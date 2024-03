Google la lía con el Pixel 8a: lo confirma por primera vez pero enfada a los usuarios por una extraña decisión

El problema de las filtraciones es que, son tan comunes en el sector tecnológico, que a veces no está claro qué es lo que se ha anunciado de manera oficial y qué es lo que aún no ha sido confirmado. Hasta los que trabajamos en esto a veces nos equivocamos, así que no es de sorprender que un empleado de Google haya cometido el mismo error, hablando del Pixel 8a como si se hubiese anunciado ya.

Por supuesto, cualquier lector de EL ESPAÑOL – El Androide Libre sabrá que el Pixel 8a se ha filtrado en un par de ocasiones; y que su existencia nunca estuvo en duda, teniendo en cuenta el éxito que tienen los dispositivos de la gama A. Son más baratos que el resto de la gama, y el único inconveniente es que hay que esperar un poco más para disfrutarlos.

Así que todo indicaba que íbamos a saber más del Pixel 8a a mediados de año aproximadamente, como mínimo, pero ahora tenemos confirmación oficial de que el móvil será lanzado, y que vendrá con una nueva función para aumentar la duración de la batería.

Pixel 8a confirmado por Google

Todo empezó con el lanzamiento de la primera gran actualización de Android 14, que traía una novedad interesante: una página oculta dedicada a la salud de la batería, con más información. Entre los datos que podíamos encontrar estaba un contador de ciclos de carga, que indica la cantidad de veces que la batería se ha agotado y se ha recargado.

Lamentablemente, esa sección desapareció con una actualización posterior, sin explicación alguna de parte de Google. Algunos usuarios entusiastas se dieron cuenta de esto, pero inicialmente pensaron que era un ‘bug’ y abrieron un informe en el registro de problemas de Google.

Imagen con la información de la batería en Android Manuel Ramíre El Androide libre

Ahora, un empleado de Google ha cerrado el ‘bug’, confirmando que, en realidad, no lo es. El pequeño problema es que esa sección de batería nunca estuvo pensada para los móviles actuales, sino para los futuros. En concreto, ha explicado que la función sólo se activará en el Pixel 8a y los siguientes modelos, de ahí que Google la haya eliminado de los modelos actuales; claro, que al hacer esto, no sólo ha confirmado sin querer la existencia de este nuevo dispositivo, sino que ha enfadado a todos esos entusiastas que querían usar la función.

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, y no son positivas. Muchos acusan a la compañía de “elitismo” y de ‘castigar’ a los usuarios actuales de móviles Pixel, dejando una función muy útil sólo para los que puedan comprarse un nuevo móvil este año. Es una decisión que deja en evidencia los planes de Google de lanzar nuevas funciones sólo para los usuarios que tengan el último móvil, sin importar el modelo que sea.

Es algo incluso más chocante si tenemos en cuenta que, según esas palabras del empleado de Google, ni el Pixel 8 ni el Pixel 8 Pro, móviles más caros que el Pixel 8a, recibirán esa función; así que algunos ya apuntan que el Pixel 8 Pro ya está obsoleto.