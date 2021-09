El truco de WhatsApp para saber qué dice un audio sin tener que escucharlo

WhatsApp, que recientemente estrenó una grabadora con la que oír los audios antes de mandarlos, lanzó las notas de voz en 2013 en España. Por aquel entonces, los usuarios podían enviar a sus contactos pequeños mensajes de voz; mientras que en la actualidad pueden durar minutos. Algo que para algunos resulta molesto. Para evitar tener que estar con la oreja pegada al móvil mucho tiempo, existe un pequeño truco que permite conocer qué dice exactamente un audio sin escucharlo.

Con el paso del tiempo los audios se han ido convirtiendo en una de las funciones más utilizadas de la app, llegando a ser una alternativa real a los mensajes de texto. Lo cierto es que esta característica es altamente interesante cuando no se puede realizar una llamada de teléfono y se tiene que contar algo a otra persona que llevaría mucho tiempo escribir.

Esto implica que al final se terminan enviando notas de voz bastante largas, lo que puede molestar a la persona que lo recibe. Como solución para recortar el tiempo de escucha, WhatsApp añadió hace meses la posibilidad de reproducir los audios al doble de velocidad. Sin embargo, este truco permite conocer de forma sencilla el contenido del mensaje sin escucharlo y sin que se sepa si se ha reproducido.

¿Cómo funciona?

A diferencia de otros atajos, para poder llevar a cabo este truco es necesario descargarse una aplicación de terceros, que es diferente dependiendo de si el teléfono que se usa es un móvil Android o iOS; aunque funcionan prácticamente igual. Un proceso rápido y que evita tener que estar con la oreja pegada al teléfono mucho tiempo para conocer qué es lo que se dice en un audio recibido.

En la actualidad existen una gran variedad de aplicaciones que permiten transcribir los audios de WhatsApp en texto, pero lo cierto es que no todas funcionan igual de bien. Las más conocidas y que mejor cumplen con su cometido, y que debes descargar para llevar a cabo este truco, son 'Transcribe para WhatsApp' en Android y 'Transcrypto audio transcriber' para iOS.

Una vez instaladas, el proceso es bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es entrar en la aplicación que se ha descargado y concederle los correspondientes permisos para que pueda acceder a las notas de voz de la app de mensajería, a la que posteriormente hay que entrar.

Al abrir WhatsApp, tan sólo queda entrar en la conversación en la que se ha recibido el audio, pulsar sobre dicha nota de voz y darle a reenviar y, después, a compartir. En ese momento hay que buscar la app que permite transcribir el mensaje para que lo reproduzca automáticamente sin necesidad de tener que escucharlo.

Poco a poco esta herramienta irá revelando el contenido del mensaje. Una vez finalizada la transcripción, se puede ver el mensaje de audio transformado en texto. Incluso existe la posibilidad de seleccionarlo, copiarlo y pegarlo en la aplicación de notas del teléfono o compartirlo con otras personas.

Un proceso sencillo

Convertir un mensaje de voz de WhatsApp en texto es sencillo y no lleva nada más que unos pocos minutos; incluso segundos si no la nota de audio dura mucho. Además, también es una interesante función para saber el contenido de los audios cuando se recibe uno, aunque sea de corta duración, y por algún motivo en ese momento no puedes escucharlo.

De esta manera, siempre conocerás qué es lo que tu amigo, familiar o conocido te estaba contando. Cabe mencionar que no es el primer truco que existe para las notas de voz de WhatsApp, ya que también hay otros que permiten sacar el máximo partido a esta característica: como uno que ayuda a que nadie cotillee los audios que escuchas u otro para recuperar aquellas notas de voz que se han borrado.

