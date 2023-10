Dile adiós a WinRAR: así puedes usar ya archivos RAR y 7z en Windows 11 sin instalar un programa

Lo primero que la mayoría de la gente hace cuando compra un ordenador nuevo es instalar los programas que necesita. Windows 11 es muy completo, pero hay tantos nichos que cubrir y hay tantos usuarios con tantas preferencias propias, que es imposible que vaya a cubrir todas las necesidades. Ya sea un navegador o un editor de imágenes, seguro que instalas más programas en Windows de los que vienen por defecto.

Durante años, uno de esos programas ha sido WinRAR. Todo un clásico de los ordenadores, esta aplicación permite comprimir y descomprimir archivos en su formato propio, RAR, además de otros como ZIP, 7z (7-Zip) o ARJ. Por lo tanto, es ideal para trabajar con archivos grandes, por ejemplo, para enviarlos y recibirlos por Internet.

Sin embargo, en los últimos años la utilidad de WinRAR se ha visto reducida, especialmente si tienes Windows actualizado. Desde hace varias versiones, Windows ya puede abrir y crear archivos ZIP sin problemas, y ahora se está expandiendo a otros formatos.

RAR en Windows 11

Esta semana, Microsoft ha anunciado que la prometida compatibilidad con archivos comprimidos por fin ha llegado a Windows 11. Originalmente, estaba planeada para la versión 22H2 de Windows 11, que venía con Windows Copilot entre otras novedades; pero no ha sido hasta la actualización acumulativa publicada recientemente que esta función realmente se ha activado.

En concreto, necesitamos la actualización KB5031455 con fecha del mes de octubre de 2023. Para conseguirla, debemos acceder a la app de Configuración de Windows 11, entrar en la sección “Windows Update”, y pulsar en “Buscar actualizaciones”; si tenemos la última versión de Windows instalada, aparecerá un botón que nos permitirá “Descargar e instalar” la actualización. Después de reiniciar el ordenador, podremos abrir archivos que hasta ahora eran incompatibles con Windows.

La actualización añade compatibilidad con los siguientes tipos de archivos:

.rar

.7z

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

Por lo tanto, la mayoría de los usuarios deberían estar cubiertos con esa compatibilidad, a la que se suma el mencionado ZIP, que es el más usado. Todo gracias al proyecto de código abierto libarchive, que ha permitido a Microsoft implementar la compatibilidad con estos formatos y otros que probablemente llegarán en el futuro. Eso significa que hay pocos motivos para seguir instalando WinRAR u otro programa de compresión en nuestro ordenador, aunque haberlos, los haya.

Esta compatibilidad no es completa, y algunas funciones no están disponibles aún, como los archivos protegidos con contraseña; en ese caso, seguimos necesitando un programa compatible como WinRAR. Por eso, los creadores de WinRAR confían en que esta novedad de Windows 11 no supondrá su quiebra; al fin y al cabo, llevan 28 años ‘regalando’ su programa, ya que nadie pagaba la licencia. La clave de su supervivencia estará en las empresas y usuarios profesionales, que necesitan soporte avanzado y funciones adicionales.

