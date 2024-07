He probado el rival barato del iMac que quiere conquistar la oficina y el estudio: así es el ordenador 'todo en uno' de MSI

Vivimos un momento muy emocionante para los ordenadores personales, en los que las limitaciones poco a poco se están rompiendo gracias a nuevos procesadores y 'hardware' cada vez más eficiente y potente. Es el momento ideal para cambiar de ordenador, aunque dependiendo de nuestro presupuesto, eso puede ser difícil. Una alternativa 'todo en uno' como el MSI PRO AP242 con un precio de partida de 762 euros (799 euros en la versión probada) puede ser lo que necesitamos.

Los 'todo en uno' no son precisamente nuevos, por supuesto; pero no ha sido hasta recientemente que su potencial se ha hecho realidad. Hasta ahora, estos equipos han sido básicamente ordenadores portátiles en un formato diferente, con los inconvenientes que ello acarrea en cuestión de rendimiento y posibilidades. La referencia del sector sigue siendo el iMac, pero sufre la 'tasa Apple' que lo hace inalcanzable para muchos usuarios.

La buena noticia es que ya no hace falta gastar mucho para obtener un buen rendimiento con un 'todo en uno', y he podido probar el equipo de MSI que lo demuestra. El PRO AP242 es un sistema basado en los procesadores Intel Core de 12ª generación, y tienen un precio muy atractivo para lo que ofrecen, en un formato muy pequeño.

Y es que el "24" del PRO AP242 se refiere a las 24 pulgadas (23,8 en realidad) de la pantalla integrada. Si son muchas o pocas, es cuestión de las preferencias del usuario, pero una cosa está clara: MSI ha aprovechado para no ocupar más espacio del estrictamente necesario con este panel. Se trata de un equipo sorprendentemente pequeño que cabe en cualquier mesa y escritorio, dejando espacio de sobra para cualquier otra cosa.

El PRO AP242 es un equipo muy fino, con un 'añadido' en la parte trasera de la pantalla para los componentes internos; muchos televisores modernos tienen un mayor grosor, lo que demuestra cómo han avanzado las cosas.

La instalación del MSI PRO AP242 es muy sencilla Adrián Raya Omicrono

Lo que me ha encantado es que MSI no haya hecho sacrificios en la conectividad para obtener este factor de forma, que hubiera sido el camino fácil. El PRO AP242 tiene cinco puertos USB-A, de los que dos son USB 3.2, uno es USB 3.2 Gen 2 y dos son USB 2.0. También cuenta con una salida HDMI 2.0 además de un DisplayPort 1.4 para conectar dos monitores externos, algo que será especialmente útil en muchas estaciones de trabajo y que ya es mejor que algunos equipos supuestamente 'Pro' de Apple. Por último, tiene un puerto Ethernet RJ45 clásico junto con la conexión inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth 4.2.

Lo único criticable de las conexiones es que están en la parte inferior del ordenador, y no en la posterior, lo que hace difícil conectar y desconectar dispositivos; especialmente por un problema que contaré más adelante. Sin embargo, no he tenido problemas en conectar periféricos, porque los dos puertos USB 2.0 están en el lateral derecho.

El MSI PRO AP242 presume de una buena selección de puertos Adrián Raya Omicrono

Obviando el detalle de los puertos, la instalación del MSI PRO AP242 no podría ser más sencilla. Su reducido tamaño viene de la mano de un reducido peso, por lo que una sola persona se sobra para instalarlo y ponerlo como quiera. La peana tiene un diseño de montaje muy sencillo y sin necesidad de usar herramientas; es realmente tan fácil como acoplar tres piezas, y tenemos un ordenador.

Sin embargo, aquí llega el primer verdadero problema con el que me encontré: la peana está muy limitada en su rango de movimientos. Eso significa que no podemos poner la pantalla exactamente como queremos, y eso puede ser lo único que necesitaban saber usuarios profesionales o entusiastas para descartar este dispositivo. Es especialmente confuso que MSI llame “PRO” a este modelo y no permita poner la pantalla en vertical, una de las opciones más populares para muchos profesionales.

Personalmente, lo que más me molesta es no poder variar la altura de la pantalla, algo que he tenido que comprobar en un par de ocasiones mientras escribía estas palabras porque no me lo creía. Lo único que podemos hacer es variar el ángulo frontal de la pantalla, y tampoco demasiado; tampoco podemos moverla lado a lado. Reconozco que esta es una medida de ahorro de costes, pero la ergonomía sufre mucho por ello.

Un buen hardware

La buena noticia es que MSI no ha recortado tanto en el resto de apartados, especialmente en el 'hardware'. Los PRO AP242 están basados en la 12ª generación de procesadores Intel Core, partiendo de un Core i3-12100 y llegando a hasta un Core i7-12700. La unidad probada usaba un Core i5-12400, acompañado de 8 GB de RAM, y se comportó exactamente como esperaba: como un ordenador de gama media lo suficientemente capaz como cubrir todas las necesidades básicas, pero sin poder pedirle mucho más.

Si usamos el ordenador de manera básica, esta es una configuración que cubrirá nuestras necesidades. Hablo de usar el navegador, escribir documentos con un procesador de textos como Word, editar hojas de cálculo con Excel, y ver vídeos de YouTube. A diferencia de otros 'todo en uno', el PRO AP242 usa procesadores de escritorio, y como tal, no están tan 'capados' energéticamente como los procesadores de portátil y eso se nota.

La peana del MSI PRO AP242 limita mucho el movimiento de la pantalla Adrián Raya El Androide Libre

Técnicamente no necesitas tanto para hacer eso, pero creo que es lo más recomendable hoy en día y la que nos da algo de margen de futuro. Lo que sin duda alguna recomendaría es optar por 16 GB de memoria RAM, que hoy en día ya debería ser el mínimo en los ordenadores Windows 11 (por mucho que Microsoft diga lo contrario). Con la configuración probada, no hace falta hacer muchas cosas para empezar a notar el límite.

Los usuarios profesionales puede que necesiten algo más, y en ese caso podríamos optar por la versión con el Core i7; especialmente si vamos editar imágenes o vídeos. Sin embargo, esos son casos en los que un 'todo en uno' empieza a encontrar limitaciones de todas maneras.

Lo mismo podemos decir a los jugadores: la gráfica integrada de esta generación de procesadores Intel Core supone un salto respecto a la pasada, pero ni mucho menos alcanza las exigencias de los juegos actuales. Para ejecutar aplicaciones y reproducir vídeo en alta calidad, cumple perfectamente su función; pero los únicos juegos que podrás ejecutar son los menos exigentes o los que ya tienen varios años a sus espaldas. Pero de todas formas, si pensabas en jugar es poco probable que estuvieses pensando en un 'todo en uno'.

En mis pruebas, el Core i5-12400 se calentó más de lo que esperaba, aunque en ningún caso llegó a ser molesto ni preocupante, ni noté pérdidas de rendimiento como resultado. Sí que me sorprendió un gran silencio al usar este ordenador, lo que me hace deducir que MSI ha optado por una configuración que sólo activa los ventiladores en casos extremos; algo que puede ser preferible para la mayoría de los usuarios.

Buena experiencia

Usar el MSI PRO AP242 es como usar un ordenador de gama media sin muchas florituras; en otras palabras, justo lo que necesitan la mayoría de los usuarios. La pantalla es un buen ejemplo de cómo el 'hardware' se adapta a estas necesidades, y no al revés. Se trata de un panel IPS de 23,8 pulgadas, que no sorprenderá a nadie por su calidad de imagen, pero que está diseñado para ser usado durante horas y horas.

Y es que MSI ha optado por incluir las tecnologías 'flicker-free' y 'eye care', para reducir los parpadeos de la imagen y la luz azul respectivamente. Como resultado, este panel cuida tu vista, algo especialmente importante si vas a estar toda tu jornada de trabajo mirándolo. También se agradecen mucho los ángulos de visión casi perfectos, de 178 grados, que ofrece la tecnología IPS, lo que permite mirar el monitor desde cualquier perspectiva sin notar pérdida de calidad.

El MSI PRO AP242 cuenta con una webcam integrada de calidad FHD Adrián Raya Omicrono

En situaciones de trabajo con documentos y lectura de páginas web, esta pantalla cumple con creces y la resolución 1080p, aunque no es espectacular, sí que es la idónea para este tamaño. Sin embargo, en otras situaciones este panel no da la talla, especialmente en la experiencia multimedia; no es capaz de mostrar contenido HDR y el tratamiento de los colores es muy básico. De todas formas no esperaba eso en un dispositivo como este; aunque para algunos usuarios profesionales puede ser un inconveniente.

Encima de la pantalla nos encontramos con una webcam integrada, algo de agradecer en estos tiempos de videollamadas. Con una resolución FHD, he comprobado que tiene una calidad de vídeo superior a la de un ordenador portátil convencional, lo que la hace suficiente para reuniones virtuales en el trabajo o llamadas a la familia, pero no más. Un detalle muy bueno es que es compatible con Windows Hello, lo que nos permite desbloquear el ordenador con reconocimiento facial, sin tener que introducir la contraseña.

El MSI PRO AP242 incluye la aplicación MSI Center con muchos programas Omicrono

La experiencia que MSI presenta con el PRO AP242 es básica, y eso se extiende al 'software'. Este ordenador viene con Windows 11 Home preinstalado y con muy poco 'bloatware' más allá del habitual. En cuanto a programas propios, destaca MSI Center, desde donde podemos acceder a funciones exclusivas como un programa de copia de seguridad de datos y monitorización del 'hardware'. También podemos instalar apps interesantes, como la que aplica reducción de ruido usando IA o el que permite mejorar el rendimiento del sistema.

¿Me lo compro?

Es obvio que el MSI PRO AP242 está dirigido a un tipo muy concreto de usuario, que necesita un ordenador de sobremesa que no ocupe mucho y que se conforma con una experiencia básica. Si es nuestro caso, no necesitamos comprar una torre, porque un equipo 'todo en uno' como este cubrirá todas nuestras necesidades en un formato más pequeño, silencioso y elegante.

De hecho, mi mayor problema no está en el dispositivo en sí, sino en su nombre, “PRO AP242”. Este ordenador es 'pro', en el sentido de que no me extrañaría verlo en la oficina de un profesional que sólo maneje documentos y hojas de cálculo; pero se queda corto para cualquier otro. Tradicionalmente, la marca 'Pro' se ha usado en equipos dirigidos a usuarios más exigentes y que no se pueden conformar con cualquier cosa. Este no es un problema exclusivo de MSI, sino de toda la industria; sólo lo recalco para que el lector no busque en este dispositivo lo que no ofrece.

Si tenemos eso en cuenta, el MSI PRO AP242 es un buen ordenador 'todo en uno' que probablemente se hará muy popular. No le faltan alternativas, por supuesto, de marcas como HP o ASUS con características y precios similares; por lo que elegir entre uno y otro dependerá en buena parte de la oferta que podamos conseguir, de nuestros gustos en el diseño y de la configuración que se adapte a nuestras necesidades.