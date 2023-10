La app de Google es peligrosa y tiene un troyano según los móviles Huawei: cómo podemos solucionarlo

Huawei fabrica algunos de los mejores móviles Android del mercado como el Huawei Mate 60 Pro, con increíbles cámaras y componentes ‘premium’; sólo hay un ‘pequeño’ problema: vienen sin las apps de Google preinstaladas. El bloqueo comercial de los Estados Unidos obliga a Huawei a lanzar sus móviles sin los servicios y aplicaciones de empresas del país, además de bloquear el acceso a ciertas tecnologías como las relacionadas con el 5G.

Es sorprendente que, pese a esas limitaciones, Huawei haya conseguido crear móviles que aún son atractivos gracias principalmente a las cámaras y sus algoritmos de fotografía; y todo indica que serán incluso mejores una vez que se confirme su nuevo plan para vender móviles con 5G. También ha ayudado mucho la apuesta por el ‘software’ propio, con HarmonyOS 4 cada vez más independiente y completo.

Sin embargo, también hay que decir que los propios usuarios de móviles Huawei han conseguido que la marca no caiga en la irrelevancia, con proyectos no oficiales para llevar las apps de Google a los móviles Huawei. Sin embargo, ahora eso es precisamente lo que está dando problemas.

¿App de Google con troyanos?

Y es que los usuarios de móviles Huawei se están encontrando con un mensaje emergente que les avisa de que la app oficial de Google es “software malicioso”, y plantea un “riesgo elevado”. El mensaje de seguridad aconseja la desinstalación inmediata de la app, y muestra un botón en rojo que permite iniciarla inmediatamente.

El problema parece estar en el escáner de apps maliciosas incluido en el sistema de los móviles Huawei; normalmente, es una barrera de seguridad que impide que el usuario instale apps de fuentes desconocidas o que puedan suponer un peligro para su móvil o sus datos. Sin embargo, ahora considera que la app oficial de Google es peligrosa, y eso está dejando a los usuarios algo confusos. Entre los dispositivos afectados se encuentran el Huawei P10, el Huawei P20 Pro, el P30 Pro, el P40 Pro, el Mate 20 X, el Nova 5G, e incluso el Honor Magic 5 Lite, lanzado cuando Honor aún pertenecía a Huawei.

El mensaje que aparece a los usuarios de móviles Huawei cuando abren la app de Google Gonzalo Cuadrado El Androide Libre

El sistema de Huawei afirma haber encontrado un virus en la app, de tipo troyano; este tipo de ‘malware’ es capaz de dar acceso remoto a un atacante, que a partir de entonces puede ejecutar todo tipo de código malicioso para robar datos, borrar la memoria del dispositivo, o convertir al móvil en un ‘zombi’ para atacar a otros objetivos. En concreto, se trataría del virus “TrojanSMS-PA”, que es capaz de enviar mensajes SMS sin consentimiento del usuario, por ejemplo, para realizar pagos o contratar servicios que no quiere.

Es perfectamente posible que se trate de un falso positivo, un problema que ocurre a veces con los antivirus que detectan comportamientos sospechosos en una app, aunque en realidad no esté haciendo nada peligroso. También es posible que se trate de una infección real, pero no por culpa de Google, sino por culpa del que distribuye estas apps. Recordemos que las apps oficiales de Google no han sido lanzadas para móviles Huawei; así que muchos usuarios usan métodos alternativos para conseguirlas, como descargar paquetes APK de páginas no oficiales.

Los móviles Huawei creen que la app de Google ha sido infectada con un troyano Gonzalo Cuadrado El Androide Libre

Por el momento, Huawei no ha realizado declaraciones públicas sobre este problema, pero algunos de los usuarios afectados están reportando que una posible solución consiste en deshabilitar y borrar todas las apps de Google y volverlas a instalar desde cero, o bien limpiar la caché de la app de gestión del teléfono de Huawei.

