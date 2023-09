Por qué España se puede quedar sin la Inteligencia Artificial de Windows 11

Hoy se celebra el lanzamiento en España de la nueva versión de Windows 11, con la denominación 23H2. Viene con una gran cantidad de novedades bajo el brazo, como la compatibilidad con archivos RAR, la posibilidad de controlar luces RGB en ordenadores ‘gaming’, y muchas pequeñas mejoras en los programas de Microsoft como el nuevo Outlook.

Sin embargo, los usuarios españoles puede que se pierdan una de las mayores novedades de Windows 11, y posiblemente, el principal motivo para actualizar. Hablamos de Windows Copilot, la nueva Inteligencia Artificial que pretende cambiar la manera en la que usamos el escritorio.

Copilot fue introducida inicialmente en los programas de Microsoft como Word o Edge, pero ahora está integrada en Windows a nivel de sistema operativo. Eso abre la puerta a más posibilidades, como controlar la configuración o introducir texto generado por IA en los programas que usamos.

¿Windows Copilot en España?

Lamentablemente, el último giro de guion descubierto por Windows Report puede dejar estas funciones fuera del alcance de millones de usuarios. Y es que, según una página de soporte de Microsoft, Windows Copilot no estará disponible en la Comunidad Europea, además de en Rusia, Bielorrusia, y China. Por lo tanto, cuando actualicemos nuestro ordenador en España, no podremos usar las funciones de Windows Copilot como el resto del mundo.

En el caso de varios de esos países, la razón es simple: el bloqueo comercial que existe contra Rusia y sus aliados por la guerra de Ucrania, y las reglas especiales que China impone a las empresas extranjeras. Por eso es tan extraño ver a la Comunidad Europea en la lista, ya que en teoría no debería haber problema en que Microsoft ofrezca sus productos en estos países.

Aunque la compañía no ha realizado declaraciones al respecto, es muy probable que se trate de un problema de privacidad, y de las nuevas reglas que las grandes empresas tecnológicas deben seguir. No es ningún secreto que las nuevas IA generativas son capaces de mejorar con el uso, y para ello, aprovechan los datos de los usuarios; ChatGPT, que se basa en la misma tecnología GPT-4 que Copilot, ya fue bloqueada en Italia por incumplir las leyes de protección de datos, aunque no duró mucho.

Es muy probable que Copilot no sea lanzado en la UE para evitar una situación similar, que podría empeorar por la nueva Ley de Mercados Digitales. Como parte de esta nueva legislación que busca proteger el acceso a los datos de los usuarios europeos, la Comisión Europea designó a seis “guardianes de acceso”, entre los que están algunas de las principales compañías del sector tecnológico: Google (Alphabet), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta y Microsoft. Estas compañías tendrán seis meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de la nueva ley, en absolutamente todos sus servicios; y Microsoft está siendo especialmente vigilada en servicios como Bing, Edge y publicidad. En esta situación, es posible que Microsoft no quiera llamar la atención de los comisarios europeos con un nuevo servicio basado en IA.

