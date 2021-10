El truco de WhatsApp para averiguar quién tiene tu número sin que lo sepas

WhatsApp se ha convertido con el paso del tiempo en la aplicación preferida por los españoles para estar en contacto con sus amigos y familiares. Una herramienta que ofrece diferentes funciones, como una que hace que sea más fácil comprar, pero que no es tan completa como sus competidores, como Telegram. Sin embargo, tiene una serie de trucos que permiten sacarle aún más partido.

Si anteriormente se dio a conocer un atajo que permite ver mensajes con el móvil apagado y otro para añadir a un contacto sin pedirle su número; ahora revelamos un truco que ayuda a conocer si alguien, como puede ser un desconocido o una persona con la que no se quiere tener relación, guarda tu número de teléfono sin que lo sepas.

Este truco no es realmente nuevo, sino que lleva existiendo tiempo. Lo que sucede es que muchos usuarios de WhatsApp lo desconocían y muy pocos lo ponen en práctica. A diferencia de otros atajos, para realizarlo no hay que descargarse ninguna aplicación de terceros ni hacer nada fuera de la propia aplicación de mensajería propiedad de Meta, compañía antes conocida como Facebook. Por lo tanto, es totalmente seguro y, de hecho, bastante sencillo.

Una conversación de WhatsApp.

Conocer si alguien tiene guardado tu número de teléfono no lleva mucho tiempo, ya que para ello tan sólo hay que realizar unos pequeños pasos. Además, en esta ocasión se utiliza solamente una de las funciones ya integradas de WhatsApp y que no se suele usar habitualmente.

¿Cómo funciona?

Como sucede en prácticamente todas las redes sociales, a los usuarios les gusta conocer quién le tiene como contacto y, en este caso, quién guarda su número de teléfono: desde amigos a familiares, pasando por antiguos compañeros de trabajo, exparejas o desconocidos. WhatsApp no ofrece realmente este dato, pero gracias a este truco es posible averiguarlo.

La clave del truco está en las 'Listas de difusión'. Nacho Castañón Omicrono

La clave de este truco reside en las 'listas de difusión', una característica de WhatsApp con la que enviar mensajes a varios contactos a la vez; aunque a cada uno de ellos les aparecerá como un mensaje individual. Además, las respuestas recibidas no se envían a otros destinatarios de la lista, ya que sólo el creador de las mismas se puede comunicar con el resto en los chats privados.

Los pasos para realizar este truco son sencillos. Primero hay que abrir la aplicación de WhatsApp, pulsar en los tres puntos en Android y crear una nueva lista de difusión (disponible en la propia ventana de chats en iOS). Después hay que seleccionar a los contactos que recibirán el mensaje, siendo 256 el máximo, y tocar en 'Crear'.

Se pueden añadir hasta 256 contactos. Nacho Castañón Omicrono

Llegados a este punto tan sólo queda escribir el texto y enviarlo. Tras dejar correr un tiempo, al pulsar sobre el mensaje (y en la opción 'Info.' en Android) se mostrará tanto los contactos que lo han recibido y leído como aquellas personas que tengan tu número de teléfono guardado sin que lo supieras, aunque no estén en la agenda.

Si se descubre algún número o persona de la que no se quiera saber nada, se puede acudir a 'Privacidad' para seleccionar que no pueda ver ni la foto de perfil, ni el estado ni la última hora de conexión o la información personal. Por otro lado, siempre se puede bloquear, aunque en caso de no tener agendado el número habrá que guardarlo previamente para formalizar el bloqueo.

Requisitos para las listas

WhatsApp ofrece una serie de requisitos para usar las 'listas de difusión', que se pueden editar y hasta poner un nombre. El primero de ellos es que el usuario debe asegurarse de que todos los contactos de dicha lista tengan guardado su número de teléfono en la agenda del móvil, ya que de lo contrario no recibirán el mensaje.

Actualmente no existe un límite respecto al número de 'listas de difusión' que se pueden crear, aunque tan sólo se pueden añadir 256 contactos en ellas. Para asegurarse de que lo que se quiere mandar se entrega correctamente, es recomendable no enviar una cantidad muy grande de mensajes al mismo tiempo.

