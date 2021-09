Filtrada la Surface Pro 8: pantalla de 120 hz y procesadors Intel de última generación

Esta misma semana podríamos tener una nueva Surface Pro. Según las últimas filtraciones que llegan a España sobre el evento del día 22 de septiembre, la nueva Surface Pro 8 estaría cerca de ser una realidad. Tanto es así, que ya se han filtrado sus características, confirmando algunos de sus detalles más importantes.

Tal y como relatan algunos filtradores, la nueva Surface Pro que se presentaría en el evento de Surface sería un ordenador 2 en 1 completamente renovado en el interior. Montaría lo último de procesadores Intel, interfaz Thunderbolt y sobre todo una nueva pantalla de 13 pulgadas a 120 Hz de tasa de refresco.

Y no es lo único que se ha estado rumoreando. Los rumores relatan que Microsoft planea introducir SSDs reemplazables en estos modelos. Así, el usuario tendría la capacidad de cambiar si así lo quiere el SSD de su Surface, y así aumentarle la capacidad.

La Surface Pro 8, filtrada

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅



- Intel's 11th-generation Core processor

- 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

- Windows 11

- Dual Thunderbolt Interfaces

- Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg September 19, 2021

Ya en su día, el medio The Verge advirtió que la Surface Pro 8 tendría como principal peculiaridad el no montar puertos USB-A, es decir, los de toda la vida. En contraposición, usaría solo el USB-C y el Thunderbolt, siguiendo los pasos que han marcado los MacBook de Apple desde hace algunos años.

El mismo medio confirma la pantalla a 120 Hz, una constante en el mercado que se ha ido haciendo un hueco en tablets y smartphones, ya que hasta ahora estaba casi reservada en su totalidad a los monitores para escritorio. De esta forma, las imágenes mostradas en la Surface serán más suaves, y habrá una mayor fluidez.

Además de que montará procesadores de la 11ª generación de CPUs Intel Core, el detalle más importante de esta Surface Pro 8 es el SSD reemplazable. El usuario podrá, mediante herramientas, cambiar el SSD interno de la Surface. En caso de que el almacenamiento base del dispositivo se quede corto para el usuario, este podrá cambiarlo sin demasiadas complicaciones.

Esto tiene numerosas ventajas. El comprador podrá ir a por la Surface Pro 8 más básica o el modelo que más se le ajuste y además de no tener que estar limitado a ese almacenamiento, tan solo tendrá que cambiar el SSD. Esto es algo que ya vimos en los modelos de Surface Laptop 4, Surface Pro X y Pro 7 Plus para empresas, pero no para consumidores.

Con calma

Estos rumores llegan días antes del gran evento de hardware que planea Microsoft el día 22 de septiembre. Se espera que Microsoft anuncie las Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Book 4 rediseñada y una nueva Surface Pro X. Además, se desvelaría el nuevo smartphone Surface Duo de nueva generación y se sabría qué ha ocurrido con la desaparecida Surface Neo, la tablet de dos pantallas Android de Microsoft.

No obstante, este rumor aparece en un momento incierto para, valga la redundancia, los rumores. El chasco del Apple Watch Series 7 rediseñado del pasado evento de hardware de Apple puso sobre aviso a los usuarios sobre la volatilidad de las informaciones no confirmadas. Por ende, debemos ser cautos y entender que por ahora, estos no son más que rumores.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan