El truco de WhatsApp para bloquear a alguien sin que se dé cuenta

Millones de españoles utilizan WhatsApp a diario. Una aplicación de mensajería que se ha convertido en el principal medio de comunicación con familiares y amigos, y que con el paso del tiempo va añadiendo nuevas funciones, como su propio Bizum. Aun así, no es una app muy completa, por lo que en ocasiones hay que tirar de trucos para sacarle el máximo provecho.

Si recientemente se dio a conocer uno para averiguar quién tiene tu número sin que lo sepas y otro para borrar un mensaje saltándose la limitación de tiempo; ahora repasamos un truco que permite bloquear a una persona en WhatsApp sin que se dé cuenta. Un atajo que no es realmente nuevo, pero que los usuarios apenas conocen o utilizan.

En ocasiones es bastante común recibir mensajes incómodos y conversaciones que resultan molestas, y a veces se necesita bloquear a un contacto para no volver a recibirlas. Lo que sucede es que la persona que ha sido bloqueada cuenta con una serie de pistas para conocer esa situación, como que no pueda ver tu información. Sin embargo, con este truco no se dará cuenta en ningún momento.

¿Cómo funciona?

WhatsApp permite bloquear a contactos para dejar de recibir sus mensajes y llamadas; incluso da la opción de reportarlos si se considera que están enviando spam o contenido problemático. Sin embargo, cuando se bloquea a una persona ésta se puede dar cuenta de ello, ya que tampoco podrá ver la información de última conexión, si estás en línea, ni los estados ni la foto de perfil.

Gracias a este truco poco conocido por los usuarios se puede bloquear a una persona sin que se dé cuenta. Es decir, dicho contacto podrá seguir viendo la conversación, el estado, la imagen de perfil y hasta enviarte mensajes con total normalidad. Llevar a cabo este atajo es realmente sencillo y seguro, ya que no necesita la descarga de una aplicación de terceros.

Opción de silenciar en WhatsApp. Chema Flores Omicrono

El truco utiliza simplemente una función ya integrada en la propia aplicación de WhatsApp. El método es bastante simple: tan sólo hay que silenciar la conversación, individual o grupal, de la persona a la que se quiere 'bloquear'. De esta manera, dicho contacto podrá seguir enviando mensajes, pero no recibirás las notificaciones correspondientes, ni el móvil emitirá sonidos ni vibrará.

Para silenciar las notificaciones hay que seleccionar el chat individual o de grupo del que no se quiera saber nada, presionar en 'Opciones' (los tres puntos) y luego en 'Silenciar'. Llegados a este apartado hay que escoger por cuánto tiempo no se quiere recibir notificaciones: 8 horas, 1 semana o para siempre. Para cerrar el proceso únicamente hay que presionar en 'Ok'.

Otra forma para silenciar las notificaciones es abrir el chat individual o grupal, ir a la información del contacto o del grupo y seleccionar 'Silenciar notificaciones'. Si se quiere desactivar el silencio, hay que seguir los mismos pasos. Un método que supone una buena solución a corto plazo y que podría evitar algún que otro lío.

Una solución temporal

La persona que ha sido bloqueada podrá escribir mensajes y enviar contenido como fotos o vídeos, pero con este atajo el teléfono móvil no emitirá ninguna notificación, ningún sonido ni vibrará. De esta manera, se puede leer lo que escribió en cualquier momento sin tener que contestar y sin que sepa que está 'bloqueado'.

Se trata de una solución temporal, que no es tan definitiva como un bloqueo, con el que se corta cualquier comunicación. Si la situación implica envío de contenido problemático o de spam, WhatsApp permite reportar a un contacto y, posteriormente, revisará el caso para detectar a personas que utilizan la aplicación para atacar a otras.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan