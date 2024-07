Este invento detecta si un ladrón ha roto un cristal en tu casa y activa la alarma

En los últimos años en España se ha disparado el número de hogares que cuentan con un sistema de alarma, sea controlado por una empresa que se dedique a eso o sea mediante un sistema controlado por el propio usuario, como el de Ring, una de las empresas de Amazon.

Estos sistemas incluyen una centralita que es la que gestiona todos los accesorios y es posible ir añadiendo más. Por ejemplo, si queremos poner una cámara extra en el exterior, o en una estancia que antes era un dormitorio y ahora un despacho, simplemente hay que agregarla mediante la aplicación.

Uno de los complementos más desconocidos de las alarmas Ring es el sensor de detección de cristales rotos, que sirve para saber si alguien ha entrado por una ventana, sin tener que abrirla, lo que haría que el detector de apertura de la misma no hubiera saltado. Es un producto muy poco publicitado por Amazon pero que se puede comprar en la propia tienda por menos de 50 euros.

Cristales e inteligencia artificial

Este dispositivo no es un aparato que se pegue a un cristal y detecte cuando se rompe, sino que funciona mediante inteligencia artificial. Lo que hace es analizar todos los sonidos que se producen a su alrededor y, mediante IA, detectar cuando ese ruido es el de un cristal roto. De esta manera puede activar las notificaciones o la sirena de forma inmediata.

Su alcance le permite vigilar varias puertas y ventanas en un radio de 7,6 metros, lo que permite que se use un mismo dispositivo para varias ventanas. De hecho, lo normal es poner uno en cada habitación, a no ser que haya ventanas separadas a una distancia mayor. Lo ideal es usarlo en plantas donde, por ejemplo, no haya rejas.

Sensor de rotura de cristales de Ring El Androide Libre

Se puede coloar en cualquier superficie plana, o pegarlo en la pared o el techo. Con la aplicación de la alarma Ring, que obviamente es requisito para usar este complemento, se puede hacer que solo notifique al móvil o que, además, haga saltar la sirena de la propia alarma, o la que se haya conectado como accesorio externo. Además, es compatible con los dispositivos que usan la tecnología Z-Wave. Se alimenta con tres pilas AA que se incluyen en el paquete de compra y sólo está disponible en color blanco, como el resto de productos del ecosistema de alarma de Ring, salvo las cámaras.