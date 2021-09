El truco de WhatsApp para bloquear a un contacto sin tener que dejarle en visto

Entre las múltiples aplicaciones de mensajería que existen, WhatsApp es la más popular en España. La herramienta propiedad de Facebook destaca por actualizarse frecuentemente con nuevas funciones, como la posibilidad de transcribir las notas de voz, aunque también cuenta con una serie de trucos que permiten sacarle todo el partido.

Uno de los trucos menos conocidos, y que quizá los usuarios no utilicen tanto, es aquel que ofrece la posibilidad de bloquear a un contacto sin tener que entrar en la conversación, lo que inevitablemente hace que se le deje en visto. Un atajo que se convierte en una buena solución para lograr que aquellas personas con las que no se quiere hablar no puedan enviarte un mensaje.

Un truco que cobra incluso más importancia si se tiene la confirmación de lectura activada, ya que si esa persona te envía un mensaje, lo abres y no contestas, sabrá que lo has visto. Cabe mencionar que, a diferencia de otros, para realizar este atajo no es necesario descargarse ninguna otra aplicación, ya que para ello se utiliza una función propia de WhatsApp.

¿Cómo funciona?

WhatsApp permite bloquear a ciertos contactos para dejar de recibir tanto sus mensajes como sus llamadas y actualizaciones de estado. Además, esa persona tampoco podrá ver tu información de última vez en línea, tus estados ni tu foto de perfil. La aplicación incluso también ofrece la opción de reportarlos en caso de que se reciba contenido problemático o spam.

WhatsApp deja bloquear a un contacto desde los 'Ajustes'. Nacho Castañón Omicrono

El método clásico para dejar de recibir mensajes de un contacto dentro de la aplicación consiste en abrir el chat individual con esa persona, tocar el icono 'Más opciones' y darle a 'Bloquear' y, en caso de que se quiera, a 'Reportar'. Sin embargo, existe otra forma de realizar esta acción sin tener que abrir una conversación.

Para ello, hay que contar con la última versión de WhatsApp tanto en Android como en iOS. Una vez actualizada, basta con abrir la aplicación, entrar en la 'Configuración' (en los móviles con sistema operativo de Google se representa con tres puntos verticales) y seleccionar 'Cuenta' y, después, 'Privacidad'.

En ese apartado tan sólo hay que buscar la opción 'Bloqueados' en la que aparecerá una lista con aquellos que se han bloqueado anteriormente. Para incluir uno nuevo únicamente hay que pulsar en 'Añadir nuevo...', buscar a la persona que se quiere meter en este apartado entre los contactos del móvil y confirmar la acción.

Desbloquear a un contacto

Con este sencillo truco se logra bloquear a cualquier contacto molesto sin tener que entrar en su conversación. En caso de que se agregue a la lista a una persona sin querer, siempre se puede desbloquearle. Para ello hay que seguir unos pasos similares a los del truco.

En caso de error, también se puede desbloquear a un contacto en WhatsApp. Nacho Castañón Omicrono

En WhatsApp, hay que abrir la 'Configuración' y acceder a 'Cuenta' para pulsar en 'Bloqueados'. En ese momento, tan sólo es necesario tocar en el nombre del contacto que se quiera quitar de la lista y seleccionar 'Desbloquear'. Con ello ahora podrás volver a intercambiar mensajes y llamadas con esa persona, aunque no recibirás todo lo que dicho contacto te haya enviado mientras estaba bloqueado.

Como alternativa, también puedes buscar al contacto bloqueado, mantenerlo presionado y, después, tocar en 'Desbloquear'. Es importante señalar que WhatsApp también deja bloquear a un número de teléfono desconocido, aunque para ello no queda más remedio que entrar en la conversación. Además, la acción de bloquear a alguien no hace que los datos de esa persona se eliminen de la lista de contactos de WhatsApp ni de la agenda del teléfono.

