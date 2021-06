El truco de WhatsApp para videollamar a alguien que te ha bloqueado

WhatsApp es una de las aplicaciones para comunicarse con otros más populares en España, pero aun así no es la más completa. Sin embargo, cuenta con una serie de atajos que exprimen a fondo la app y que en ocasiones pueden sacar a más de uno de un aprieto. Por ejemplo, con un nuevo truco es posible realizar videollamadas con una persona que te ha bloqueado.

La aplicación propiedad de Facebook cuenta con una función que permite bloquear a un contacto para dejar de recibir mensajes, llamadas y las actualizaciones de estado de esa persona. Sin embargo, existe una serie de trucos que permiten burlar esas limitaciones, como aquel que deja ver la foto de perfil de quien te ha bloqueado u otro para mandarle mensajes.

En esta ocasión, hay un nuevo truco que permite hacer videollamadas con aquella persona que te ha bloqueado. Además, y a diferencia de otros, para realizar este atajo no hace falta descargarse ninguna aplicación de terceros, ya que se aprovecha una función propia de WhatsApp. Por lo tanto, es totalmente seguro llevarlo a cabo.

¿Cómo funciona?

Hay ciertas ocasiones en las que se necesita volver a contactar con una persona que te ha bloqueado. De hecho, en muchas situaciones los bloqueos suceden por malentendidos o por motivos poco importantes; aunque en algunos casos son totalmente necesarios.

Una videollamada grupal de WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

Si el bloqueo se ha dado por una confusión o error, y se necesita resolver dicha situación; hay un truco que permite realizar una videollamada a esa persona que te ha bloqueado. Para ello, tan sólo es necesario tu teléfono móvil, WhatsApp y la ayuda de un amigo o familiar.

Si se conserva el número de teléfono de la persona que te ha bloqueado, volver a contactar con ella mediante una videollamada de WhatsApp es sencillo. Lo primero que hay que hacer es pedir a un amigo que te una a un grupo de la aplicación en el que también se encuentre el usuario que te ha bloqueado.

Una vez dentro de ese grupo, tan sólo queda pulsar en el icono de la videollamada para poder volver a hablar con esa persona y verla la cara para intentar así resolver la situación. Sin embargo, es importante destacar que si el contacto que te ha bloqueado abandona el grupo, no podrás volver a contactar con él. Si se da esa situación, se puede volver a pedir a un amigo que meta de nuevo en el grupo a esa persona.

Con responsabilidad

Como sucede en este tipo de trucos, es realmente importante señalar que no se debe usar jamás para fines poco éticos ni para realizar daño a otras personas, ya que el bloqueo está pensado para terminar con el acoso. Sin embargo, este atajo es una buena solución para esos momentos en los que te bloquean en WhatsApp debido a un error o un malentendido, y es estrictamente necesario explicarlo e intentar resolverlo.

Un truco que es fácil y sencillo de realizar, ya que no se necesita ninguna otra app que pueda dañar tu dispositivo y apenas lleva unos pequeños pasos. Hay que destacar que en WhatsApp existe una serie de indicaciones que revelan que alguien te ha bloqueado. Por ejemplo, si no puedes comunicarte con él, si no ves su última hora de conexión ni la imagen de perfil, si no puedes añadirlo a un grupo o si sólo aparece un tic de color gris cuando le envías un mensaje.

Te puede interesar...