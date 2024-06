El Spotify Wrapped, cuando tú quieras: así es la novedad de la app para tu música favorita

Anuncio de My Spotify, como parte de una campaña mundial de la compañía Spotify El Androide Libre

Puede que Spotify aún no tenga música en alta definición. Puede que Spotify ahora sea más cara que sus rivales que sí tienen alta calidad. Puede que Spotify esté más ocupada hablando con espíritus que implementando funciones útiles. Pero una cosa es innegable: Spotify sigue siendo la mejor en cuanto a recomendaciones musicales.

Las listas de reproducción personalizadas siguen siendo el gran punto fuerte de Spotify, con los mejores algoritmos de recomendación del sector. La app simplemente parece ser capaz instantáneamente de saber qué queremos escuchar en cada día y en cada momento, dependiendo de nuestra situación y la hora que sea.

La mejor demostración de este potencial es Spotify Wrapped, el evento que todos los años repasa lo más escuchado en la plataforma, y que genera una experiencia personalizada para cada usuario dependiendo de lo que hayan reproducido en los últimos 12 meses. ¿Y si pudiésemos tener esa experiencia cuando quisiéramos?

Eso es My Spotify, la nueva función anunciada esta semana por la compañía. Se trata de una nueva sección dentro de la app, que mostrará información sobre nuestras costumbres de reproducción de música, incluyendo datos curiosos sobre las canciones que más hemos escuchado.

My Spotify aparecerá en la app en forma de tarjetas creadas de manera personalizada dependiendo de nuestras costumbres. Por ejemplo, nos podrán indicar el artista que más hemos escuchado, o nuestras canciones favoritas. Incluso es capaz de mostrar los temas que reproducimos en las diferentes partes del día, como las canciones que escuchamos durante la mañana o la tarde.

Cada una de estas tarjetas tendrá un botón que nos permitirá iniciar una lista de reproducción personalizada basada en las canciones que aparezcan. Por ejemplo, si nos indica que hemos escuchado mucho a un artista, podremos empezar a reproducir otras de sus canciones. De la misma manera, también ofrecerá acceso a funciones de Spotify como DJ, que usa IA para generar listas adaptadas a nuestros gustos. También ofrecerá acceso a los ‘mixes diarios’, o incluso a la sección ‘Hecho para ti’ que recopila canciones, listas podcasts y otras recomendaciones personalizadas.

My Spotify está disponible primero en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda; por el momento, no está disponible en España, pero como es habitual, no sería de extrañar que poco a poco se fuese expandiendo a todo el mundo, y la propia compañía así parece indicarlo en el anuncio oficial.