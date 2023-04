Descubre cuánto tiempo pasan tus hijos en YouTube y haz que se te avise cuando sea demasiado

YouTube es una de las mejores plataformas de entretenimiento gratuito a la que puedes acceder desde tu móvil o tablet, e igual que Instagram y otras apps, tiene un apartado desde el que puedes ver el tiempo que pasas al día y a la semana en la plataforma.

Además de que conocer este dato, por curiosidad, siempre está bien, también te permitirá ponerle freno si consideras que es demasiado tiempo el que se te va al día en la plataforma.

Podrás poner varios tipos de avisos, e incluso personalizar el tiempo después del que se activan, algo ideal para intentar ser más productivo y evitar que se te vaya mucho tiempo en la app el mismo día.

Consulta cuánto tiempo pasas en YouTube

Visualización en YouTube El Androide Libre

YouTube cuenta con un apartado dedicado al tiempo de uso, en el que vas a ver un registro de las horas que has estado en la plataforma durante el día de hoy y los 7 días anteriores. Para acceder, sigue estos pasos:

Abre YouTube y pulsa en tu foto de perfil.

Pulsa sobre Tu tiempo de uso.

Debes tener en cuenta que si llegas a este apartado, pero no ves actividad en YouTube a pesar de que has visto algunos vídeos recientemente, lo más probable es que no tengas está activado el historial de reproducciones.

Activa las restricciones de tiempo

Recordatorio de tiempo en YouTube El Androide Libre

Si quieres establecer un límite para que YouTube te avise cuando pases más de cierto tiempo reproduciendo vídeos, solo tendrás que pulsar en la primera opción que hay bajo el gráfico.

Cuando sobrepases ese tiempo en YouTube en menos de un día la aplicación te enviará una notificación para que sepas que ya llevas un buen rato utilizando la plataforma, aunque no te obligará a abandonarla si no quieres.

