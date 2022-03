Si hay problemas con tu contraseña, Google Chrome te avisará

Google Chrome es capaz de detectar si tus contraseñas han sido vulneradas, y ahora, la app para Android será capaz de avisarte de que este evento ha tenido lugar para que puedas cambiar la contraseña y asegurarte de que estás suficientemente protegido. Además, podrás activar o desactivar estas notificaciones en función de lo que prefieras, aunque podrás comprobarlas de todas maneras.

Recibirás avisos de Chrome sobre tus contraseñas

Password Breach El Androide Libre

Al igual que muchos otros navegadores, Google Chrome tiene un apartado en su plataforma en la que puedes dejar guardadas tus contraseñas y nombres de usuario en sitios web para poder iniciar sesión rápidamente desde tus dispositivos.

Aprovechando esto, Google se encarga de comprobar de forma totalmente segura si estas contraseñas que has guardado se han visto comprometidas en filtraciones en Internet para saber si siguen siendo seguras o no, en cuyo caso tendrás que cambiarlas para asegurarte de que nadie te quite tus cuentas.

Aviso contraseñas en Google Chrome El Androide Libre

Ahora, Google Chrome para Android te avisará cada vez que una de estas contraseñas sea filtrada en Internet para que puedas cambiarla al momento y no tengas que revisarlo en la sección de contraseñas manualmente. Sigue estos pasos:

Abre Configuración en Chrome.

Dale a Privacidad y seguridad y a Navegación segura.

Pulsa sobre Protección estándar.

Dale a "Avisar si tus contraseñas se ven expuestas en una quiebra de seguridad de datos".

Con esto, el navegador de la compañía estadounidense te avisará si una de tus contraseñas ha aparecido en Internet para que puedas cambiarla inmediatamente. Aun así, debe saber que siempre es recomendable establecer la verificación en dos pasos para que además de conocer tu contraseña haga falta autorizar el inicio de sesión desde otro dispositivo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan