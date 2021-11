Xiaomi POCO M4 Pro, análisis: un móvil barato muy adecuado para jugar

POCO, la submarca de Xiaomi, ha presentado recientemente el POCO M4 Pro 5G, un smartphone que viene a coger el relevo al POCO M3 Pro, que no lleva ni seis meses en el mercado. La compañía sabe que se mueve en un segmento del mercado de los móviles extremadamente competitivo, y no puede quedarse quieta. El problema con el POCO M4 Pro es que mejora las prestaciones de su antecesor, pero a costa de subir el precio. No es una barbaridad, pero sí lo suficiente como para plantearse si merece la pena. De hecho, es un clon en especificaciones del Redmi Note 11 que aún no tenemos en España.

Nosotros hemos estado usando este móvil como dispositivo diario desde antes de su anuncio, y ahora os damos nuestra opinión en este análisis.

Características POCO M4 Pro 5G

Procesador y memoria

Chip: MediaTek Dimensity 810.

Procesador: Octa-core hasta 2,4 GHz.

GPU: ARM Mali-G57 MC2.

Memoria RAM: 4/6 GB LPDDR4x.

Almacenamiento interno: 64/128 GB USF 2.2.

Micro SD: No.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2.400 x 1080.

Tecnología: LCD DotDisplay 450 nits.

Corning Gorilla Glass 3.

Tasa de refresco: 90Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx f/2.45.

Conectividad Wi-Fi 2.4GHz/ 5GHz.

5G.

Bluetooth 5.1.

4G LTE.

GPS | A-GPS, GLONASS | BDS | GALILEO | QZSS | NavIC.

NFC.

Sensor de infrarrojos.

Radio FM.

Sensores Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Incluye cargador de 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Entrada de audiojack de 3,5mm.

NFC.

Dimensiones y peso Dimensiones: 166.6 x 75,8 x 8,8 mm.

Peso: 195 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Capa del fabricante: MIUI for POCO 12.5.

Un diseño distintivo

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Que un móvil se pueda diferenciar del resto a golpe de vista no es sencillo, pero POCO lo ha logrado, sobre todo en los POCO M series. Para ello ha usado un color muy llamativo, un amarillo es que parte de su imagen de marca.

Sin embargo, en esta ocasión nosotros hemos probado la unidad azul, que nos ha gustado bastante, esteticamente hablando.

El material del que se ha hecho la parte trasera es plástico, y se nota en la mano, pero es agradable al tacto, aumenta el agarre y evita que se queden las huellas. La parte negativa es que la sensación en mano no es tan fina como en los modelos de gama media o alta. Eso sí, también controla el peso, algo que se agradece dada la bateria usada.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la disposición de botones no tenemos queja, con un botón doble para el volumen y un sensor de huellas integrado en el botón de inicio que funciona excepcionalmente bien, y eso que soy de todo menos fan de los móviles con el sensor en esa posición.

Además, este botón en teoría admite una doble pulsación para realizar una acción, aunque nosotros no hemos podido configurarlo.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este dispositivo tiene un detalle que destaca, y no para bien. El módulo de cámara trasera sólo incluye dos sensores, algo que nos parece perfecto dado que hablamos de un móvil de entrada.

Pero, si nos fijamos en el diseño de la cámara, aparecen nada menos que cinco elementos. Dos son las cámaras, y otro es el flash. ¿Y los demás? Pues uno sirve para poner AI, el acrónimo en inglés de inteligencia artificial, y el otro es un punto rojo que no se ha especificado que tenga ninguna otra función.

Alabamos la valentia de POCO al no poner más de dos cámaras, pero el diseño del módulo debería ser igual de valiente, no intentar emular un sistema de cinco sensores.

Pese al precio, sorprende en rendimiento

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mediatek se ha posicionado como la mayor empresa proveedora de procesadores superando a Qualcomm hace unos meses. Esto lo ha logrado consiguiendo dar a sus clientes procesadores con un precio ajustado y un buen rendimiento.

Un buen ejemplo es el Mediatek Dimensity 810 que incorpora este smartphone. Es un procesador que nos ha dado un rendimiento bastante decente, aunque en algunos juegos hayamos tenido que calibrar la calidad gráfica para subirla o bajarla un poco.

La sensación es de que podemos jugar con él de forma correcta, aunque no podamos exigirle lo mismo que a modelos más caros, obviamente.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la RAM, hay que destacar la nueva función de MIUI for POCO 12.5, Extensión de memoria, que permite aumentar la RAM en 2 GB en el modelo analizado, el de 6 y 128 GB, y en 1 GB en el más económico.

Esto se agradece, sobre todo porque no tenemos aquí grandes cifras, al menos si lo comparamos con los móviles más caros. Esto también aplica a la tasa de muestreo táctil de la pantalla, que llega a los 240 Hz, lo que se agradece a la hora de jugar.

Pero donde brilla este móvil es en la conectividad. Como todos los móviles de gama de entrada, tenemos jack de auriculares, ranura para tarjeta micro SD, doble bandeja para la SIM y radio FM.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero es que también tenemos emisor de infrarrojos, chip NFC para pagos móviles, conectividad 5G, altavoz doble...

Si no me falla la memoria, este es uno de los pocos móviles que he probado que tiene todas las especificaciones de conectividad que podemos pedirle a un smartphone moderlo. Nada mal para el precio que tiene.

Se echa de menos el OLED, pero no mucho

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los aspectos en los que POCO ha ahorrado en este M4 Pro es en la pantalla. Esto es así ya que se ha decidido que no se use un panel OLED, sino uno LCD, propio de la gama de entrada.

Este tipo de decisiones llama la atención, cuando se ha invertido en poner un módem 5G, algo que debería estar por debajo en la lista de prioridades.

Pese a eso, la calidad del panel no es mala, y tenemos una resolución FHD+ con un agujero para la cámara delantera.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, con respecto al M3 Pro, tenemos un mayor brillo, algo que se agradece, y que hace no mucho estaba reservado a la gama alta. Donde sí echamos en falta, y mucho, el brillo es en el visor de la cámara. A plena luz es hata difícil encuadrar bien.

En cuanto a la calidad del panel, es la que podemos esperar de un móvil de unos 200 euros, aunque por poco más es cierto que empezamos a ver las primeras alternativas con OLED.

Recordemos que tenemos la posibilidad de poner la tasa de refresco del panel a 90 Hz, aunque al ser dinamicos (depende del contenido que veamos) no esquilma la batería. Y la tasa de muestreo táctil de 240 Hz se nota a la hora de jugar.

Sólo dos cámaras detrás: bien

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la presentación del POCO M4 Pro la empresa dejó claro que había escuchado a los usuarios y había decidido no poner un tercer sensor porque sí. Nada de macro, o sensor de profunidad.

Este M4 Pro tiene un sensor selfie de 16 Mpx, uno principal de 50 Mpx y un gran angular de 8 Mpx. Y ya está. Y está bien. Bueno, salvando lo que hemos dicho en el apartado del diseño.

La calidad de las imágenes es la esperada en un móvil de entrada, por mucho 5G que tenga. De día podemos tener algunas imágenes decentes, y la cámara frontal cumple.

De hecho la calidad baja, sobre todo en un gran angular que hace su primera aparición en un dispositivo de esta familia. El detalle se pierde y el contraste es demasiado fuerte, o el HDR sube demasiado ciertos tonos. Eso sí, al menos con la principal podemos salvar algunas tomas.

Sin tener un apartado de cámara desastroso, los X3 NFC o F3 cumplen mucho mejor sin costar mucho más.

Una batería que da miedo

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

POCO no suele ser rácano con la capacidad de sus baterías, y lo vemos en este caso. Son nada menos que 5000 mAh los que tiene este modelo y cuenta con una carga rápida a la altura incluso de algunos modelos de gama alta, 33 W. Y sí, el cargador viene en la caja.

En la primera prueba de batería hemos estado escuchando podcast, jugando, hablando por telefono... y todo ello con la pantalla a 60 Hz. Eso sí, hemos estado siempre bajo Wifi, con el ahorro que eso supone. Hemos llegado a las 46 horas de uso, casi dos días completos.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la segunda prueba hemos puesto la tasa de refresco en 90 Hz. Hemos jugado y usado apps como Tik Tok, pero también hemos estado escuchando podcasts en exteriores y haciendo algunas fotos. Hemos llegado a las 45 horas totales, se nota qe el cambio en la tasa de refresco de la pantalla es dinámico y no está activo en todo momento.

En la tercera prueba hemos mantenido la tasa de refresco alta pero hemos jugado mucho menos. Y usado el móvil menos. Hemos llegado a las 73 horas de uso. Tres días de autonomía si no exprimimos el móvil.

Una interfaz conocida

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

POCO utiliza una versión de la interfaz de Xiaomi llamada MIUI for POCO, y en esta ocasión tenemos la versión 12.5. Estéticamente es casi idéntica a la que usa Xiaomi, y en cuanto a funciones también.

Entre los elementos más destacados y eficientes está el desbloqueo facial, muy rápido, así como el de huella dactilar, también muy efectivo.

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte negativa está en la publicidad, algo que Samsung ha empezado a retirar pero que seguimos viendo en los móviles que usan MIUI.

Lo mejor es la velocidad que parece haber cogido MIUI, que en otras ocasiones mostraba una lentitud que por suerte ya no aparece, o al menos no tanto como antes.

Eso sí, la actualización de los móviles con procesador Mediatek será más tardía que la que usan procesadores de Qualcomm.

Conclusión: un buen móvil que no es perfecto

POCO M4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

POCO ha presentado este móvil casi como un rival de la gama media más conocida. No es así. Es capaz de mantener el ritmo en aspectos como el rendimiento, y sobre todo en la batería, donde destaca.

Sin embargo, hay cosas que no deslumbran tanto, como la cámara.

Esta es una propuesta pensada para los más jóvenes, que quieren jugar, valoran el buen hacer del motor de vibración y la presencia de dos altavoces. Para eso el POCO M4 Pro es una buena opción.

Pero, si bien el precio no es especialmente alto, hay mejores opciones si estamos dispuestos a invertir un poco más. No mucho, y ese es el principal problema de este modelo.

