¿Cómo ver el historial de ubicaciones de Google?

Si no borras tu historial de ubicaciones en Google Maps y este está activado, puedes acceder a un mapa y a un listado con los lugares que has visitado en el pasado, algo ideal si quieres saber detalladamente lo que has hecho un día en concreto o bien recordar las visitas que has hecho en un viaje. Se trata de una opción que, por supuesto, también puedes desactivar si no quieres aprovechar este truco de Maps. Ver tu historial completo es bastante sencillo, y existen diferentes maneras de acceder a él.

Historial de ubicaciones de Google Maps

Cronología en Google Maps El Androide Libre

Puedes acceder a este historial de Google para las ubicaciones, yendo al apartado de "Guardado" y una vez allí pulsando en "Cronología" o bien siguiendo estos pasos:

Pulsa sobre tu foto de perfil en la barra de búsqueda.

Dale sobre "Tus datos de Maps".

Pulsa sobre "Ver y eliminar actividad".

Desde este apartado, vas a poder acceder a un registro con tus trayectos y viajes, y puedes acceder a esta información de diferentes maneras en función de lo que quieras buscar. En resumidas cuentas, se encarga de localizar tu móvil en Google Maps a lo largo del tiempo desde que lo tienes activado.

Cronología Google Maps El Androide Libre

Por una parte, puedes acceder a una cronología por día, pudiendo buscar en el calendario un día concreto, en el que se mostrarán los trayectos que has hecho, así como las fotos que has sacado en Google Fotos. También tienes la opción de ver este historial completo

No solo te dirá en los lugares en los que has estado, sino también el tiempo que has pasado en cada uno de ellos, e incluso los negocios que has visitado.

Por otra parte, también puedes acceder a un apartado de estadística desde el que puedes ver diferentes datos, como los trayectos que has hecho al mes, la distancia total que has conducido.

Lugares visitados en Maps El Androide Libre

En el apartado de Sitios, verás las categorías de lugares en los que has estado desde que tienes el historial activo, y los clasifica en función de si son sitios de interés, campos deportivos, o bien restaurantes.

Si lo que quieres es saber las ciudades que has visitado haciendo turismo, también hay un apartado que te dirá en cuáles has estado, y si accedes a cada una de ellas, verás todos los sitios en los que Google ha registrado tu ubicación a lo largo del tiempo.

Como ves, se trata de un registro extremadamente detallado, por lo que si quieres salvaguardar tu privacidad o que simplemente no guarde los sitios en los que has estado, quizá te interese aprender cómo desactivarla.

Cómo gestionar el historial de ubicaciones

Historial de ubicaciones El Androide Libre

Si no quieres que Google guarde información sobre los lugares que visitas y sobre tus movimientos, puedes eliminar y desactivar el historial de ubicaciones para que esta información sea solamente tuya. Solo tienes que seguir estos pasos:

Pulsa sobre tu foto de perfil en la barra de búsqueda.

Dale sobre "Tus datos de Maps".

Pulsa sobre "Ver y eliminar actividad".

Historial de ubicaciones de Maps El Androide Libre

Una vez aquí, desactiva el historial o configura una opción de eliminación automática que se encargará de borrarla cuando pase el tiempo que establezcas, algo útil si quieres conservar esta información, pero solo durante un tiempo.

