Si tu hijo te pide dinero desde un número raro de WhatsApp, seguramente es un timo

Cada vez se descubren formas más rebuscadas mediante las que los ciberdelincuentes tratan de estafar a la gente por internet, y últimamente estamos viendo como triunfa un método que consiste en pedirte dinero haciéndose pasar por un ser querido, y no debes hacerle caso bajo ningún concepto.

[4 errores de tus contraseñas y 4 consejos imprescindibles que mejorarán tu ciberseguridad]

Se trata de una estafa que muchos usuarios han publicado ya en sus redes sociales para advertir al resto de personas de que no caigan en este engaño y vamos a contarte en qué consiste y algunos trucos para detectar esta situación.

De esta forma si te pasa no cundirá el pánico y sabrás que es lo que debes hacer para detectar si se trata de un timo o no.

Una estafa que apela a los sentimientos

Este método para estafar dinero por internet comienza con un mensaje de texto en el que supuestamente tu hijo te dice que ha tenido que cambiar de número y ofrece un contacto para que hables con él y le ayudes a través de WhatsApp.

Tras esto, el ciberdelincuente inicia una conversación en un tono coloquial y que no parece que venga de una máquina, pero sin entrar en demasiados detalles para que no se revele la estafa en algún error que pueda cometer al expresarse.

‼️ Oleada de estafas telefónicas. Mi padre ha sido víctima de una de ellas sin que @bancosantander y @openbank_es hayan hecho nada por evitarlo ni hayan dado ninguna solución, que estoy segura que con sus multimillonarios beneficios podrían. Abro hilo 👇🏼 pic.twitter.com/gGsaPgMUBJ

El gancho de la conversación es que es tu hijo y ha perdido su móvil, algo que además hace que, inconscientemente, no se te ocurra llamar a tu hijo de verdad para comprobar si esto es cierto.

El fin de la estafa es que te pedirá que hagas una transferencia de dinero a una cuenta del banco en la que, por supuesto, no figura ni el nombre ni el apellido de tu hijo o del familiar que supuestamente te esté pidiendo ese dinero.

Como evitar este tipo de fraudes

Lógicamente, si recibes uno de estos mensajes y no tienes hijos es evidente que se trata de un intento de estafa, pero si realmente los tienes puede costarte detectar esto, ya que ante la situación de que un hijo te pida ayuda es posible que no te pares a pensar en si es una estafa o no.

Lo primero que debes hacer en cualquier caso es llamar a tu hijo o enviarle un mensaje para comprobar que realmente su móvil está roto. Hay que actuar con cabeza y no con prisas.

Debes tener en cuenta que salvo un caso excepcional en el que resulte que a tu hijo se le ha estropeado el teléfono de verdad, este tipo de mensajes, por lo general, van a ser una estafa, por lo que también es un buen consejo intentar pillar al estafador dándole algún dato que sea falso. Si es tu hijo, se dará cuenta, y si no, ya sabes que es una estafa.

Este tipo de estafas suelen ir dirigidas a un tipo de usuario que quizá está menor familiarizado con la tecnología y las comunicaciones, que es el que quizá confía más a primera vista en este tipo de mensajes, pero si consigues calmarte un poco e intentar contactar con tu hijo para ver que esté bien verás que es un intento de estafa.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan