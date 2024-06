Nothing reinventa la rueda: así es la gran novedad del móvil barato de su marca CMF

Cuando Nothing presentó la marca CMF para sus productos más baratos en España, no lo hizo con un móvil sino con accesorios: unos auriculares inalámbricos CMF Buds Pro y un reloj inteligente CMF Watch Pro. En otras palabras, igual que cuando Nothing se estrenó con unos auriculares, los Nothing Ear (1).

De la misma manera que su casa madre, CMF ha esperado un poco antes de lanzar su primer smartphone, pero la hora está llegando. Nothing ya está promocionando el primer móvil de CMF en redes sociales como Instagram y X, centrándose en el elemento que más ha llamado la atención, sin duda alguna: la rueda.

En efecto, el CMF Phone (1) tendrá una rueda, un elemento algo extraño no sólo en móviles de gama baja, también en móviles en general. Aunque no es la primera vez que vemos una rueda en un móvil, sí que es la primera vez que la vemos de esta manera. Lejos de ser un simple selector integrado en la carcasa, la rueda diseñada por Nothing tendrá una gran importancia en el diseño y el uso del dispositivo.

De hecho, la rueda del CMF Phone (1) ocupará toda la esquina inferior derecha en la trasera del móvil, según muestran imágenes filtradas. Y la publicación oficial de Nothing revela que esta rueda no sólo se podría mover de un lado a otro, también se podría levantar, posiblemente para acceder a más funciones.

El gran misterio, por ahora, es cuáles serán las funciones que aprovecharán esta rueda. Una posibilidad es que se pueda usar en la app de cámara para ajustar el enfoque o el zoom digital; aunque el uso más evidente es el de cambiar el volumen de manera más precisa que con los botones laterales que usan todos los móviles.

Sea como sea, es evidente que la rueda será la característica estrella del CMF Phone (1), aunque no la única. Es el equivalente a los ‘Glyphs’ de los móviles Nothing, las luces traseras que cumplen funciones estéticas y funcionales, pero que no están presentes en este móvil más barato; como tampoco lo estará la trasera de cristal, sustituida por una de plástico.

Según las filtraciones del CMF Phone (1), no será simplemente un Nothing Phone (2a) modificado, sino un móvil completamente nuevo. En el interior contaría con un procesador Dimensity 7300 de MediaTek, que en realidad es el sucesor del Dimensity 7050 con una reducción en el consumo del 25%, lo que debería hacer que este móvil dure más con una carga de batería; una batería que tendría una capacidad de 5.000 mAh con carga rápida de 33 W.

La pantalla del CMF Phone (1) usaría un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, con una frecuencia de refresco de 120 Hz, algo llamativo. El precio sería, por lo tanto, una de las incógnitas que quedan; supuestamente, el precio en India sería de 19.999 rupias, aproximadamente 222 euros al cambio, lo que lo dejaría en la parte baja de la gama media.