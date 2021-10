Fabián Gumucio (Kobo): "Los libros electrónicos no están en guerra con el papel"

Kobo ha hecho oficial recientemente los nuevos Kobo Sage y Kobo Libra 2, los primeros libros electrónicos de la firma de Fnac en incluir tecnología Bluetooth para que el usuario pueda escuchar audiolibros mediante unos auriculares inalámbricos o un altavoz; y que llegarán a España el próximo 19 de octubre.

Entre sus principales novedades destacan una nueva pantalla que permite un mejor contraste, una velocidad de refresco más alta y un modo oscuro que vuelve el panel negro y las letras blancas para dar descanso a la vista. La compañía también ha mejorado el wifi, la CPU y la RAM, ampliándola a 32 GB, en los nuevos Kobo Sage y Kobo Libra 2.

Sin embargo, su principal característica es la inclusión de un chip Bluetooth que permite al usuario sincronizar su cuenta con los audiolibros y escucharlos directamente en unos auriculares inalámbricos o un altavoz; mientras que el Sage también añade soporte para el lápiz Kobo Stylus.

Con motivo de su anuncio, en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos hablado con Fabián Gumucio, director para el sur de Europa de Kobo, sobre los nuevos dispositivos de la marca, la situación del mercado y otros temas de interés.

KOBO SAGE.jpg Kobo Omicrono

¿Qué destacaría del Kobo Sage y Kobo Libra 2? ¿A quiénes van dirigidos?

Los dos nuevos modelos van para el público lector. En este caso se trata de dos actualizaciones mejoradas de productos que ya tenemos en el mercado, como son el Libra H2O y el Forma. En ambos hay dos novedades principales. La primera es la mejora de la pantalla y de las características técnicas en general. Pasamos a una pantalla que se llama Carta 1200 que permite un mejor contraste, una velocidad de refresco más alta que hace que a la hora de pasar páginas vaya muy rápido y un modo oscuro con la pantalla negra y las letras blancas. También hemos mejorado el wifi, la CPU y la RAM.

La segunda gran novedad es el poder escuchar los audiolibros con estos dos nuevos dispositivos. Hemos incorporado un chip Bluetooth para poder sincronizar tu cuenta con los audiolibros y escucharlos conectando un auricular inalámbrico o un altavoz. Entre el Libra H20 y el Libra 2, esta es la principal diferencia y es el motivo por el que no hemos cambiado el nombre al final, porque añadimos una nueva característica pero el producto en sí es bastante similar. También se ha aumentado a 32 GB la RAM porque los audiolibros son más pesados y con esa capacidad puedes incluir hasta 150 audiolibros (dependiendo de cuánto duren y pesen) o más de 24.000 libros.

Otra de las novedades, en este caso del Sage, es la posibilidad de escribir gracias a la compatibilidad con el Kobo Stylus que sacamos hace seis meses con el Elipsa. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer con el Elipsa ahora se puede hacer con el Sage, como la incorporación de Dropbox para poner PDFs, documentos, realizar anotaciones, subrayar, etc. Y también las libretas para escribir libremente o la conversión de texto manuscrito a texto informático; esto sólo se puede hacer en Sage.

¿La posibilidad de escuchar audiolibros es una función que han demandado mucho los usuarios?

Sí, claro. Cada seis meses hacemos encuestas con nuestros clientes para preguntarles qué es lo que quieren y en qué tenemos que mejorar. A partir de ahí, todo lo que hacemos es basado en lo que los usuarios piden. Todos los dispositivos nuevos han salido siempre basándose en las indicaciones y peticiones que nuestros clientes nos han ido haciendo.

¿Por qué dicen que el nuevo Kobo Sage es el dispositivo más completo hasta la fecha?

Es el dispositivo que tiene todo. Tiene la mejor luz, la mejor pantalla a nivel de densidad de las pulgadas, tiene resistencia al agua, integración con Dropbox, los audiolibros, la compatibilidad con el lápiz Stylus... Todo lo que hoy existe en el mercado del libro digital está integrado en el Kobo Sage.

¿Cómo está la situación del mercado de los libros electrónicos y de la compañía en España?

El mercado de los libros electrónicos en España creció el año pasado un 43%, mientras que el del audiolibro aumentó un 120%. Esto demuestra que los audiolibros están entrando muy fuerte. En libros a la carta hemos experimentado un aumento del 111% y en suscripción un 132%. Los dos mercados están creciendo mucho y con respecto a dispositivos ha ido bastante bien, aunque 2020 ha sido un año particular.

No competimos con los libros de papel, sino por el tiempo de la gente y hoy en día lo dedican mucho a Netflix y a otras cosas que no son la lectura. Por ese motivo necesitamos un buen ecosistema para decirles que el tiempo también lo tienen que invertir en leer.

Nosotros, concretamente el año pasado, crecimos casi un 30% y tenemos una cuota que está ahora alrededor del 49%. Seguimos siendo número uno y, desafortunadamente, está creciendo la diferencia con los demás. Lamentablemente no hay otras marcas que permitan dar más opciones en el mercado, salvo Amazon, obviamente; pero Tagus está teniendo problemas y ya sabemos que BQ ha dejado el mercado.

¿A qué cree que se debe ese aumento en la demanda de los ebooks?

Por el coronavirus se ha aumentado la demanda de todo. Creo que los aumentos que han tenido empresas como Netflix, PlayStation y todos estos han sido aún más fuertes que el nuestro. Menos mal que mucha gente, estando en casa y con las librerías cerradas en muchos lugares, ha vuelto a los libros digitales o lo han probado y les ha gustado. Por eso, en España, a diferencia de otros países, seguimos creciendo notablemente.

Esto quiere decir que, por lo tanto, la gente que ha probado durante el confinamiento un libro electrónico parece ser que le ha gustado mucho y sigue con nuestro ecosistema. Por eso la llegada de los audiolibros a los eBooks nos dice que la gente va a seguir consumiendo productos de nuevos tipos también.

EMBARGO KOBO LIBRA 2.jpg Kobo Omicrono

¿Qué provisión de ventas tienen en España?

Nosotros queremos siempre ofrecer la mejor experiencia de lectura con nuevos productos y trabajamos para tener el mejor catálogo. Hoy tenemos el mejor catálogo de libros del mercado y seguimos empujando en audiolibros, ya que vemos que la gente los está consumiendo más. Por eso el motivo de tener dispositivos de muy alta calidad que permiten al lector consumir más libros y es por eso por lo que también queremos mejorar la calidad de estos productos, sacando dos o tres nuevos modelos cada año para permitir que la experiencia sea siempre la mejor.

¿Os ha afectado de alguna forma la crisis de la escasez de componentes?

Lo cierto es que lo estamos gestionando bastante bien. Tenemos algunos problemillas con los chips de WiFi. Contamos con un par de proveedores ahora, pero nos va a afectar probablemente un poco con el Kobo Sage. Seguramente tengamos que realizar un lanzamiento de producto solamente online, pero lo vamos a recuperar en tres o cuatro semanas. Para la campaña de Navidad y de Reyes no prevemos ningún problema.

Desde hace un tiempo se habla de que los libros electrónicos terminarán 'matando' a los de papel, ¿cree que acabará sucediendo?

Los eBooks y audiolibros no tienen una guerra con el papel, sino que son realmente un complemento. Nosotros no tenemos la idea de terminar con el papel, eso nunca pasará. Es realmente un uso diferente. Por ejemplo, el 100% de nuestros lectores sigue comprando libros en papel, y mejor así.

Seguimos siendo el número uno y, desafortunadamente, está creciendo la diferencia con los demás. Lamentablemente no hay otras marcas que permitan dar más opciones en el mercado, salvo Amazon. Fabián Gumucio, director para el sur de Europa de Kobo.

El eBook está pensando para determinadas situaciones, como cuando te vas de vacaciones o estás en el metro o en el autobús y quieres escuchar un audiolibro o leer un libro sin llevar mucha carga. Ahí, el digital te da más opciones para leer en otros lugares que el papel. No hay duda de que el papel seguirá viviendo muchos años.

Si los libros de papel no son la competencia, entonces ¿contra quién compiten?

Lo que sucede es que el que busca ocio hoy en día el único problema que tiene es que no tiene tiempo. Entonces, nosotros realmente competimos por el tiempo de la gente y hoy en día lo dedican mucho a Netflix y a otras cosas que no son la lectura. Por ese motivo necesitamos un buen ecosistema para decirles que el tiempo también lo tienen que invertir en leer, y para ello hay que darles lo mejor. Nuestra competencia no es absolutamente el libro de papel y no es Amazon, es el tiempo de la gente, el cual todos estamos buscando.

En ese sentido, ¿qué puede hacer Kobo para atraer a los usuarios y su tiempo?

Lo que tenemos que hacer es mejorar la experiencia de lectura y, obviamente, hacerles entender que la lectura es buena para la salud y para el mundo. Si hubiera más gente que leyera, el mundo iría muchísimo mejor, está claro. Pero, desafortunadamente no tenemos la potencia publicitaria que puede tener Netflix para decir 'oye, utiliza tu tiempo conmigo más que con los demás'. Es un trabajo a largo plazo y por eso plataformas como Netflix son nuestra competencia, porque nos están robando el tiempo de la gente.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan