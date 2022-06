Los temas de Android 12 llegarán a más fabricantes tras los cambios que ha realizado Google

Android ha evolucionado mucho en los más de 10 años que lleva entre nosotros. Es cierto que no todas las versiones han cambiado la estética de igual forma, pero hemos de reconocer que Android 12 ha sido una de las que más ha hecho por mejorar la personalización gracias a Material You, el lenguaje de diseño heredero de Material Design.

Sin embargo, hemos visto que no todas las marcas han optado por implementar esta increíble capacidad de cambiar los colores del sistema usando simplemente un fondo de pantalla.

Si bien OPPO y Samsung, por ejemplo, han optado por darle a los usuarios esa versatilidad, además de marcas que usan Android casi puro, otras firmas como Vivo o Xiaomi no han implementado del todo esta función.

Google cambia los requisitos de Material You

Material You en Android 13

Parte de la culpa la tiene Google, que instauró unos requisitos muy concretos para que los fabricantes usaran Material You, además de obligar a las marcas a que lo usaran si querían tener acceso a los GMS (las apps y servicios de Google).

Por una parte, los fabricantes tenían que implementar; por otra, Google debía asegurarse de que se certificaba cada modelo para comprobar que el diseño no causaba problemas de accesibilidad debido a los colores.

Andrioid 12L

Todo esto cambiará con Android 13, que mantendrá Material You, pero, que mantendrá Material You pero será mucho menos exigente con los fabricantes para que puedan implementarlo. De hecho, ya ha cambiado en Android 12L, pero no son muchas las marcas que han hecho uso de esta versión, al menos por el momento.

Además, Google permitirá a los fabricantes implementar el motor de cambios de colores en los móviles actuales con Androdi 12, aunque dependerá de los fabricantes lanzar esa actualización o no.

