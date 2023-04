Cómo conseguir la VPN de Google y por qué deberías usarla en tu móvil

Uno de los servicios de Google menos conocidos también es uno de los más útiles. Nos referimos a Google VPN, que nos permite añadir una capa de seguridad adicional a nuestra conexión a Internet y que ahora podemos conseguir muy fácilmente.

Qué es Google VPN

Una VPN es una red privada que sirve de intermediario para una conexión a Internet. Normalmente, cuando quieres abrir una página web cualquiera, abres tu navegador favorito y metes la dirección; en ese momento, tu dispositivo se conecta directamente a un ordenador especializado llamado servidor web, que aloja los archivos de la página y se los da a tu móvil u ordenador para que los pueda mostrar.

Funcionamiento de la VPN de Google Google

Con una VPN, todo es igual, con la diferencia de que la conexión no se hace directamente entre tu móvil y el servidor; tu dispositivo primero se conecta con un servidor intermedio, que a su vez se conecta con el servidor web para obtener los archivos necesarios.

La gran ventaja de una VPN es la mayor seguridad y privacidad que ofrece, ya que el servidor de destino recibe la conexión de la VPN y no de tu dispositivo; de esa forma, hay datos que no puede obtener, como la dirección IP real o nuestra localización (aunque existen otros métodos más avanzados para conocer esos datos).

Google VPN es la implementación de Google de esta tecnología, y tiene muchas ventajas en común con otras. Por ejemplo, añade una capa de cifrado a la conexión, para evitar que un atacante pueda interceptar nuestros datos. Pero también tiene ventajas como la fácil instalación y funcionamiento, que en Android está integrado en la app de Google One. También nos permite compartir el acceso a la VPN con otros cinco usuarios, si están en nuestra suscripción familiar.

Una gran ventaja de la VPN de Google es que podemos compartirla con cuatro personas más

A cambio, Google VPN tiene una desventaja vital respecto a otros servicios de VPN: no permite cambiar nuestro país; es decir, que las páginas web y las apps siempre sabrán que nos estamos conectando desde España, aunque no nuestra localización exacta. Google ha hecho eso para evitar que los usuarios puedan usar la VPN para saltarse el bloqueo que tienen servicios como Netflix para acceder a series y películas que no están disponibles en España.

Sin embargo, si eso no te molesta, Google VPN es una alternativa muy buena, especialmente si confías en Google. Como las VPN reciben todo el tráfico de Internet de nuestro dispositivo, la confianza es algo muy importante y no deberíamos apuntarnos a cualquier servicio de VPN sin investigar un poco sobre sus prácticas. Google se ha comprometido a no registrar nuestro tráfico y a no asociar nuestra actividad a nuestra dirección IP.

Cómo conseguir la VPN de Google

Aunque al principio la VPN de Google estaba disponible sólo para unos pocos usuarios, hoy en día cualquiera puede conseguirla fácilmente. El único requisito es comprar una suscripción a Google One, el servicio de la compañía que ofrece varias ventajas como almacenamiento en Google Drive y funciones exclusivas en apps como Google Fotos. De hecho, si ya tienes Google One es muy posible que ya hayas recibido un correo en el que se te explica que puedes usar la VPN.

Los planes de Google One, todos con VPN integrada

Por sólo 1,99 euros al mes podemos conseguir la suscripción más básica de Google One, que ofrece 100 GB de almacenamiento en Drive y acceso a la VPN de Google. Pero también podemos optar por el de 200 GB (2,99 euros al mes) o el de 2 TB (9,99 euros al mes).

Una vez que hayamos adquirido el plan de Google que se adapta mejor a nuestras necesidades, podemos empezar a usar la VPN de Google en nuestros dispositivos.

En Android, la VPN se puede activar usando la app de Google One. Sólo tenemos que abrirla y entrar en la sección VPN en la página de inicio, donde pone “Empezar”. Se abrirá la sección de VPN, y podremos simplemente activar la opción “Usar VPN”.

Cómo activar la VPN de Google en Android El Androide Libre

Aparecerá una ventana emergente de Android, que nos pedirá confirmación de que realmente queremos configurarla; normalmente, si una app nos pide esto tenemos que negarnos, pero en este caso tenemos que pulsar en “Aceptar”.

A partir de entonces, la conexión de nuestro móvil pasará por la VPN de Google, no tenemos que hacer nada más. Sabremos que tenemos la conexión porque aparecerá un nuevo icono de una llave en la barra superior, al lado del indicador de WiFi. También aparecerá una notificación indicándonos que tenemos la VPN activa, y podemos desactivarla desde ahí mismo.

La VPN de Google también está disponible para iPhone, además de para ordenadores Windows y Mac, y sólo tenemos que instalar sus apps oficiales disponibles en la página de Google One.

