Google lanza Android 14: estas son las novedades y los primeros móviles

Hoy ha sido un día grande para Google, con la presentación de los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro, los móviles con los que pretende enfrentarse a Apple, Samsung y Xiaomi. También ha tenido buenas noticias para España, con el lanzamiento del reloj inteligente Pixel Watch 2. Y sobre todo, se ha centrado en Inteligencia Artificial, con una nueva versión del Asistente de Google con la tecnología de Bard.

Con semejante cantidad de anuncios, es comprensible que haya uno muy importante que no ha tenido sitio en la presentación: el lanzamiento de Android 14. Claro, que puede que sea porque la noticia de una nueva actualización del sistema no es tan importante como antes; la mayoría de las novedades de ‘software’ ahora llegan con las actualizaciones de apps.

Eso también explica que la lista de novedades de Android 14 no sea muy larga; en comparación con Android 13, es un sistema muy familiar y con cambios mínimos más allá de soluciones a problemas conocidos. Pero eso no significa que no haya novedades.

Lo nuevo de Android 14

Android 14 introduce una gran variedad de pequeños cambios en aspectos como la seguridad, la personalización y funciones exclusivas. Como era de esperar, el peso de la Inteligencia Artificial en el futuro de Google ya se está dejando notar en Android, que recibe las primeras funciones basadas en IA generativa como la creación de fondos de pantalla personalizados. A partir de una frase, el móvil será capaz de crear un fondo único y exclusivo; por el momento, esta función será exclusiva de los nuevos Pixel 8 y Pixel 8 Pro por el nuevo procesador Tensor G3 que tienen. El resto de los usuarios se tendrá que conformar por ahora con la opción para crear fondos de pantalla basados en emojis.

Otra gran novedad relacionada con el diseño y la interfaz está en la pantalla de bloqueo, que ahora podrá ser más personalizada con varios tipos de fondos, relojes y widgets; también podremos añadir accesos directos a nuestras apps o funciones favoritas, como el lector de códigos QR o Google Home, para iniciarlas sin necesidad de desbloquear primero el dispositivo. La pantalla de bloqueo también recibirá IA, en forma de una función que será capaz de cambiar el aspecto dependiendo de la meteorología: si va a hacer mal tiempo, por ejemplo, el widget del tiempo se destacará más del resto. La última novedad relacionada con el diseño está en el nuevo tema monocromático, que no usa colores sino una combinación de blanco, negro y gris muy elegante y que puede ser más fácil para la vista de muchas personas.

Una función que se filtró en su día y que puede ser muy útil es la posibilidad de convertir el móvil en una webcam, conectándolo por USB al ordenador. De esta manera, será posible disfrutar de la mayor resolución y calidad de imagen de las cámaras del móvil, especialmente en comparación con las webcams que llevan los portátiles hoy en día.

Hablando de cámaras, Android 14 recibe soporte de Ultra HDR en imágenes, capaz de potenciar nuestras fotos mostrando colores más vibrantes y mejorando el contraste en las partes brillantes y oscuras, algo ideal para las pantallas HDR de los móviles modernos.

Puede que en parte gracias a la compra de Fitbit, las funciones relacionadas con la salud han mejorado. Android 14 introduce la plataforma Health Connect, que permite a las apps acceder a los datos de salud en un único sitio en vez de almacenarlo de manera independiente. Estos datos están cifrados en el propio móvil, para que ni Google ni otra compañía pueda usarlos. Apps como Oura, Peloton y Whoop ya son compatibles con esta plataforma y se espera que pronto se sumen más.

La privacidad precisamente ha recibido mucha atención en Android 14, ya que las apps ahora tendrán que mostrar exactamente cómo usan nuestros datos. La nueva pantalla de permisos detallará si la información está siendo compartida con terceros antes de pulsar en el botón de Aceptar. Y para proteger mejor los datos que están en nuestro móvil, Android 14 obligará a usar un PIN de seis cifras, aunque al menos ya no tendremos que pulsar en el botón de Intro y el dispositivo se desbloqueará en cuanto introduzcamos el último dígito.

Por lo demás, Android 14 introduce cambios en la manera en la que la interfaz y los tipos de letra se hacen más grandes o pequeños; algo que se notará en el nuevo escalado no lineal, que permite hacer más grandes ciertas secciones de texto para que sean más fáciles de leer. Las ayudas auditivas también serán más fáciles de conectar y usar con nuestro móvil, y podremos hacer que el flash de la cámara se encienda cuando llega una notificación para que no se nos pase ninguna.

Móviles con Android 14

Como es habitual, los móviles Pixel son los primeros en recibir la nueva versión de Android. En concreto, desde el Pixel 4a (5G), todos los dispositivos recibirán la actualización a partir del día de hoy, en un lanzamiento progresivo.

Además, en lo que queda de año otras marcas como Samsung, OnePlus, Nothing, Realme, Sony, Vivo, y Xiaomi implementarán sus nuevas capas de personalización basadas en Android 14, aunque cada una tendrá que anunciar sus planes por separado.

