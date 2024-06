¿Puedo poner una pegatina de una alarma en casa sin tenerla instalada? Esto es lo que dice la ley

Según el último informe del Observatorio Securitas Direct, 'La seguridad en los hogares españoles', al 93% de los españoles le preocupa la seguridad y protección de su vivienda. Los datos reflejan que el miedo a ser víctima de un robo en el interior del hogar es cada vez mayor. Y es que la cifra ha aumentado dos puntos respecto al año anterior. Tal y como detalla e, informe, los robos son el principal factor de preocupación en la sociedad (71%), seguido de los incendios o inundaciones (71%).

Ante esta situación, y con el objetivo de tratar de evitar ser víctima de los ladrones que asaltan viviendas, muchos españoles han optado en los últimos años por instalar alarmas en sus hogares. Sin embargo, en muchas ocasiones, incorporar un sistema de seguridad como este a los domicilios supone un gran desembolso económico. Y es por ello por lo que muchos españoles optan por otras alternativas para tratar de disuadir a los ladrones.

Una de las técnicas que se ha puesto de moda en los últimos años en nuestro país es la incorporación de pegatinas de alarmas de seguridad en las puertas de las casas sin tener realmente instalado el sistema. Con el paso de los años, esta práctica se ha vuelto cada vez más habitual. Sin embargo, lo cierto es que, además de no ser siempre del todo efectiva, puede tener consecuencias muy graves.

Antes que nada, hay que dejar claro que existen diferentes tipos de pegatinas de alarmas. Una de ellas, la más común, es la convencional, que tiene como principal objetivo anunciar que existe una alarma pero que no está conectada a ninguna central que avise a la Policía.

Sin embargo, esta no es la única. Existen otros dos tipos de pegatinas de alarmas. Por un lado, las pegatinas de alarmas conectadas a centrales receptoras y, por otro, las pegatinas de alarmas que anuncian la existencia de un sistema de videovigilancia basado en cámaras.

Una vez detallados los diferentes tipos de pegatinas de alarmas que existen, hay que resolver la eterna pregunta. ¿Puedo poner una pegatina de una alarma en casa sin tenerla instalada? La respuesta es que no, en caso de que sea un cartel en el que se utilice una marca de una empresa de seguridad.

Es decir, aquellas personas que utilicen un falso cartel de alarma de seguridad que incluyan el nombre y la imagen de una marca deben tener en cuenta que están cometiendo un delito contra la propiedad industrial o individual, tal y como recoge la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal.

¿Qué puede ocurrirle a todas personas que lleven a cabo esta práctica? Pues bien, según recoge la normativa, estas personas estarían incurriendo en un delito contra la propiedad intelectual e industrial y, por lo tanto, podrían enfrentarse a sentencias de seis meses a tres años de prisión. Además, las personas que cometan el delito podrían enfrentarse también a multas de un a dos años.

El motivo de la sanción es que, tal y como explican las propias compañías de seguro, ellas mismas entregan las placas y pegatinas disuasorias como parte del servicio que ofrecen a sus clientes. Por ello, al utilizar el nombre de la marca supondría un delito contra la propiedad intelectual.

En cuanto a las sanciones económicas a las que podrían enfrentarse las personas que cometan este delito, la realidad es que dependerá si la empresa afectada solicita o no una indemnización por daños y prejuicios. En el caso de que la marca de seguros afectada tomara la decisión de solicitar la indemnización, la persona que haya instalado la pegatina de la alarma podría enfrentarse a multas de 600 euros por cada día que haya tenido el cartel en la puerta de su domicilio.

Además, hay que tener en cuenta que esta práctica no solo puede conllevar sanciones económicas, sino también generar una falsa seguridad en los inquilinos. Al instalar un cartel de una alarma que no está realmente activada, la vivienda no está asegurada y no cuenta con ningún tipo de protección. Además, según apuntan algunas empresas especializadas en instalación de alarmas, la presencia de estos carteles no ahuyentará a los ladrones.