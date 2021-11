El truco de WhatsApp para averiguar si alguien te está enviando una ubicación falsa

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en España, cuenta con una serie de funciones que son realmente útiles para los usuarios, como controlar la velocidad de los mensajes de voz que se reenvían. Una de las más destacadas es la posibilidad de compartir la ubicación a través de la app, que sirve de ayuda en esas situaciones en las que has quedado con alguien y no sabes cómo llegar. Sin embargo, esa localización se puede falsear fácilmente, aunque gracias a un truco se puede averiguar si es real o no.

La aplicación de mensajería permite enviar la ubicación tanto estática como en tiempo real. Una función que está totalmente protegida por el cifrado de extremo a extremo, por lo que nadie podrá ver la localización, excepto las personas con las que se ha compartido. Aun así, hay ocasiones en las que, por el motivo que sea, no apetece dar esta información, por lo que se puede falsear fácilmente.

Si recibes una ubicación de un contacto y no sabes si es real o si te está mintiendo, siempre puedes utilizar un truco poco conocido para salir de dudas. Un atajo bastante simple que, en esta ocasión y a diferencia de otros, no necesita que te instales una aplicación de terceros.

¿Cómo funciona?

Enviar una ubicación a través de WhatsApp en un chat individual o grupal es bastante simple: basta con activar el GPS del móvil, entrar en la conversación en la que se quiera dar dicha información, pulsar en el icono del clip en Android o el botón '+' en iPhone y hacer clic en 'Ubicación'.

Una vez ahí se puede escoger entre enviar la ubicación actual o en tiempo real. El proceso para enviar una localización falsa estática es similar, ya que cuando se pulsa en 'Ubicación' y se abre el mapa, tan sólo es necesario buscar un lugar o dirección concreta y enviarla. Aun así, hay un detalle que confirma si es real o falsa.

Ubicación real en WhatsApp (izquierda) y ubicación falsa (derecha). N.C. Omicrono

No es habitual mandar una ubicación falsa estática en WhatsApp, pero es un recurso de gran ayuda para aquellos momentos en los que no quieres que nadie sepa dónde estás realmente o para gastar una broma a un amigo. Conocer si dicha localización es real o no es bastante sencillo: solamente hay que fijarse en un pequeño detalle.

Es simple. Si recibes una ubicación en la que hay marcado un punto con un símbolo de una chincheta de color rojo a modo de señal y debajo del mapa no ves un hipervínculo azul y la dirección, entonces esa localización es real. Por el contrario, si el enlace sí está presente bajo el mapa, se trata de una ubicación falsa.

En tiempo real

Hay que tener en cuenta que este 'chivato' solamente funciona cuando se recibe una ubicación estática y no una en tiempo real. En este segundo caso, también se puede falsear mediante el uso de una aplicación de terceros, pero cuando se recibe no hay ningún elemento que delate que no es verdadera.

Ubicación en WhatsApp. Nacho Castañón Omicrono

Sin embargo, hay un truco que permite conocer la ubicación de un contacto sin tener que pedirle que la mande, y que hay que usar siempre con sentido común y en caso de extrema emergencia; y no para otros fines. En este caso hay que descargarse una aplicación de terceros y seguir los pasos que se indican.

La función de compartir ubicación de WhatsApp es más importante de lo que pueda parecer y va más allá de hacer saber a tus amigos por dónde andas cuando has quedado con ellos para tomar algo. Por ejemplo, esta característica puede resultar de vital importancia en casos de emergencia. Por lo tanto, es recomendable utilizarla con cabeza.

