WhatsApp ya deja silenciar a contactos y grupos para siempre

Hace unos meses saltaba una noticia que alegraba a muchos en España: la capacidad de WhatsApp de silenciar contactos y grupos para siempre. La app llevaba anclada en las mismas funciones que ha tenido desde sus inicios, que permitían silenciar a nuestros grupos y contactos como máximo un año. En sus últimas betas ahora ya es posible.

La última beta de WhatsApp en su versión 2.20.201.10 habilita la función de poder silenciar todos estos chats para siempre. Así, dejaremos de recibir esa molesta notificación que nos indica que el año de silencio que hemos aplicado a ese grupo tan pesado ha acabado.

Solo hay un detalle a tener en cuenta: esta función está disponible en la versión beta de WhatsApp, y por ahora no se encuentra en la versión estable. Por lo tanto, si quieres usarla, tendrás que lidiar con una versión de WhatsApp inestable y que sufrirá muchos cambios a lo largo de las semanas.

Silenciar para siempre

Silenciar chats de WhatsApp para siempre. Chema Flores Omicrono

Ahora, cuando vayamos a un grupo o chat y busquemos la opción de silenciar, podremos acceder a tres opciones: 8 horas, 1 semana y para siempre. Hasta ahora, solo se permitía como máximo silenciar un año entero. Si así lo queremos, podremos pedir que la app muestre notificaciones incluso con el chat silenciado, algo que se ha mantenido. Este es el proceso a seguir:

Abre WhatsApp.

Entra en el grupo que desees silenciar.

Pulsa en los 3 puntos verticales en la esquina superior derecha (en el caso de Android).

Selecciona "Silenciar".

Elige la opción "Siempre" si quieres que se silencien las notificaciones para siempre.

Todos los usuarios que tienen la beta instalada están recibiendo acceso a esta útil característica en estos momentos. No así los que usan la app estable; ellos tendrán que esperar un poco más, ya que la función no ha llegado en estos momentos a esta. Aunque no debería faltar mucho para que llegue.

Acceder a la beta

WhatsApp en un smartphone. Chema Flores Omicrono

En caso de que quieras probar ya la versión de WhatsApp beta para probar esta característica, tenemos buenas y malas noticias. Las malas son que si tienes iPhone, no podrás acceder a la beta por ahora ya que de momento no aceptan más usuarios. En caso de que quieras suscribirte en la versión de Android, tampoco podrás; no acepta más usuarios por el momento, al menos siguiendo el procedimiento de Play Store. En todo caso, puedes intentarlo siguiendo estos pasos.

Las buenas noticias son que si tienes Android podrás usar repositorios de APKs como el de APKMirror. Instalando esta app fuera de Google Play Store podrás tener la última beta de WhatsApp y acceder a la función. Debes tener en cuenta que esta no se actualizará vía Play Store y que además, esta es una versión inestable que puede dar fallos.