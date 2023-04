Como analizar todas tus contraseñas con Google Chrome

La seguridad y privacidad de los usuarios es uno de los campos en los que Google ha mostrado más interés en el pasado cercano, y una de las mejores características que la compañía ha brindado a los usuarios es un gestor de contraseñas que además es capaz de analizarlas en busca de debilidades.

No solo puede proponerte aspectos en los que deberías mejorarlas sino que además es capaz de buscar en bases de datos para saber si has sido víctima de un hackeo y no te has dado cuenta.

Conviene que lo hagas cada cierto tiempo para comprobar si tienes alguna cuenta en peligro de ser robada, aunque para ello tendrás primero que guardar las contraseñas en el gestor seguro de Google.

Cómo hacer que Google compruebe tus contraseñas

Revisión de contraseñas El Androide Libre

Si alguna vez te ha dado por buscar una de tus contraseñas guardadas en Google para recordarla, quizá hayas visto la opción que te da el navegador para llevar a cabo un análisis de tus contraseñas. Para iniciarlo sigue estos pasos:

Abre Google Chrome.

Pulsa en el menú de tres puntos y abre Configuración.

Pulsa en Gestor de contraseñas.

Dale a Analizar.

Después de que Google realice un minucioso examen de tus aplicaciones te mostrará tres listas distintas con las contraseñas que deberías cambiar, siendo la primera la de contraseñas que han podido ser filtradas en Internet gracias a hackeos masivos.

Examen de contraseñas en Google Chrome El Androide Libre

Por otra parte, también te enseñará todas las contraseñas que detecte como poco seguras debido a que las has reutilizado en varias plataformas o bien porque no son lo suficientemente complejas.

Con estos avisos, sabrás que tienes que cambiarlas para evitar que puedan robarte estas cuentas, por lo que ahora, solo queda ir accediendo a cada una de tus cuentas para modificar la contraseña.

Lo bueno es que si realizas el proceso desde Google Chrome, este te ofrecerá la opción de sobreescribir tu contraseña para que puedas

