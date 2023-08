Así sería el reloj de Nothing: filtran su pantalla, diseño y especificaciones técnicas

CMF by Nothing es la nueva propuesta de la compañía china comandada por Carl Pei que en este último año ha estado dando sus frutos, tal como ha sucedido con el Nothing Phone (2). Justo a las semanas de anunciar la submarca CMF, ahora se ha filtrado la primera imagen del primer smartwatch de Nothing con sus especificaciones. Un reloj inteligente que se conoce internamente como el 'Watch Pro'.

Los smartwatches son dispositivos que están recogiendo cada vez más interés por todo tipo de usuarios. Ya sea por la capacidad que ofrecen para medir la salud, o simplemente evitar que se esté pendiente en todo momento del móvil, las alternativas son dispares y se pueden encontrar todo tipo de relojes hilados para cualquier tipo de necesidad; ya sea por sus características o simplemente el diseño.

@TechLeaksZone en Twitter y Telegram muestra lo que serían las imágenes usadas para marketing de tres nuevos accesorios de CMF by Nothing: un cargador de tres puertos con soporte a 65 W, unos auriculares inalámbricos llamados 'Buds Pro' y un smartwatch al que se ha denominado como 'Watch Pro'.

El reloj de Nothing El Androide libre

De los tres dispositivos el que más llama la atención es el reloj inteligente, ya que es el primero producido por Nothing. Cabe recordar que Carl Pei ya solicitó la ayuda de sus seguidores este mismo año para intentar encontrar cuáles son las funcionalidades más importantes de un dispositivo de este tipo. El reloj, denominado como Watch Pro, se caracteriza por una pantalla cuadrada con esquinas redondeadas y una correa en color naranja que se conecta directamente al cuerpo del reloj sin ningún tipo de sujeción.

Aparte de la imagen, también aparecen parte de sus especificaciones con una pantalla AMOLED de 1,96" con el soporte a AOD (Always on Display), brillo de 600 nits y una tasa de refresco de 50 Hz. El software usado ofrece la posibilidad al usuario de utilizar 100 esferas de reloj y medir hasta 100 actividades deportivos.

Otro de los accesorios filtrados El Androide libre

Los sensores incluyen uno para medir el ritmo cardiaco y otro para el oxígeno en sangre con el soporte para la medición del estrés y el sueño. Características que cualquier smartwatch actualmente ofrece, así que en este sentido Nothing no quiere olvidarse de nada. Sí que se valdrá de una función importante para manejar las llamadas con reducción del ruido con inteligencia artificial. La autonomía será otra de sus mejores apuestas al llegar a los 13 días con el modo AOD desactivado.

Que no tenga Wear OS, la versión de Android optimizada para dispositivos wearables, se debe principalmente a la actitud del propio CEO de Nothing que no ve para nada relevante su uso en un reloj. De hecho, en el mes de febrero criticó abiertamente al Galaxy Watch 5 Pro de Samsung por ser prácticamente un accesorio 'inútil'. Este comentario ejercerá bastante presión sobre su reloj, así que habrá que ver dónde centrará su apuesta.

Los próximos auriculares El Androide libre

Y es que su precio también será otro de sus aspectos relevantes, ya que según se sabe desde 9to5Google, el Watch Pro de Nothing tendrá un coste cerca de los 55 dólares. La gran sorpresa también sería su lanzamiento, ya que se prevé que sea para finales de septiembre, así que se esperan unas semanas bien movidas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan