación de que estamos ante un reloj inteligente en el que la batería es su bien más preciado. Pero no podemos obviar el hecho de que a su precio ofrece muy buenas prestaciones y puede ser el paso siguiente a dar cuando uno ya ha pasado por algunas de las Xiaomi Mi Band, como puede ser la 6.

Primeras sensaciones: Xiaomi en esencia

El sabor que le queda a uno después de probar días este nuevo reloj inteligente Redmi Watch 2 lite es que estamos ante la misma esencia de Xiaomi en toda su plenitud. Correcto en todas sus vertientes con características importantes como la batería y todo a un gran precio.

Casi no se podría pedir más, ya que tenemos a una de las marcas más gustadas actualmente que dará soporte a este smartwatch para que lo tengamos a la última. Dicho esto, el Redmi Watch 2 Lite usa su propia capa personalizada que le otorga incluso más poder para seguir los pasos de MIUI en sus teléfonos inteligentes.

Y en la pantalla del reloj, aunque sin AMOLED, sus esferas son capaces de personalizar la experiencia visual, para que incluso algunas esferas de los relojes estilo los 90, dejen la mejor de las sensaciones cuando mostramos por primera vez a alguien nuestra última compra.

En términos generales es un reloj muy correcto que incluso permite parearlo con otros teléfonos para usarlo como disparador. Pero es en la batería donde sobresale, siempre que no activemos todos los sensores a tiempo real, llegando a la semana de sobra si dejamos el de sueño y el ritmo cardiaco por obvias razones cuando adquirimos un accesorio que puede medir nuestra salud y tono físico.

Características del Redmi Watch 2 Lite

Colores

Negro, blanco y azul.

Pantalla Pantalla IPS de 1,55" 320 x 360 píxeles.

Procesador y memoria Procesador: - .

. Memoria RAM: -.

Almacenamiento interno: -.

Tecnología Acelerómetro.

Giroscopio.

Sensores: geomagnético, presión barométrica, óptico de pulso cardíaco, sensor de oxígeno en sangre, capacitación y fotolumínico.

IP68 resistencia al agua.

Sumergible a 5 atmósferas.

Conectividad Bluetooth 5.0.

GPS.

Peso y tamaño 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

Peso: 35 gramos.

Otros Más de 100 modos deportivos.

Watchfaces personalizadas.

Autonomía Batería: 262 mAh .

Duración de 10 días .

Diseño: lo rectángulo

El Xiaomi Redmi Watch 2 Lite se caracteriza por ese formato cuadrado con acabados en plástico para que se distinga por si solo cuando lo tenemos puesto en nuestra muñeca.

Un único botón en el lateral para encender la pantalla y pasar al cajón de apps para un smartwatch que tiene unos biseles bastante correctos.

En términos generales es un reloj escueto en todo lo que le otorga también el adjetivo de ser sencillo, que para los menesteres diarios de prácticas deportivas, notificaciones y más cumple abiertamente; que también estamos pagando para ni pasar de los 60 euros.

Pantalla: IPS para cubrir necesidades

Echamos en falta ese panel AMOLED que suele ser ya casi imprescindible para un reloj que tenga su importancia, pero en este caso, y para reducir costes, el panel es IPS. De todas formas con sus 1,55" y resolución de 320 x 360 píxeles la experiencia que deja es bastante buena.

Puede ser que si venimos de un smartwatch con panel AMOLED, nos cueste un poco hasta que nos acostumbremos, pero la verdad que se ve bastante bien en distintas situaciones donde incluso la luz directa del sol aparezca sobre su pantalla.

Mejor compañero para tu móvil

A diferencia de otros relojes inteligentes o la misma Wear OS, aquí no vamos a poder responder a los mensajes de WhatsApp o Telegram, así que este Redmi Watch 2 Lite sirve para recibir las notificaciones y tomar el teléfono si alguna nos interesa.

En este caso cumple bastante bien para que a través del Bluetooth nos permita manejarnos con esas notificaciones y así dejemos de lado las que no nos interesa al echar un vistazo a nuestra muñeca, y pasemos al móvil para las que de verdad nos importan.

Lo mismo sucede con las llamadas que recibimos solamente la vibración, pero que no podemos responderlas de ninguna de las maneras. Sí que podemos activar que se vea la información del contacto cuando tenemos una llamada.

Luego tiene otra opción interesante para usar el reloj como disparador de la cámara. En nuestro Samsung Galaxy Note 20 Ultra lo hemos probado y funciona muy bien.

Midiendo tus ejercicios

Un reloj que permite disfrutar de la medición de sus más de 100 prácticas deportivas para que no falte ni una, así que se convierte en un compañero ideal para nuestras salidas a hacer running o cualquier actividad física.

Al igual que tiene reconocimiento automático del ejercicio para que podamos iniciarlo con una simple pulsación cuando hemos salido a pasear y el reloj nos avisa de ello.

Por lo que respecta a los sensores y todo lo que mide, podemos recibir datos para el ritmo cardiaco, la calidad del sueño, el oxígeno en sangre, el estrés y alertas de ejercer algún tipo de movimiento. Todas estas mediciones se pueden activar en tiempo real, pero se notará en la autonomía del reloj.

La app de Xiaomi Wear todavía está en inglés y puede ser un hándicap para su uso diario, aunque es verdad que las gráficas que aporta al igual que el mapa del recorrido que hemos realizado en nuestra actividad, añaden bastante valor a todo el conjunto de la misma experiencia del reloj inteligente Redmi Watch 2 Lite.

Sobre todo nos ha gustado la gráfica de velocidad que con distintos colores muestra el rendimiento llevado a cabo en los distintos tramos que hemos realizado haciendo running o mismamente montados en bicicleta. En este caso tenemos todo lo necesario para ir valorando nuestro progreso, así que cumple muy bien como un gran accesorio para nuestro día a día con las distintas actividades que acometemos.

Ese mapa que nos permite visualizar el recorrido, si tenemos activa la ubicación de forma persistente para la app Xiaomi Wear, nos puede mostrar incluso el real, así que para compartir el ejercicio realizado con amigos o compañeros es otro de los puntazos de esta experiencia de Xiaomi.

Lo que no nos ha gustado mucho es cuando terminas una práctica, el modo en que has de detenerla, ya que has de mantener pulsado sobre el botón de cancelar durante unos segundos hasta que se detiene. Sobre todo porque si se realizan prácticas de más de 20 o 30 minutos, el cansancio puede ser considerable y tener que estar ahí con el dedo pulsando unos segundos, justo al acabar, no es plato de buen gusto cuando estás intentando recuperar la respiración y el ritmo cardiaco.

Capa personalizada propia de Xiaomi

Lo curioso del Xiaomi Redmi Watch 2 Lite es su interfaz para que los gestos estén cambiados si lo comparamos con otras capas personalizadas. A los accesos rápidos accedemos con un gesto para arriba mientras que a las notificaciones se hace justo al revés.

La verdad es que cuando nos movemos por los ajustes no va del todo fino y se nota un poco de ralentización, así que en este caso la experiencia se ve un poco empañada.

Desde el cajón de apps tenemos acceso a encontrar mi teléfono, todas las relacionadas con los sensores, una para la respiración, cronómetro, temporizador e incluso de música para que todas tengan una interfaz bien llevada a cabo que permite una experiencia fácil e intuitiva a niveles generales.

Aunque estemos ante un reloj inteligente sin panel AMOLED, las esferas de reloj que tiene por defecto, más todas aquellas que se pueden instalar desde una tienda con un gran catálogo de las mismas, son ideales para personalizar incluso el mismo diseño del reloj que se puede vestir con una esfera más clásica, una deportiva o una tipo manga.

Una capa personalizada propia de Xiaomi que la diferencia de ese Wear OS 3 que presumiblemente podría ser la capa a usar, pero aquí la marca china quiere ir por su propio camino al igual que ha hecho con MIUI en sus smartphones.

Batería: más de dos días y medio

Sin activar llamadas, apps notificaciones y en segundo plano, gasta un 1% en reposo sin ser usado para actividades deportivas u otro tipo de tareas.

Si activamos la monitorización del ritmo cardiaco, sueño, oxigeno en sangre o estrés, ocasionará que la autonomía sufra para que se disminuyan los días de autonomía.

Lo hemos dejado por defecto con llamadas activas y notificaciones para dos o tres apps (Telegram y Whatsapp) y monitorización de ritmo cardiaco cada 30 minutos a la vez que el sueño, dos opciones vitales para un dispositivo de este tipo.

96 % de batería el primer día para pasar al 77% de batería al siguiente. Lo que indica que si queremos un smartwatch que mida esos estados vitales esenciales, vamos a olvidarnos de cargarlo durante unos cuantos días.

Si lo que buscamos es registrar la actividad deportiva y recibir notificaciones, la autonomía aumenta considerablemente para que casi nos olvidemos de cargarlo durante más de una semana o dos. Depende siempre del uso que le demos.

Opinión final

En definitiva, que nos quedamos con un Xiaomi Redmi Watch 2 lite que es el paso siguiente a dar en la escalinata que haya supuesto para el usuario el haber pasado anteriormente por algunas de las pulseras inteligentes Xiaomi Mi Band.

Y es que incluso sigue una de las mayores ventajas de esas pulseras que no es otra cosa que su gran autonomía; siempre que sepamos configurar los sensores que medirán nuestros datos físicos en real. Si lo hacemos así tendremos un reloj que puede estar en lo más alto de su autonomía durante más de una semana.

Por lo demás, es un smartwatch correcto en todas sus vertientes como son el diseño, su interfaz intuitiva, sus esferas de reloj que personalizan la experiencia o esas apps que nos permiten disfrutar de algunas ventajas como parearlo con un teléfono para usar el smartwatch como disparador.

Que echamos en falta el poder responder a los mensajes de las notificaciones, que no tenga llamadas o que incluso todavía ni esté el castellano en la app Xiaomi Wear, pero con todo esto, el Redmi Watch 2 Lite es un gran accesorio para nuestro teléfono Android, al igual que para medir nuestra salud con una buena ristra de sensores.

El Xiaomi Redmi Watch 2 lite puede ser adquirido por 69,99 euros en la tienda online Xiaomi España y en Amazon España, aunque si estamos atentos a distintas ofertas, podemos ahorrarnos hasta los más de 10 euros en algunas ocasiones.

