El truco de WhatsApp para que alguien no pueda escribir en un grupo sin tener que expulsarlo

WhatsApp, a pesar de que recientemente sufrió una importante caída junto con Instagram y Facebook, sigue siendo la aplicación de mensajería más utilizada en España. A pesar de ello, no es la app más completa del mercado, ya que resulta más escasa en funciones en comparación con sus competidores, como Telegram. Aun así, cuenta con una serie de trucos que mejoran la experiencia, como uno para bloquear a una persona en un grupo para que no pueda escribir y sin tener que expulsarle.

Una de las funciones más populares de WhatsApp son los grupos y prácticamente todos los usuarios forman parte de alguno. Una característica que también cuenta con sus propios trucos, como uno para salirse de estas conversaciones sin marcharse realmente u otro que permite saber cuándo y quién creó el chat grupal. Ahora, un atajo permite 'bloquear' el envío de mensajes a aquella persona que realice un comentario fuera de lugar en un grupo.

A pesar de la gran variedad de grupos a los que uno puede pertenecer, como el de la familia, los amigos, del trabajo o de clase, en ciertas ocasiones no es necesario escribir ningún mensaje; ya que, por ejemplo, se pueden utilizar estas conversaciones grupales para que su creador realice recordatorios. Para ello, la propia plataforma ofrece una opción poco conocida y que es vital para realizar este truco.

¿Cómo funciona?

La clave de este truco reside en la opción de ser administrador del grupo para tener acceso a los diferentes ajustes del mismo, como seleccionar que solamente puedan enviar mensajes los administradores. Esta función deja 'bloquear' a un participante y 'silenciarle' en el caso de que resulte molesto, ya sea porque no deja de enviar mensajes o stickers o por cualquier otro motivo.

La opción para escoger que sólo los administradores envíen mensajes. Nacho Castañón Omicrono

Si no has creado el grupo, lo primero que debes hacer es solicitar al creador del mismo que te de los permisos de administrador para poder entrar en la configuración del chat y elegir que solamente los administradores puedan escribir. De esta forma, el resto de miembros podrán leer los mensajes que se reciben, pero no responder. Si se quiere silenciar sólo a un contacto, es tan sencillo como que el resto se conviertan también en administradores y dicha persona no.

En aquellos grupos que esté activada esta función, en la zona inferior se mostrará un pequeño cartel que indica "sólo los administradores pueden enviar mensajes". Una medida que ayuda a evitar conflictos y malentendidos. Para activarla, una vez se tenga el permiso de administrador hay que acudir a la 'Información del grupo', pulsar en 'Ajustes del grupo' o 'Configuración del grupo' dependiendo del teléfono y después en 'Enviar mensajes'.

El cartel que indica que "sólo los administradores pueden enviar mensajes". Nacho Castañón Omicrono

En ese apartado tan sólo queda cambiar 'Todos los participantes' a 'Sólo administradores'. En esa misma sección también se puede escoger que únicamente los administradores puedan modificar la foto del grupo, la descripción, el asunto y los mensajes temporales. En caso de que se quiera que la persona 'bloqueada' pueda volver a escribir, basta con cambiar el envío de mensajes para todos.

Cómo ser administrador

Es importante mencionar que cualquier persona que administre un grupo puede designar a otro participante como administrador y sin límites. El usuario que creó originalmente el chat grupal no se puede eliminar y siempre contará con los permisos de administrador, salvo que salga voluntariamente del grupo.

Para designar a un participante como administrador, el creador del grupo debe abrir a la conversación grupal y tocar en la información del mismo. En ese apartado hay dos formas de dar estos permisos. La primera de ellas es tocando el nombre del contacto que se quiera designar como administrador y seleccionar 'Hacer admin. del grupo'.

Por otro lado, si se quiere designar simultáneamente a varios participantes como administradores hay que pulsar en 'Configuración del grupo' y después en 'Designar admins. del grupo'. En ese momento hay que seleccionar a aquellas personas a las que se les quiere otorgar este permiso y confirmar la acción.

