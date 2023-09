Es oficial: CMF, la submarca de Nothing, presentará nuevos productos este mes

CMF by Nothing, la nueva marca barata de la compañía

Cuando un nuevo fabricante de tecnología móvil quiere asentarse en el mercado necesita una estrategia clara, y mucho dinero. Carl Pei lo sabe, y por eso tras fundar OnePlus y lanzarse con Nothing ha decidido emprender una nueva marca, aunque dentro de su actual empresa. Se llama CMF y se presentó hace unas semanas. Aún es pronto para confirmarlo, pero suponemos que llegará a España, como lo hizo la propia Nothing.

Esta nueva submarca busca ampliar el portafolio de consumidores que tiene actualmente Nothing, con productos más sencillos, con muy buen diseño pero con precios más ajustados de los vistos en la matriz. De esta manera, intenta replicar lo que hizo Huawei con HONOR u OPPO con Realme.

La compañía ha anunciado un evento de presentación el próximo 26 de septiembre, en el que se mostrarán los primeros productos de la empresa. No se han confirmado aún, pero ya hay varios rumores de cuales podrían ser.

Reloj, auriculares y cargador

Desde hace muchos meses hay rumores de que Nothing está trabajando en un reloj inteligente. No se sabía mucho, pero finalmente parece que será este uno de los productos que se lancen bajo la marca CMF. Las filtraciones previas apuntan a que será un reloj sin sistema operativo avanzado.

Esto quiere decir que primará las funciones de salud, no permitiría instalar aplicaciones y tendría una autonomía mucho mayor que la vista en los dispositivos con Wear OS o con Watch OS. El nombre incluiría el sufijo Pro, lo que es extraño viendo cómo será, pero puede que en la propia presentación den una explicación.

El reloj de Nothing El Androide libre

El segundo de los productos es un cargador. Será un cargador rápido, de nada menos que 65 W, con tecnología GaN, Nitruro de Galio, lo que hace que sea más compacto que los normales y más ligero. No sería la primera marca en ofrecer un cargador así, pero sí una de las que potenciaría el diseño del mismo. Este cargador tendría un puerto USB-C y otro USB-A, para mayor versatilidad.

El último de los productos serán unos auriculares TWS económicos pero con cancelación de ruido activa, algo que normalmente sólo se ve en los productos más caros. Además, se trata de una cancelación de ruido de hasta 45 dB, una de las más altas del mercado.

Todos estos productos serán lanzados en La India, ya que el evento ha sido anunciado por Manu Sharma, el vicepresidente y manager general de Nothing en ese país. Aunque no hay confirmación aún de si se podrán comprar en el resto de mercados en los que está presente Nothing. CMF puede ser una puerta de entrada a mercados más sensibles al precio o bien una forma de expandir el alcance global de la empresa.

