Adiós al Galaxy Note: Samsung no tendría planes para lanzar nuevos modelos

Desde que la pandemia del coronavirus azotara a España y al resto del mundo, prácticamente todas las marcas tecnológicas han estado actuando para que sus consecuencias no les hagan mella. Este año le ocurrió al Samsung Galaxy Note, el histórico teléfono de Samsung que no se lanzó debido a la escasez de componentes. Y podría no ver la luz del día en el futuro.

Según informa ET News, Samsung no solo habría cesado la producción de su último modelo, el Samsung Galaxy Note 20 sino que además no tendría planes de lanzar más modelos, al menos en el año 2022. Por supuesto, su puesto lo ocuparían los teléfonos plegables de Samsung, los Galaxy Z Fold y Z Flip.

De esta forma, se pondría fin a una de las gamas de teléfonos más icónicas del mundillo de los smartphones, y que marcó la hoja de ruta de los móviles que vemos hoy en día. Algo que, por otra parte, ya se empezó a rumorear hace meses.

No habría Galaxy Note en 2022

Actualmente, Samsung sigue vendiendo su serie Samsung Galaxy Note 20, incluyendo el modelo tope de línea, el 20 Ultra. No obstante, este año la compañía anunció que los recientes Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip serían los lanzamientos que ocuparían el puesto del Galaxy Note, en principio por culpa de la escasez de chips que asola la industria.

Samsung Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 Nacho Castañón

Los próximos teléfonos tope de línea de la compañía coreana serían los Samsung Galaxy S22 del año que viene y los nuevos Galaxy Z Fold y Z Flip 4. ET News confirmaría que Samsung no planea lanzar ningún tipo de nuevo modelo, independientemente de la situación de la industria conforme evolucione la crisis de componentes, por lo que no existiría un Galaxy Note 21 o 22.

Adiós al Galaxy Note 20

Pese a que los Galaxy Note 20 se lanzaron en el año 2020, han seguido vendiéndose hasta día de hoy ya que Samsung ha asegurado su producción. No obstante, ET News informa que Samsung aparentemente acabará con la producción de los Note 20, descatalogándolos por completo.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Samsung Omicrono

Ocurrirá antes de que acabe el año y en consecuencia, partes de las señas de identidad de los Note acabarán reflejadas en los Samsung Galaxy S22 del año 2022. Por ejemplo, se rumorea que los nuevos Galaxy S22 montarán el lápiz S-Pen en el propio cuerpo. Aunque los plegables de Samsung son compatibles con el S-Pen, no tienen un hueco para guardar el lápiz, sino que dependen de fundas externas.

Los Samsung Galaxy Note comenzaron su andadura en 2011, en los albores de Android y se constituyeron como teléfonos phablet, es decir, híbridos entre tablets y móviles. Este teléfono se caracterizó por montar su propio lápiz en el cuerpo, tener una diagonal de pantalla enorme (5,3 pulgadas en el primer modelo) y refinar las características que estrenaban los Samsung Galaxy de la serie S.

