El portátil de Lenovo contra el reinado de la Surface: probamos el ThinkPad X12 Detachable

Uno de los cambios que se han establecido con más fuerza en España tras la pandemia es el teletrabajo. Ha quedado demostrado que buena parte del trabajo, sino todo, que se realizaba en las oficinas es posible hacerlo también en casa, el parque o en cualquier cafetería.

Los llamados dispositivos 2 en 1, entre tablet y portátil, son una de las opciones predilectas para aquellos profesionales que no quieren atarse a un escritorio. Para viajar y trabajar cada día en un lugar nuevo las Surface de Microsoft son la opción más popular, modelos a los que les están saliendo duros competidores.

En OMICRONO hemos puesto a prueba el ThinkPad X12 Detachable (1.990 euros) un modelo desmontable y con dimensiones reducidas para trasladarlo de un lado a otro, pero que poco tiene que envidiarle al resto de portátiles ultraligeros de la línea ThinkPad de Lenovo.

Diseño sobrio

El X12 Detachable se presenta como una versión reducida de un ThinkPad tradicional, con las peculiaridades que le confiere su diseño 2 en 1, pero sin renunciar al estilo sobrio que IBM ideó hace décadas. El color negro aterciopelado con toques en rojo impregna el dispositivo y el teclado desmontable.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

En el centro, la pantalla táctil de 12,3 pulgadas aporta una buena resolución FullHD (1920x1080 píxeles) con 400 nits brillo que nos han permitido trabajar en exteriores. Los bordes son importantes, pero facilitan el agarre con las manos cuando se está usando como tablet.

El cuerpo del ordenador con los componentes internos se encuentra tras la pantalla y todo se une al teclado con un sencillo gesto gracias a unos pines magnéticos. El teclado puede quedar completamente desplegado o utilizar la barra de imanes cerca de la pantalla para adoptar cierta inclinación y facilitar la escritura. Mientras, el dispositivo se apoya en una palanca trasera para mantenerse erguido.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

No faltan el lector de huellas en el teclado, el emblemático trackpoint en rojo y una pestaña para proteger la webcam cuando no se está usando. Además, el teclado sirve de funda para proteger la pantalla en los trayectos.

Precisión en el trazo

En tercer lugar, está el lápiz electrónico que simplifica la interacción con la pantalla táctil. Es un puntero largo y grueso que resulta cómodo de sujetar. No pesa en exceso, aunque las pilas alcalinas que le otorgan energía le quitan ligereza. Sería preferible no depender de una fuente de alimentación como ocurre con otros lápices para tablets, pero no es una cualidad que moleste mucho.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

Cuenta con dos botones laterales para activar con el dedo pulgar diferentes funciones configurables. Si se está escribiendo es posible usar un botón para borrar y otro para seleccionar parte del texto. En cambio, si se está usando como ratón los botones ayudan a abrir menús y realizar capturas de pantalla.

El trazo del lápiz es preciso y suave, siendo su mejor cualidad los niveles de presión que determinan el grosor del trazo mientras se escribe o dibuja. Lejos de poder valorarlo como los profesionales de dibujo y diseño no somos, nos ha sido de gran utilidad a la hora de tomar apuntes y crear esquemas.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

En la experiencia con estos complementos también depende el software que se use. Windows presenta cada día más funciones y programas adaptados a estas tablets, lápices y dispositivos versátiles, debe competir con Android y Apple en el mercado.

Aún no es el mejor sistema operativo, pero si se está acostumbrado a usarlo es fácil adaptarse. Los usuarios habituales de Windows solo requieren de unos pocos minutos para configurar el portátil y empezar a darle uso a pleno rendimiento, cambiando entre un portátil y una tablet con mucha soltura.

Experiencia dinámica

En la oficina, en el sofá de casa o en medio de un parque, hemos podido trabajar con el ThinkPad X12 Detachable haya donde nos los hemos propuesto sin problemas. Permite conexión WiFi 6, Bluetooth 5.1, e incluso, cuenta con espacio para una tarjeta nanoSIM con la que hacer uso de la red 4G.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

A nivel de rendimiento, este ThinkPad de alta gama cumple con lo que se espera de él. Aunque se trate de un modelo pequeño para trabajar a distancia, Lenovo lo ha equipado con un procesador Intel Core i7-1160G7 (hasta 2,11 GHz), 16 GB de RAM, gráfica integrada, disco 512 SSD y una batería 42Wh que se carga con un cargador de 65W y puerto USB-C Slim.

No es la potencia de los portátiles más poderosos de la marca, pero su objetivo no es ese, sino aportar comodidad a la hora de trabajar en cualquier lugar y lo consigue. En todos los lugares a los que lo hemos llevado nos ha dado un buen rendimiento para trabajar o ver contenidos multimedia.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

Usarlo como portátil es la opción más cómoda, ya que la máquina en sí se queda en vertical y el calor que desprenden los componentes internos recibe buena ventilación. Sin embargo, cuando se utiliza como tablet el calor que desprende nos ha resultado algo molesto, más estando en verano. También hay que tener en cuenta su peso de 340 kilogramos, a medio camino entre el de un ultraligero y una tablet.

Dispone de dos cámaras, la trasera es de 8 megapíxeles para hacer fotos sencillas, aunque es más probable usar la cámara frontal en reuniones de trabajo. Con 5 megapíxeles ofrece buena resolución para las videollamadas, así como el micrófono y sus dos altavoces Dolby Audio Premium. El contenido multimedia se escucha con claridad y buen volumen dentro de lo que se espera en un producto como este.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

Aún así, para mayor calidad de sonido es posible usar su conector jack para auriculares o el puerto USB Thunderbolt y unirlo a otros dispositivos como un monitor o altavoces por cable.

¿Me lo compro?

Contestar a esta pregunta nunca es fácil, la respuesta depende principalmente de lo que esté buscando cada comprador. El ThinkPad X12 Detachable parte de un precio de 1.990 euros en su configuración más básica.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

Hablamos de un coste importante, pues se trata de un producto de gama alta, pensado para profesionales. Si quieres tener flexibilidad de movimiento y cubrir dos necesidades con una sola compra, tener una tablet y un ordenador, esta es una propuesta muy completa.

Sin sacrificar potencia en gran medida, Lenovo consigue aportar un ordenador portátil en el mejor sentido de la palabra. El hecho de que el teclado y el lápiz se incluyan en la compra es otro de los puntos fuertes de esta compra, frente a otras marcas que obliga a pagar extras para adquirir los accesorios.

ThinkPad X12 Detachable Marta Sanz Romero Omicrono

Trabajar a distancia es cada vez una opción más factible e interesante con dispositivos como este ThinKPad X12 Detachable.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan