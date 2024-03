He probado la alarma Ring durante dos años: todo lo que me gusta y lo que no del sistema de Amazon

España es uno de los países de Europa con más sistemas de alarmas instalados. En los últimos años se ha incrementado el número de hogares que opta por poner cámaras, o sensores, o alarmas acústicas, en parte por seguridad y en parte por las noticias relacionadas con la ocupación, que son muy comunes en los últimos tiempos.

Incluso las operadoras de telefonía han hecho colaboraciones con empresas del sector para ofrecer a sus clientes propuestas integradas en la factura mensual. Pero, aún así, lo más normal es contratar a compañías que se dedican expresamente a eso, pero con una cuota mensual que no todo el mundo puede pagar.

Por eso cada vez es más común recurrir a cámaras de seguridad controladas por los propios habitantes de la casa, integren o no un sistema de alarma y de sensores. Uno de los más conocidos es Ring, una empresa que fue comprada por Amazon en 2018 y que actualmente está plenamente integrada con su ecosistema del hogar, sobre todo los Amazon Echo y Alexa.

Por qué Ring

Hace algo más de dos años me compré una casa de cierto tamaño y decidí poner un sistema de alarmas, ya que pasaba a veces varios días fuera de la misma. Tras mirar varios me decidí por el de Ring por lo fiable que parecía, según los comentarios y análisis, además de por no ser obligatoria la cuota mensual, de la que hablaremos luego.

Ring es una filial de Amazon, pero opera como empresa independiente, y en su web se pueden ver los productos que tiene. El sistema de alarma es similar en todos los casos, con un teclado de control que permite armar y desarmar el sistema, y que funciona con batería. Esto permite llevarlo de un sitio a otro de la casa sin problema. Además, su batería integrada dura más de seis meses, con un uso diario.

Teclado de control

El sistema tiene un retardo de activación configurable para que dé tiempo a salir de casa sin problemas, y también un sistema de programación que permite que se arme durante la noche y se desarme a primera hora del día, justo antes de salir a trabajar. Este sistema puede alternar entre los tres modos de la alarma: En Casa, Fuera de Casa o Desactivado. Lo mejor es que estos modos también son configurables. Y si tienes una casa grande, como es mi caso, es buena idea comprar un extensor de alcance, para que la señal llegue a todos los dispositivos.

El teclado de control en sí mismo no es la alarma, siendo este dispositivo una caja algo más grande, que se pondrá en el centro de la casa normalmente. Tiene un aro de luz azul que pasa a color rojo cuando la alarma está activa, para que no abramos por error una ventana o una puerta. De hacerlo, la sirena saltará a todo volumen, y tendremos que desactivar la alarma. Y si se va la luz la alarma cuenta no sólo con una pequeña batería, sino con un sistema de datos móviles para mantener la conexión de forma temporal.

Sistema de sensores

Lo que hace la alarma es controlar los diferentes aparatos que haya conectados a la red. En mi caso, además de las cámaras, hay sensores de movimiento y sensores de apertura. Los primeros están diseñados para estar en estancias donde no hay cámaras y los segundos en puertas y ventanas.

El pack que compré venía con un sensor de movimiento, que he colocado en el dormitorio, donde no quiero tener cámaras. Se puede apoyar en una superficie o pegar en cualquier parte gracias a un adhesivo que tiene en la parte trasera. Si la alarma está activada y se detecta movimiento además de hacer sonar la sirena, avisará al móvil con una notificación.

Sensor de movimiento Álvarez del Vayo El Androide Libre

También venía la caja de venta con varios sensores de accesos, aunque he comprado posteriormente alguno más. En este caso lo he puesto en las puertas de la casa, configurando sólo una como acceso principal. Esto hace que, si se entra por esa puerta, en vez de saltar la alarma se dé un margen de 10 segundos para desactivarla. Con todo, llega la notificación al móvil de forma instantánea, por lo que si alguien entra te puedes enterar igualmente. Si se quiere se puede hacer que cada vez que se abra una de las puertas o ventanas con uno de estos sensores suene un ligero pitido en la alarma. Es algo que permite saber que una puerta se ha abierto, y no molesta para nada en el día a día. En dos años no he querido desactivarlo en ningún momento.

Sistema de cámaras

El otro tipo de dispositivos que se puede integrar son las cámaras. Ring tiene varios modelos disponibles, que se compran por separado, y las hay con cable o con baterías. En mi caso opté por dos unidades de Ring Spotlight Cam Plus Battery sin cable para el exterior y por otros dos con cable para las estancias interiores.

Cámara exterior Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las cámaras exteriores disponen de una luz que ilumina la zona de noche cuando detectan movimiento, aunque además disponen de visión nocturna. La aplicación permite controlar las cámaras, así como establecer zonas ciegas, por si se enfoca a la casa de un vecino o la calle pero no se quiere tener problemas por ello. A través de la aplicación se puede escuchar el sonido que captan las cámaras, así como hablar a través de ellas.

Los modelos de interior son los más básicos, con un cable que hace que no sea necesario recargar la batería, como en el caso de las de exterior, aunque tienen una batería que dura 6 meses y capacidad para usar dos a la vez. Pero en el caso del interior los requisitos son mucho menores, y opté por la Ring Indoor Camera de segunda generación.

Cámara interior Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hay otros modelos, con mucha más potencia de iluminación, otras que no disponen de luces y son más económicas e incluso otras con paneles solares para no tener que cargar la batería. Todas las cámaras se pueden ver no sólo desde el móvil, sino también desde una página web, desde cualquier ordenador, además de en los altavoces de Amazon con pantalla.

Alexa, la clave

Una de las ventajas de estas cámaras es que se integran con Alexa, y es posible ver la señal de vídeo directamente desde los Amazon Echo Show que tienen pantalla. De esta forma, se. puede prescindir del móvil para poder ver las cámaras, si se está en la propia casa.

Amazon Echo Show mostrando una cámara Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otra ventaja de integrar el asistente de Amazon es poder armar y desarmar la alarma por voz, lo que evita tener que buscar el teléfono o el teclado de control. Eso sí, para apagarla hay que decir el número de desbloqueo en voz alta, por lo que quizás no es una buena idea si vivimos cerca de nuestros vecinos. Incluso es posible abrir la puerta si se compra un Ring Intercom, aunque en mi caso no lo tengo.

Aplicación avanzada

Pero el control principal de la alarma se realiza desde la aplicación para el móvil. Está disponible tanto para Android como para iOS, y permite activar o apagar la alarma, ver las diferentes cámaras e incluso configurar los Modos. Esto es lo que deja que el sistema se comporte de manera diferente cuando estamos en casa, fuera o cuando se desactiva.

Aplicación de Ring Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cada uno de esos tres modos permite controlar de forma pormenorizada los elementos. Por ejemplo, en mi caso tengo todo apagado en el modo Desactivado, todo encendido en el modo Fuera de casa y sólo los elementos perimetrales en el modo En Casa. Así, es posible moverse en la casa sin que salte la alarme, pero no es posible abrir puertas y ventanas.

Sistema de suscripción

Pese a que uno de los motivos por los que opté por este sistema era que no obligaba a una suscripción mensual, sí que es cierto que algunas funciones están bajo un muro de pago. Se puede pagar 3,99 euros al mes por cada cámara de la casa o 9,99 euros al mes para cubrir todas las que haya. Son los planes Protect Basic y Protect Plus.

La mayor ventaja de estos planes es que permite no sólo ver el vídeo en tiempo real, sino también acceder a las grabaciones del pasado, algo que no es posible son el modo gratuito. No obstante, en mi caso no lo suelo contratar más que cuando me voy de vacaciones porque lo que yo más valoro del sistema es poder ver las cámaras desde otra ciudad y quedarme tranquilo porque sé que no pasa nada en la casa.

¿Me lo compro?

Todos los sistemas de alarmas tienen sus puntos positivos y negativos, pero la elección principal es si se quiere uno conectado permanentemente con una centralita operada por personas, y pagar la cuota mensual, o tener uno gestionado por nosotros mismos, con posibilidad de pagar una cuota mensual muy reducida cuando sea necesario.

Alarma Amazon Ring Álvarez del Vayo El Androide Libre

Si este último caso es el que nos llama la atención, el sistema de Ring es una buena opción. Además, al ser de Amazon, suelen tener ofertas muy fuertes tanto en el Prime Day como en el Black Friday, momentos en los cuales es posible incluso encontrar muchos productos al 50% de su precio oficial que, por otra parte, no es especialmente elevado si se compara con otras alternativas.

Además, al ser un sistema modular, se puede comprar la alarma con ciertos sensores y, posteriormente, poner más unidades del tipo preferido, añadir cámaras, comprar un Echo Show para visualizarlas, etc. Esta versatilidad, junto con la posibilidad de pagar la mensualidad sólo en momentos puntuales del año, es algo que hay que valorar si encaja con nuestra forma de vida.

