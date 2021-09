Telegram se actualiza: de quién lee tus mensajes en un grupo a grabar los directos

Como ya es habitual, Telegram presenta una buena batería de novedades para facilitar las interacciones entre sus usuarios. Con esta actualización llegan a España funciones como la posibilidad de consultar quién ha leído un mensaje dentro de los grupos de chat.

Con esta opción es más sencillo confirmar que todos los miembros de un grupo se han enterado de una noticia importante. La función llega directamente de la versión beta y ya está disponible para todos los usuarios, junto a otras tres novedades.

Junto a esta función se anuncian otros cambios interesantes. Entre ellos destaca la opción de grabar los directos. Telegram lleva meses impulsando novedades para los streamers. Recientemente eliminaron el límite de espectadores, ahora Telegram añade una opción más para contentar a sus creadores de contenido, la posibilidad de grabar el directo desde las aplicaciones.

Saber quién te ha leído

Telegram acostumbra cada pocas semanas a lanzar una nueva actualización repleta de novedades. Esta vez una de las funciones que lanzan consiste en conocer dentro de los grupos de chat quién ha leído un mensaje y quién aún no lo ha hecho. Por ejemplo, si se quiere inciar la hora de una cena y el lugar, y se quiere comprobar que todos los miembros del grupo se han enterado.

Para ello bastará con pinchar encima del mensaje para confirmar la lista de usuarios que ya han visto ese comentario. Esta información refuerza los dos tics que indican que al menos una persona ha leído el mensaje en su móvil.

No obstante, para proteger la privacidad de los usuarios, esta opción solo estará disponible durante los siguientes 7 días desde que se manda el mensaje y en grupos pequeños. "No es un asunto de Telegram tener un registro de todo lo que has visto" aseguran en el comunicado.

Grabar los directos

Una consecuencia directa de publicar cualquier contenido en internet es compartirlo en otras plataformas. Los creadores de contenido no suelen limitarse a una sola red social y momento. Muchas de las transmisiones en directo de Twitch acaban subidas en YouTube horas más tarde.

Para ello, los usuarios suelen utilizar herramientas o aplicaciones con las que grabar el contenido. Algo que Telegram ha decidido integrar en su propia aplicación, para que no sea necesario usar apps de terceros. "Ya sea para un concierto único o para la clase de álgebra de todos los días, ahora los administradores pueden grabar los streams en directo y videochats" explican en su blog.

Los administradores pueden elegir grabar con o sin sonido. También pueden optar por grabar en horizontal o en vertical. Después de terminar la grabación o finalizar la transmisión, el archivo es enviado al instante a tus Mensajes guardados y se puede repasar para compartir en otras redes los mejores momentos y comentarios de los espectadores.

Temas y emojis en directo

Por otro lado, la aplicación de mensajería sigue innovando en diseño e interacciones. Telegram presenta nuevos temas y emojis, en concreto se unen 8 nuevos temas diseñados con motivos concretos como el comienzo del curso escolar o la llegada del otoño y el invierno.

Por encima de esos nuevos fondos, estarán los emojis más animados. Tienen la peculiaridad de crear efectos en toda la pantalla si se comparten en directo. Esto quiere decir que si ambas personas tienen el chat abierto a la vez la reacción de los emojis es más impactante, "para que se sientan cerca aunque estén lejos" dice Telegram.

