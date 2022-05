Cómo ver los viajes que has hecho en Google Maps: distancias, fotos, lugares...

Google Maps sigue aglutinando toda suerte de funciones más allá de ser el navegador GPS por defecto de miles de millones de usuarios. En los últimos meses parece que Google ha querido mejorar de forma profunda la aplicación, y en los últimos días muchos de nosotros hemos visto una nueva función llegar a nuestros terminales. Nos referimos a la consulta de los viajes que hemos hecho, datos aglutinados en una misma interfaz de forma automática.

La magia de la cronología

Hace algunos años ya conté cómo la cronología de Google Maps me ayudó a encontrar mi coche cuando creí que me lo habían robado. Spoier: no fue así, solo tengo muy mala memoria.

La cuestión es que esta aplicación es capaz de mantener el registro de todos los sitios a los que vamos, siempre que vayamos con nuestro smartphone. De esta forma, es capaz de aglutinar datos y presentarlos de diversas formas.

La última de ellas es en una nueva sección del apartado de Cronología que nos muestra los viajes realizados en los últimos años. En mi caso me muestra viajes desde 2014, seguramente porque fue allí cuando empecé a usar la Cronología.

Cómo ver tus viajes

Si quieres consultar tus viajes puedes hacerlo en la propia aplicación de Google Maps. Simplemente tienes que abrirla, pulsar en el avatar de la esquina superior derecha y seleccionar la opción Cronología.

Cuando se abra la nueva ventana elige la opción Viajes, y ahí se mostrarán todos los que Google Maps ha recopilado. Entrando en cualquiera de ellos puedes ver los lugares que visitaste, las fechas, las poblaciones donde estuviste y también las fotos que hiciste. Esto último se hace a través de Google Fotos y si quieres se puede desactivar.

