La 'salvajada' de Apple: presenta nuevos MacBook Pro y renueva los iMac con los potentes chips M3

Apple despide el mes de octubre con su evento Scary Fast, algo así como Aterradoramente Rápido, aunque en España se ha denominado como "Salvajada". Y Salvaje ha sido la presentación con la llegada de los nuevos chips M3 y los primeros ordenadores que los integrarán como el iMac, renovado tras 2 años y los MacBook que se reeditan tras solo 9 meses desde la última generación. Un evento en el que no ha habido sorpresas al cumplirse los rumores que habían llegado en las últimas semanas.

Apple ha dado un golpe de efecto al presentar la primera generación de chips para ordenador fabricada utilizando el proceso de 3 nanómetros, antes que el resto de la competencia y con una arquitectura ARM. Estos tres nuevos chips M3 son el motor de sus nuevos ordenadores los MacBook Pro que se renuevan con menos de un año de vida desde su anterior lanzamiento, pero también del ordenador all in one iMac que solo ha cambiado por dentro.

Estas novedades como el MacBook Pro con los chips M3, M3 Pro y M3 Max se pueden reservar ya en la web de la compañía y se empezarán a entregar en España y otros países a partir del 7 de noviembre. Su precio va desde los 2.029 euros, hasta los 4.899 euros en el modelo más premium. El iMac, por el contrario es más barato, con 1.619 euros de partida. Sin embargo, los modelos con el chip M3 Max se harán esperar hasta mediados de noviembre.

Chips M3

En este evento, todo ha girado alrededor de los chips M3, una nueva línea compuesta por hasta tres modelos: M3, M3 Pro y M3 Max. Ni rastro del esperado cuarto modelo, el M3 Ultra, el cual podría llegar más adelante, como se especulaba.Apple los ha anunciado como " los "primeros chips para ordenadores personales" fabricados utilizando el proceso más eficiente de 3 nanómetros. Una cualidad que Apple estrenó con los A17 Pro para sus móviles, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, pero nunca antes vista en ordenadores, lo que supone un golpe para la competencia.

Para los usuarios de ordenadores Mac que den el salto a las nuevas generaciones, Apple promete hasta un 30% más de rapidez en los núcleos de rendimiento en comparación con los chips M1 y 15% más rápidos que los actuales chips M2. A nivel de eficiencia, el salto es del 50% y 30%, respectivamente.

Apple serie de chips M3 Apple Omicrono

Además de ofrecer una CPU más rápida y eficiente, el nuevo trío destaca por su GPU actualizada que admite trazado de rayos, sombreado de malla y almacenamiento en caché dinámico o Dinamic Catching. Esta última función distribuye la cantidad de memoria local gráfica en tiempo real a nivel de hardware y no de software como era lo tradicional. Así se consigue una mejor distribución según la tarea.

Los chips M3 ofrecen hasta 128 GB de memoria unificada. El modelo estándar cuenta con 8 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU y rinde hasta un 65% más que el M1. En segundo lugar, está el M3 Pro con 12 núcleos de CPU y 18 núcleos de GPU que le llevan a tener un rendimiento hasta un 40% más que el del M1 Pro. Por último, el modelo más potente, el M3 Max, incluye hasta 92 mil millones de transistores, 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPUy un 80% más de rendimiento que el M1 Max.

MacBook Pro de 14 y 16"

Los tres nuevos chips dan paso a los primeros portátiles que se beneficiarán del impulso de rendimiento que ofrecen. También en una serie de tres modelos llegan los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Van desde el ordenador más básico de 14 pulgadas con chip M3, hasta los portátiles de gama alta de 14 y 16 pulgadas equipados con los M3 Pro y Max, además de lucir un nuevo color negro en el diseño.

Para empezar está el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M3 básico, un nuevo ordenador que ha llamado la atención por sustituir al MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M2 que Apple lanzó el año pasado, ofrecer un rendimiento hasta un 60% más rápido y deshacerse del Touch Bar. Esta versión más básica solo integra 8 GB de RAM y llega en color plateado y gris.

El color negro que tanto ha llamado la atención entre los seguidores de Apple es exclusivo de los MacBook Pros de gama alta. Ambos cuentan con una pantalla Mini LED, cámara de 1080p, un sistema de sonido de seis parlantes, 22 horas de duración de la batería y hasta 128 GB de RAM. El nuevo acabado en negro espacial se supone que ayuda a reducir las huellas dactilares.

Apple MacBook Pro con M3 Pro Apple Omicrono

El MacBook Pro de 14 pulgadas y M3 (512 GB) se vende desde 2.029 euros. Le siguen los MacBook Pro de 14 Pulgadas con M3 Pro (512 GB) desde 2.549 euros y con el chip M3 Max (512 GB) por un precio de partida de 4.049 euros. Mientras que el MacBook Pro de 16 pulgadas se vende desde 3.509 euros con el chip M3 Pro (512 GB) y por 4.299 euros con el M3 Max (1 TB de almacenamiento).

iMac con nuevo diseño

El ordenador al-in-one de Apple se renueva 900 días desde que se conociera el iMac de 24" en abril de 2021. Se había quedado muy atrás equipado con el M1 y ahora lucirá un rendimiento dos veces más rápido gracias a la tercera generación de chips. Se podrá elegir una configuración con un chip M3 de 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU, o un chip con 8 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU. También ofrece 16 o 24 GB de memoria unificada.

Apple iMac 2023 con chip M3 Apple Omicrono

Aparte de su velocidad, los cambios externos que se esperaban para este modelo no han llegado, su diseño es prácticamente el mismo, incluso mantiene los puertos Lightning, que debían haber sido sustituidos por los USB-C. El iMac (2023) integra una pantalla Retina de 4,5K con más de mil millones de colores, tiene compatibilidad con Wi-Fi 6E y una cámara web de 1080p.

En lo que a software se refiere, este ordenador de escritorio ejecuta macOS Sonoma, lo que implica poder aprovechar al máximo las novedades de iOS 17, iPadOS 17 para crear todo un ecosistema de Apple en casa o el trabajo. Se vende en siete colores diferentes: verde, amarillo, naranja, rosa, morado, azul y plateado. Su precio va de 1.619 euros en la configuración más básica, hasta los 1.849 euros.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan