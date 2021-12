Xiaomi Mi TV+: canales de televisión gratis en los televisores inteligentes de Xiaomi

Cada vez son más los usuarios que usan sus televisores sin conexión a la antena. Es decir, que no ven la televisión tradicional, o al menos no lo hacen de la forma en la que se hacía hasta hace pocos años. Las plataformas de streaming tienen gran parte de culpa, pero también los propios canales, que permiten ver la televisión por internet.

Y ahí es donde entra la nueva propuesta de Xiaomi, un paquete de canales gratuitos que se podrá usar en sus televisores inteligentes a partir de 2022, como nos cuentan en Omicrono. Se llamará Xiaomi Mi TV+.

Las 4 claves de Xiaomi Mi TV+

Xiaomi Mi TV+ CFQ Omicrono

Será gratuito. Lo primero que hay que remarcar de esta propuesta de Xiaomi es que no tendrá coste para el usuario. Podrá usarse en sus televisores de manera similar a como se usan las interfaces de los descodificadores de Vodafone o de Movistar, sin necesidad de antena.

Más de 60 canales. Actualmente el servicio está en fase de pruebas, contando con 60 canales. No obstante, Xiaomi trabaja en ampliar este catálogo para que cuando se lance la versión final haya más.

Sin necesidad de registro o altas. El servicio de canales de televisión se integrará en los televisores de Xiaomi con una actualización y no requerirá de creación de cuentas o de altas.

Xiaomi Mi TV+ CFQ Omicrono

Se accederá desde MIUI for TV. Una de las principales diferencias de los televisores de Xiaomi frente a otros modelos con Android Tv es MIUI for TV, una sección que se asemeja a un launcher para el televisor. Es ahí donde accederemos a Mi TV+, no estando como una aplicación del sistema.

Sólo televisión en directo. Por el momento Xiaomi no plantea que podamos elegir un programa pasado o empezar uno que lleve en emisión unos minutos. Aquí sí que hay diferencia con lo que ofrecen otras marcas.

El servicio estará disponible en España a lo largo de 2022, aunque aún no hay fechas concretas. Si os interesa podéis ver la toma de contacto que han publicado en Omicrono.

