Fabio Arena: "En Xiaomi seguimos nuestro propio camino, no nos pueden tachar de imitar a nadie"

Xiaomi presume de sus buenos resultados en España y Europa, al mismo tiempo que define su estrategia para el futuro. La compañía acaba de presentar su nueva línea de móviles premium, los Xiaomi Mi 11T y trae al mercado español su primera tablet, la Xiaomi Pad 5, entre otras novedades.

Xiaomi se presenta como el segundo fabricante del mundo con 324,8 millones dispositivos conectados alrededor del mundo. Gracias a sus móviles y su relación calidad-precio, se coloca por delante de Samsung en el ranking de marcas en España.

Sin embargo, la pandemia también ha influido en la estrategia de mercado de la compañía que, aún así, no renuncia a emprender nuevos proyectos. En OMICRONO hemos hablado con Fabio Arena, Product Marketing Manager de Xiaomi en España sobre el rumbo que inicia la compañía en los próximos meses.

Xiaomi se despide de su apellido Mi. El primer cambio que la marca ha anunciado con la llegada de los Xiaomi 11T y 11T Pro, es la nueva estructura de su catálogo.

Somos conscientes de que los últimos años con tanto producto que lanzamos al mercado, al final llegaba un momento que se mezclaban y era complicado comprender si era mejor un Redmi Note que un Xiaomi Mi. Entonces, lo que hemos hecho a nivel global es una estrategia de diferenciación en cada una de las submarcas.

El Redmi es el primer punto de precio, en ese entorno hasta los 219 euros se vende a mucho volumen. Por encima estarán los Redmi Note, que son como un mainstream y la gente también compra a mucho a ese precio desde los 200 hasta los 300. Ahí entran los Redmi Note que tienen especificaciones muy punteras y calidad- precio ajustada lo máximo posible.

Xiaomi Redmi Note 10s Nacho Castañón Omicrono

Por encima estarán los Redmi Note, que son como un concepto de masas. La gente también compra mucho a ese precio que va desde los 200 hasta los 300 euros. Tienen especificaciones muy punteras y una calidad y precio ajustada a lo máximo posible. Y por otro lado, estaría POCO que es otra de nuestras marcas, pero enfocado al mercado online.

Esta serie de móviles le han valido a Xiaomi el primer puesto en ventas en España. ¿Qué valoran los españoles de Xiaomi?

En Xiaomi siempre hemos defendido el All is pricing (calidad al precio más bajo) y siempre hemos dejado muy claro que la compañía tiene un leitmotiv que es no tener un beneficio mayor del 5% en la venta de nuestros smartphones. Pero sí es verdad que lo que nos ha dado muchísimo a conocer también es todo el ecosistema de productos.

Somos el único fabricante que tiene tanto potencial. Porque no tenemos solo ordenadores y auriculares, tenemos basculas de peso, cerraduras inteligentes que se venden en China, incluso tazas de váter, lavadoras, frigoríficos, de todo.

Fabio Arena Product Marketing Manager de Xiaomi Omicrono Omicrono

Este es uno de los ganchos que hace a la gente creer más en la marca, a base de probar esos productos, ven que tienen muy buen funcionamiento y van confiando; luego ven el smartphone y también ceden a ello.

Y luego estamos incorporando cada vez más innovación, no somos una compañía que se nos pueda tachar de que estamos imitando a X. Estamos siguiendo un camino propio, tanto en diseño como en funcionalidades de software y en hardware como habéis visto con la carga. Además, tenemos una comunidad muy potente de fans que cada vez crece más y eso también hace mucho.

Dentro de esa apuesta por la innovación se enmarca la mejora de los sistemas de carga del Xiaomi 11T Pro que incluye una cargador de 120W. ¿Cuáles son las siguientes metas para esta tecnología?

Llevamos una tecnología muy nueva que no está utilizando nadie en la industria y nuestro mensaje es que es 100% segura, está certificada. De momento va a estar presente en la gama alta, pero veremos si en futuros smartphones podemos permitirnos bajarlo también hasta una gama más accesible o de un precio más ajustado.

Xiaomi 11T Pro CFQ Omicrono

Seguirá habiendo más tecnología, más puntera, más velocidades de carga, más seguridad que al final es una de las cosas que más preocupa. A mí me preocupa que el cargador no se recaliente en exceso, que la batería no sufra, que se vaya perdiendo fuerza de tanta velocidad de carga y ahí es donde nos centramos. También vamos a ir mejorando las tecnologías de carga inalámbrica, hemos llegado hasta los 80W en China, en esas estamos.

Otra gran novedad presentada por Xiaomi esta semana ha sido la llegada a España de su primera tablet, la Pad 5. No es la única marca que ha visto una nueva oportunidad para estos dispositivos.

La realidad es que la pandemia trajo la locura de la compra de portátiles por el teletrabajo, de monitores, de videoconsolas, fue una barbaridad. En el caso de las tablets también, mientras que esta categoría iba en decrecimiento, de repente ha tenido un repunte.

Se ha buscado mucho la movilidad y la independencia de tener un aparato en el que poder realizar videollamadas y ver contenido multimedia. Nosotros hemos escuchado el momento y mejor ahora que nunca para aprovechar ahí la inercia del mercado y traer nuestra primera tablet que además se llevaba esperando mucho tiempo.

Mi Pad 5 Chema Flores

¿Y ahora que se reduce la influencia de la pandemia?

Creemos que el mercado se va a estabilizar, que va a seguir en esta línea, no va a estar creciendo todos los años a un nivel increíble, pero no va a volver a estar como antes de la pandemia. Y parte de culpa lo tiene las características y el diseño que se están incorporando en las tablets y los precios.

La pandemia también ha provocado otras consecuencias en el mercado tecnológico como la escasez de componentes que afecta a una gran lista de productos, incluidos los de Xiaomi.

Es una realidad, nadie lo puede negar porque además no solo sucede en los smartphones, sucede en todo. Venimos de una pandemia global que ha tenido sus consecuencias. Sí que es verdad que nosotros tenemos tanta demanda en España y creciendo tanto en Europa, que se está dando mucha prioridad a los fabricantes de semiconductores para garantizar la entrega de los productos en los países donde sobre todo estamos teniendo más demanda

Uno de los ejemplos es el Xiaomi 11 Lite NE porque es el mismo equipo, pero hemos cambiado el procesador. En vez de dejar de producir este dispositivo, lo que hemos hecho simplemente es cambiarle el procesador, que en realidad no compromete nada porque es la misma serie de chips, pero seguimos con la producción y teniendo disponibilidad en España, donde está teniendo mucho éxito. Para mi es el más bonito que hay en Xiaomi.

Xiaomi 11T Chema Flores

El otro ejemplo es la nueva serie 11T y 11T Pro que por la situación, los dos no pueden ser Qualcomm. Hemos elegido el procesador más flagship que tiene MediaTek. No es lo que era hace cinco años, MediaTek ya tiene un peso muy gordo en el mercado y a nosotros nos da muy buenos resultados.

Frente a móviles y dispositivos de domótica, otro de los grandes éxitos de la marca son las pulseras Mi Band 6, que ahora incluirán chip NFC para pagar en España.

Somos líderes a nivel mundial con una cuota bestial en las smart band, es un producto muy accesible va desde los 15 euros hasta los 45 euros y la gente echaba de menos que en China se podía pagar con una mi band y aquí no. Pero claro, todo esto lleva un desarrollo, no es poner NFC y pagar, tienes que tener acuerdos con bancos, que no es sencillo.

En España vamos a tener nuestra primera alianza, para dar el primer paso y luego iremos incorporando a medida que vayamos viendo el funcionamiento, y ser el primer fabricante en tener pulsera inteligente con NFC.

Xiaomi Mi Band 6 NFC Xiaomi Omicrono

Xiaomi ha prometido implantar más medidas para impulsar la sostenibilidad en su negocio. La compañía ha fijado para finales de 2021 extender su programa de recogida y reciclaje de móviles usados a toda Europa, así como China e India.

Una de las cosas que también vamos haciendo es ahorrar en el tamaño del packaging de nuestros productos. Y recientemente hemos hecho una noticia que es el desarrollo de los vehículos eléctricos, al fin y al cabo está aquí ya y el futuro cercano es esto. Vamos a estar comprometidos con los eléctricos para apoyar al medioambiente.

