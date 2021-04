Telegram ahora permite pagos con tarjeta de crédito en los chats, se adelanta a WhatsApp

Telegram se ha convertido en la principal alternativa a WhatsApp, y aunque en países como España aún está lejos de su popularidad, el lanzamiento de nuevas funciones ayuda mucho a atraer usuarios.

Hoy, la compañía fundada por los hermanos Durov ha anunciado una nueva ventaja respecto a WhatsApp y otros rivales en el competido sector de la mensajería instantánea; se llaman "Pagos 2.0", y supone una nueva manera de pagar en chats.

En realidad, Telegram ya permitía el pago en chats, pero estaban muy limitados; sólo los chats con bots ofrecían esta posibilidad, y además, el proceso no era muy amigable. Era evidente que esta funcionalidad se había asociado con Gram, su propia criptomoneda que tuvo que abandonar entre polémicas legales.

Nuevos pagos en Telegram

Ahora, Telegram busca ampliar esta funcionalidad a todo tipo de comerciantes, incluso sin necesidad de usar un bot. La primera ventaja, por lo tanto, es que los nuevos pagos funcionan en cualquier tipo de chat, ya sea un bot, un chat personal o un grupo.

Eso permite, por ejemplo, que los usuarios puedan contactar directamente con un negocio y realizar el pago sin necesidad de salir de la aplicación. De la misma manera, la empresa también puede contactar con el cliente con el chat ya abierto; es algo parecido a lo que WhatsApp quiere implementar, pero en este caso, la conexión con Facebook para gestionar los pedidos y contactar con los clientes no es necesaria.

Pagos de Telegram Telegram Omicrono

Una vez que hayamos decidido qué comprar, podemos realizar el pago con nuestra tarjeta de crédito, gracias a ocho proveedores de pago integrados; esa es otra diferencia, ya que ahora no tendremos que introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito directamente en Telegram. Stripe es uno de esos proveedores seguros que estarán integrados en el proceso.

Además de pagar la cantidad exacta del producto, también tenemos la opción de añadir una propina durante el proceso, si queremos ayudar a repartidores, artistas o tiendas.

Sin comisiones

Lo más llamativo es que, pese a todo, Telegram ha revelado que no recibirá comisiones con estos pagos. Eso es porque Telegram ya no se encarga de los pagos, sino los proveedores antes mencionados como Stripe; como consecuencia, eso también significa que Telegram no almacenará los datos de pagos o transacciones.

En otras palabras, Telegram se convertirá en un intermediario, que permitirá conectar a cliente y vendedor, pero a partir de ahí, el resto del trabajo estará en el proveedor de pagos. Es por eso que la nueva API de pagos está abierta a todos los comerciantes, sin necesidad de obtener más permisos, ya que no se obtienen más datos.

Junto con esta novedad, Telegram también ha presentado los chats de voz programados, que permiten programar salas justo en la fecha y la hora que queramos. Será ideal para aquellas situaciones en las que queramos crear una sala para hablar con nuestros amigos o familiares, sin necesidad de iniciarla en el momento justo; podemos simplemente programarla para que todo el mundo sepa cuándo empezará. Hay que aclarar que cuando la cuenta atrás termine, el chat no dará inicio hasta que no se pulse en "Iniciar ahora".

Nuevas versiones web

La propia app de Telegram también ha cambiado en un par de aspectos. Por ejemplo, si usamos la aplicación web, ahora tenemos dos nuevas versiones, Telegram Web K y Telegram Web Z. Ambas son compatibles con todas las funcionalidades de Telegram, pero tienen diferentes diseños y características únicas.

Nuevo Telegram Web Telegram Omicrono

Además, destaca el lanzamiento de una 'nueva' app de Android, que se puede descargar directamente desde la web de Telegram en vez de instalarla desde la Play Store. De esta manera, se puede saltar las reglas de Google, y como consecuencia Telegram afirma que deberíamos recibir actualizaciones más rápidamente, ya que no deben ser revisadas.