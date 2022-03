Poco quiere solucionar el mayor problema de los móviles baratos de Xiaomi, MIUI

En los últimos meses hemos visto que los móviles baratos de Xiaomi cumplen sobradamente en especificaciones, pero no tanto en software, con una interfaz excesivamente pesada. Esto es algo que recalqué mucho en el análisis del Redmi Note 11, al que le costaba sobremanera mover la interfaz. En el Poco X4 Pro pasaba algo similar, pero no tan acusado.

Es por eso por lo que en Poco están considerando la posibilidad de crear una versión de MIUI menos pesada para que los móviles más baratos no tengan problemas a la hora de moverla, algo que nos parece sencillamente genial.

MIUI es demasiado pesado incluso para la gama media

Poco X4 Pro 5G

En los últimos años hemos visto cómo MIUI se ha ido complejizando hasta un punto tal que ha empezado a afectar a la velocidad de muchos móviles en el día a día, incluso a terminales de gama media, no sólo los de entrada. Es cierto que en la gama alta esto no es un problema, pero aún así Xiaomi no puede descuidar el rendimiento de sus móviles más vendidos, los Redmi.

A Poco le pasa algo parecido ya que usa MIUI for Poco, una versión de la interfaz ligeramente modificada, pero con los mismos problemas y ventajas que la versión de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11 M.S.R.

En una entrevista concedida a XDA Develpers por parte del Director General de Poco, Kevin Qiu, y el responsable de marketing, Angus Kai Ho Ng, se reconoció que la empresa está estudiando usar una versión más ligera de MIUI en algunos modelos.

No quiere esto decir que vayamos a ver cambios a corto plazo, sobre todo porque será Xiaomi la que tenga que autorizar algo así, pero realmente esperamos que se ejecute esa idea y que además Xiaomi la lleve a cabo también en sus modelos más económicos, porque es su mayor problema.

Con compentencia tan fuerte como realme y OPPO en la gama de entrada Xiaomi debe solventar esto mientras es el número uno en países como España, antes de que eso cambie.

