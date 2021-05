Analizamos el diseño de Android 12: todos los cambios estéticos y alguna sorpresa

En los últimos meses hemos estado probando las novedades de Android 12 gracias a las versiones para desarrolladores, las Developer Preview. Ayer en el marco de la Google I/O se lanzó la primera beta de Android 12, que nos trae numerosas mejoras centradas en el diseño, y no tanto en las funciones.

Si fuera una versión normal no habría tantos cambios como para hacer un artículo de esto, pero la cuestión es que estamos ante un cambio enorme.

El propio Matías Duarte, uno de los responsables de diseño de Google, salió al estrado para explicar que este nuevo lenguaje, llamado Material You, se aplicaría no sólo a Android, sino a todos sus productos online, dispositivos físicos, etc.

Cambios de diseño en Android 12

Son muchos los cambios estéticos que hemos visto en Android 12, pero estos son los más llamativos.

Android 12 beta 1

Animaciones de carga y en los menús: tenemos nuevas animaciones a la hora de cargar el móvil, así como en los ajustes, cuando deslizamos la pantalla arriba y abajo. Esto también se aprecia a la hora de pulsar elementos, como los números del dial del teléfono.

Ajustes rápidos: uno de los mayores cambios lo tenemos en la zona de ajustes rápidos, encima de las notificaciones. Aquí vemos cómo los elementos pequeños y redondos aumentan en tamaño y se vuelven rectangulares, recordando a las interfaces de Xiaomi o Samsung.

Notificaciones: ahora las notificaciones tienen otra estética, y se quedan por debajo de los ajustes rápidos cuando las desplegamos.

Pantalla de bloqueo: el reloj aparece con un gran tamaño si no hay notificaciones.

Iconos en los mensajes de copiado: cuando copiemos un texto al portapapeles aparecerá el icono de la aplicación desde la que ese contenido ha sido copiado.

Nuevas características en Android 12

Pantalla de bloqueo de Android 12

Junto a estos cambios de diseño hemos visto algunas novedades que, no obstante, aún no están del todo pulidas.

Asistente en el botón de encendido: Podemos configurar que el asistente de Google se abra cuando dejamos pulsado el botón de encendido. En este caso deberíamos tener un nuevo botón para el control domótico en las notificaciones, pero no aparece, un fallo de esta beta 1.

Modo oscuro programable: ahora podemos elegir a qué hora concreta queremos que se active el modo oscuro, o dejar que se siga encendiendo en el ocaso y apagándose con el alba.

Como veis, aún faltan muchas de las novedades que Google ha prometido en el Google I/O y que suponemos que irán llegando en las próximas versiones de Android 12, tanto en como en la versión final que se espera para finales de verano.